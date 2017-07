Auerbacher beim Saisonhöhepunkt in Bestform

SV 08-Schwimmer mit persönlichen Rekorden bei Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften - vor 6 Stunden

AUERBACH - Die beste Leistung zum Saisonhöhepunkt abrufen zu können ist das Ziel eines jeden Sportlers. Was bei den Schwimmern auf Bundesebene seit Jahren nicht klappt, schafften jetzt die vier Auerbacher Teilnehmer an den Bayerischen Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften in Regensburg.

Vier Auerbacher Schwimmer waren bei den Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften dabei. Von links: Christina Bruckner, Markus Ruff, Miriam Budek und Leonard Hieke. © Foto: Ursula Reich



Die Leistungen der vier Schwimmer des SV 08 sprechen nicht nur für ihren Fleiß in der Vorbereitung, sondern auch für einen klugen Trainingsaufbau der verantwortlichen Trainer. Christina Bruckner und Leonard Hieke erzielten über 50 MeteFreistil jeweils persönliche Bestzeiten und konnten sich damit im Mittelfeld platzieren. Für beide war allein die Qualifikation für diese Meisterschaften schon ein großer Erfolg. Miriam Budek startete ebenfalls über 50 m Freistil. Mit einem persönlichen Saisonrekord gelang ihr der Sprung auf den siebten Platz. Markus Ruff startete fünf Mal. Er erzielte über 50 m Brust in 32,46 Sekunden und 50 m Freistil in 25,60 Sekunden jeweils persönliche Bestzeiten. Über beide Strecken sowie über 100 m Brust belegte er jeweils den fünften Platz. Mit Platz sechs über 200 Meter Brust und Platz sieben über 200 m Lagen setzte das Vorzeigetalent einen erfreulichen Schlusspunkt unter seine Sommersaison.

nn