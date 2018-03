Auerbacher Arzt mit Porsche und SPD-Amt

AUERBACH - Wie passt es zusammen, dass ein Porsche fahrender Chefarzt Mitglied der SPD ist? "Man muss wissen, wo man her kommt und darf nicht abheben", sagt Dr. Edmund Goß, der am Dienstag, 20. März, den 50. Geburtstag feiert, und fügt hinzu: "Das Haus Goß war schon immer rot."

Wird 50 Jahre alt: Der Chefarzt der St.-Johannes-Klinik und Fraktionssprecher der SPD im Auerbacher Stadtrat Dr. Edmund Goß. © Brigitte Grüner



Der Vater arbeitete im Bergbau. Da war automatisch die SPD gemeint, wenn über "die Partei" gesprochen wurde, erinnert sich Goß. Dass er einen komplett anderen Berufsweg einschlug, hing vor allem mit dem Engagement beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) zusammen. Mit etwa 15 Jahren kam der gebürtige Auerbacher durch einen Erste-Hilfe-Kurs zum BRK. Später machte er einen Sanitätskurs und fuhr im Rettungsdienst mit. Es machte ihm immer Freude, anderen Menschen zu helfen.

Kampf mit chemischen Formeln

Auch die Abiturfächer gingen in die medizinische Richtung: Latein, Chemie und Biologie. Dass er trotzdem zunächst das Studium Chemieingenieurwesen begann, lag an den Zulassungsbeschränkungen für Medizin. Drei Semester kämpfte sich Goß durch chemische Formeln und komplizierte Mathematik. Dann kam eine Einladung zu einem Auswahlgespräch für Medizin und es klappte mit einem Studienplatz in Erlangen. Den Wechsel hat der heutige Chefarzt nie bereut, war doch Arzt der Traumberuf, seit er beim Roten Kreuz tätig war.

Seit Mitte des vergangenen Jahres ist Goß alleiniger Chefarzt in der St.-Johannes-Klinik und zuständig für die Abteilungen Innere Medizin und Geriatrische Rehabilitation. Das Aufwändigste seien nicht die Behandlungen und Gespräche mit den Patienten, sondern die administrativen Verpflichtungen, sagt er. Im Krankenhausbetrieb müsse alles dokumentiert werden. Da lande vieles auf seinem Schreibtisch. Ein Arbeitstag von zehn Stunden oder mehr sei momentan keine Seltenheit und die richtig freien Wochenenden – ohne Dienst und ohne Hintergrundbereitschaft – ganz selten.

Und dann sind da noch die Termine für seine ehrenamtlichen Aufgaben. Im Kreisvorstand des BRK und als Fraktionssprecher der SPD im Stadtrat wird es auch in der Freizeit nicht langweilig. Für Skifahren im Winter und Tennis oder Radfahren im Sommer hätte Goß oft gerne mehr Zeit. Mit Gattin Eva geht er auch mal essen. Wegen der Erreichbarkeit aber nur in Lokalen mit gutem Empfang für Mobiltelefone.

2001 hatte ihn der damalige Bürgermeister Helmut Ott für eine Kandidatur auf der SPD-Liste geworben. Goß sagte "ja", zumal auch BRK-Kollege Günter Sertl dabei war. 2010 ernannte ihn die Fraktion zum Sprecher, nachdem Norbert Gradl zum Dritten Bürgermeister gewählt worden war.

Bescheidener Wunsch

Seinen 50. Geburtstag feiert Goß heute mit Kollegen im Krankenhaus. Das "große Fest" ist am Samstag. Alle sind eingeladen: Frau Eva und Tochter Isabell (16) natürlich, dazu Verwandte, Freunde, Parteikollegen, einige BRK-Mitglieder und diverse Wegbegleiter. Seine Wünsche zum runden Geburtstag sind bescheiden: Gesundheit natürlich und "dass ich meinen 60. Geburtstag mit den gleichen Leuten noch feiern kann."

Und dann liegt dem Chefarzt natürlich auch noch "sein" Krankenhaus am Herzen. Er wünsche sich sehr, dass die St.-Johannes-Klinik noch lange erhalten werden kann. Auch wenn die Tendenz in der Gesundheitspolitik dahin geht, kleine Häuser zu schließen und große Gesundheitszentren zu schaffen. Der Wunsch für eine gute Zukunft des Krankenhauses diene nicht dem eigenen Wohl, sagt Goß. "Wir Ärzte finden problemlos wieder eine Stelle." Er denke eher an die Bürger und die Grundversorgung der Bevölkerung. Edmund Goß ist gerne Klinikarzt. Er bezeichnet sich als "Teamplayer". Gerade in der Geriatrie sei Teamarbeit gefragt, denn alle Behandlungen werden im Team der beteiligten Fachleute besprochen. "Jeder Fall ist anders. Das gefällt mir an dieser Arbeit."

BRIGITTE GRÜNER