Auerbacher besuchten in Frankreich monumentales Kreuz

Delegation aus der Oberpfalz machte in Laneuveville einen Abstecher zur Charles-de-Gaulles-Gedenkstätte - vor 11 Minuten

LANEUVEVILLE/AUERBACH - Seit 32 Jahren gibt es die Städtepartnerschaft zwischen dem französischen Laneuveville devant Nancy und dem oberpfälzischen Auerbach. Hinter den Partnern aus beiden Städten liegt ein kurzweiliges gemeinsames Wochenende.

Ein Teil der Gruppe zu Fuß des 44 Meter hohen Lothringer Kreuzes im Charles-de-Gaulles-Memorial. In der Nähe ist auch die letzte Ruhestätte von General de Gaulle.



Ein Teil der Gruppe zu Fuß des 44 Meter hohen Lothringer Kreuzes im Charles-de-Gaulles-Memorial. In der Nähe ist auch die letzte Ruhestätte von General de Gaulle. Foto: Brigitte Grüner



37 Auerbacher – darunter Bürgermeister Joachim Neuß und die Stadträte Josef Lehner (CUU) und Bernd Scheller (Grüne) sowie 17 Mitglieder des Partnerschaftsvereins OPLA - machten sich am Freitagmittag nach Lothringen auf. Wie in Frankreich üblich, wurden die Gäste aus der Oberpfalz mit reichlich "grosses bises" (Küsschen links, Küsschen rechts) empfangen.

Viele Teilnehmer und Gastfamilien kennen sich von früheren Besuchen. Viele Freundschaften sind inzwischen entstanden. Es wurde bei der Ankunft sofort spürbar, dass "die Chemie stimmt". Nicht nur langjährige Laneuveville-Reisende wurden herzlich willkommen geheißen, sondern auch Bürger, die erstmals dabei waren.

Charles de Gaulle und Konrad Adenauer haben der Freundschaft zwischen den beiden ehemals verfeindeten Nationen den Weg geebnet. Und so war der gemeinsame Ausflug am Samstag wie ein Blick in die deutsch-französische Geschichte. Bürgermeister Serge Bouly hatte eine Fahrt zur Charles-de-Gaulle-Gedenkstätte in Colombey-les-deux-Eglises organisiert — rund 140 Kilometer von Laneuveville entfernt.

Ankunft am Freitag: In der Mitte die BGM-Gattinnen Christina Grünthanner-Neuß und Michelle Bouly (rechts).



Ankunft am Freitag: In der Mitte die BGM-Gattinnen Christina Grünthanner-Neuß und Michelle Bouly (rechts). Foto: Brigitte Grüner



Die Gedenkstätte versteht sich als ein historisches Interpretationszentrum, das um ein monumentales, 44 Meter hohes Lothringer Kreuz angelegt wurde. In der Nähe ist auch die letzte Ruhestätte von General de Gaulle, ebenso wie sein früheres Anwesen "La Boisserie", das nun besichtigt werden kann.

Blumengebinde niedergelegt

"Indem wir den Spuren dieser großen Männer folgen, werden wir uns immer bewegen in Richtung Frieden, Respekt und Freundschaft zwischen unseren beiden Völkern und unter allen Völkern", drückte es Bouly aus. Mit seinem Kollegen Joachim Neuß legte der Rathauschef von Laneuveville ein Blumengebinde am schlichten Grab de Gaulles nieder.

Ganz bewusst hatte der Bürgermeister der Partnerstadt auf Reden beim gemütlichen Abend im Festsaal der Stadt verzichtet. Die Gäste aus Auerbach und die Freunde aus Laneuveville sollten sich am Samstagabend hauptsächlich entspannen und unterhalten lassen. Das gelang vorzüglich.

André Charpentier, der als Beigeordneter des Bürgermeisters für die Organisation verantwortlich zeichnete, hatte eine typisch Pariser Show in der Tradition von hübschen Frauen, Strass und Federn engagiert. Das mehrgängige Festmenü wird den Auerbachern ebenfalls in Erinnerung bleiben. Herzlicher Beifall der Gäste aus der Oberpfalz zeigte, dass alle den Abend genossen hatten.

So richtig offiziell wurde es erst am Sonntagvormittag. Im Rathaus von Laneuveville gab es kurze Reden der beiden Stadtoberhäupter und die traditionelle Übergabe von Geschenken. "Dieses Wochenende der Freundschaft zwischen unseren beiden Städten war wie üblich zu kurz, und in drei Stunden werden Sie uns bereits wieder verlassen in Richtung Auerbach, und wir werden nicht in Ihren Koffern sein", drückte sich Serge Bouly aus. Die Auerbacher freuten sich über Spezialitäten aus Lothringen.

Der Empfang der Bürgermeister Serge Bouly (linkes Bild, von links) und Joachim Neuß fand im Rathaus statt.



Der Empfang der Bürgermeister Serge Bouly (linkes Bild, von links) und Joachim Neuß fand im Rathaus statt. Foto: Fotos: Brigitte Grüner



Joachim Neuß revanchierte sich mit Thermoskannen mit Auerbach-Logo. Er stellte heraus, wie wichtig grenzüberschreitende Freundschaften wieder geworden sind. Gerade in Zeiten, in denen Europa mit Problemen wie der Flüchtlingskrise oder dem Klimawandel befasst ist und in vielen Ländern rechtsnationale Parteien zunehmend Wähler gewinnen, werden gute Beziehungen wertvoll.

Die persönlichen Freundschaften zwischen Franzosen und Deutschen seien deutlich wertvoller als jede Beziehung in sozialen Medien, sagte Neuß unter Beifall.

BRIGITTE GRÜNER