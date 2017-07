Auerbacher bei Kollision mit Gegenverkehr schwerst verletzt

Motorradfahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden - vor 1 Stunde

WEIDENBERG - Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Freitagabend bei einem Unfall auf der Staatsstraße zwischen Weidenberg und Warmensteinach. Wegen überhöhter Geschwindigkeit war er in den Gegenverkehr geraten.

Ein 31 Jahre alter Krad-Fahrer aus Auerbach befuhr die Staatsstraße von Warmensteinach kommend in Richtung Weidenberg. In einem Kurvenbereich bei Sophienthal geriet der Mann aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Skoda.

