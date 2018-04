Auerbacher Bauhof arbeitet an "Frühjahrsklassikern"

AUERBACH - Über trockenes und nicht mehr kaltes Wetter freuen sich momentan die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs. Viele Arbeiten stehen an. Von der Vorbereitung des Freibads bis zur Kontrolle der Spielplätze und der Pflege der Grünanlagen.

Ludwig Wittmann (mit Kappe) und Uwe Schlegl vom Auerbacher Bauhof sind aktuell damit beschäftigt, die Zaunanlage des im Vorjahr generalsanierten Städtischen Kindergartens zu vervollständigen. © Brigitte Grüner



"Vorrang hat im Moment das Freibad" macht Bauhofleiter Matthias Regn gegenüber den NN deutlich. Auf den späten Frost in der zweiten Märzhälfte hätten seine Mitarbeiter gerne verzichten können, sorgten die nächtlichen zweistelligen Minusgrade doch dafür, dass kurz vor dem Beginn der vorbereitenden Arbeiten viele weitere Fliesen Schaden genommen haben.

Die Maurer aus dem Bauhof-Team sind derzeit täglich im Freibad zu finden. Durch den späten Frost konnten allerdings noch nicht alle Becken abgelassen werden, so dass der Sanierungsaufwand nicht voll umfänglich bekannt ist. Ob das Freibad wie gewohnt zum 1. Mai eröffnet werden kann, werden die nächsten Tage zeigen, meint Regn.

Doch auch die anderen Mitarbeiter der Abteilung "Bauhof" haben alle Hände voll zu tun. Besonders gärtnerisch sei schon einiges erledigt worden. Matthias Regn zählt unter anderem den Baum- und Heckenschnitt auf sowie das Herrichten der Pflanzbeete. Dazu gehören der Austausch von Humus und das Einbringen von Rindenmulch.

Auch die vielen Stadtbäume seien im März mit Dünger versorgt worden, damit sie in der bevorstehenden warmen Jahreszeit stets genügend Nährstoffe erhalten. Ebenso wurden alle Rasenflächen gedüngt. Vor dem Beginn der Wachstumsphase sei es zudem wichtig, alle Anlagen von Ästen, Steinen und Unrat zu befreien. Auch durch den Winterdienst entstandene Schäden müssen wieder repariert werden. Insgesamt konnten die für den ausgehenden Winter geplanten Arbeiten durchgeführt werden: "Es war zwar nicht das schönste Wetter, aber behindert in unserer Arbeit wurden wir eher weniger. In Verzug sind wir nur mit den Arbeiten im Freibad", so der Bauhofleiter.

Wenn es Frühling wird, müssen vom Bauhof etliche Arbeiten parallel erledigt werden. Dazu gehören die Kontrolle und das Herrichten aller Spielplätze in der Stadt und den Ortsteilen. Dabei wird besonders die Sicherheit der Spielgeräte überprüft. Mit dem Ende der kalten Jahreszeit werden die Schneezeichen und Salzkisten wieder eingeholt und die Parkbänke ausgefahren. In Mitleidenschaft gezogene Straßenleitpfähle müssen erneuert werden. Auch Verkehrszeichen werden von den Arbeitern gereinigt oder bei Bedarf erneuert.

Stadt möblieren

Matthias Regn zählt noch weitere "Frühjahrsklassiker" auf: "Die Bankette müssen hergerichtet werden. Blumenkästen werden vorbereitet. Die Stadtmöblierung muss aufgestellt werden. Auch das Kehren der Straßen ist erforderlich." Vorrangig werde versucht, bis zur Mähsaison alle gärtnerischen Vorarbeiten abgeschlossen zu haben. Wer gerade sein Grab neu anpflanzt, kann die Neuanpflanzung jetzt auch angießen. Am Becken beim Leichenhaus sei das Wasser inzwischen aufgedreht, sagt Regn. Bei den anderen Wasserstellen werde noch etwas gewartet, ob der Frühling auch wirklich dauerhaft Einzug hält.

Bankett erneuert

Einige der anstehenden Arbeiten wurden bereits begonnen oder erledigt. So haben die Männer bereits im März das Bankett der Haselbeckstraße zwischen Wellucker Siedlung und Nitzlbuch komplett mit Rasengittersteinen erneuert. In der Vergangenheit sei es in diesem Bereich immer wieder zu Ausspülungen und damit zu Verschmutzungen des Fußweges gekommen, erklärt Regn. Der Bauhofleiter hofft, dass dieses Problem mit der durchgeführten Maßnahme nun dauerhaft gelöst ist. Auch der Umzug des Lodesmuseums wurde durch den Bauhof über die Bühne gebracht. Zusätzlich waren die Bauhof-Leute im Gerätehaus der Feuerwehr sehr aktiv. Es wurden Einbauschränke, die nicht in den benötigten Maßen gekauft werden können, gebaut. Komplett erneuert wurde auch die Zentrale. Im Moment werde die Zaunanlage des städtischen Kindergartens vervollständigt.

An ein Abfeiern der durch den Winterdienst angefallenen Überstunden können die Mitarbeiter aktuell noch nicht denken. Gerade durch den ständigen Wechsel von Schneefall, Glätte, Tauwetter und wieder Schneefall seien einige Stunden angefallen. Der ständige Wetterwechsel mache sich auch im Salzverbrauch bemerkbar. "Etwas ist noch übrig, aber viel ist es nicht mehr."

Gerade bei solchen Wintern gebe es Straßenschäden. Durch das ständige Tauwetter dringe das Wasser in die vorgeschädigten Straßen ein und vergrößere bei Frost die Schäden. Der Bauhof versucht den ganzen Winter über, Schlaglöcher möglichst schnell wieder mit Kaltasphalt zu reparieren. "Oft bleiben die Löcher verschlossen, doch manche bilden sich immer wieder neu."

VON BRIGITTE GRÜNER