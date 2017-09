Auerbacher Christian Bachmann ist Bayerns Bester

AUERBACH - Vier Fahrer schickte der MSC zur zweitägigen Bayerischen Meisterschaft im Kart-Slalom nach Ansbach. Der größten Erfolg gelang dabei Christian Bachmann: Er wurde Bayerischer Meister.

Christian Bachmann Foto: Archivfoto: MSC



Bei dieser Meisterschaft fahren die 35 besten Fahrer in jeder Klasse aus allen Regierungsbezirken Bayerns gegeneinander, jeweils fünf pro Bezirk. In Klasse 1 überraschte Julian Härtl mit dem dritten Platz, er kam mit dem Dauerregen sehr gut zurecht und schaffte es trotz zweier Strafsekunden aufs Podium.

Auch tags darauf lief es ähnlich gut und Härtl behielt den dritten Rang. Damit hat er die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft in der Tasche, was ihn natürlich riesig gefreut hat, da es seine erste Teilnahme auf dieser Ebene sein wird.

Louis Sebald, das erste Jahr in Klasse 1 fahrend, hat alle Erwartungen des MSC übertroffen und den vierten Platz eingefahren. Elias Härtl hatte in Klasse 2 bereits am ersten Tag Pech und musste wegen eines Rutschers auf nasser Fahrbahn zurückgeschoben werden. Dadurch verlor er sehr viel Zeit. Christian Bachmann gewann in Klasse 5, obwohl die Umstände der Veranstaltung schlimmes erahnen ließen: Bachmanns Klasse sollte um 16.30 Uhr starten, nachdem aber der Parcours und die Pausen zwischen den Veranstaltungen zu lange waren, wurde erst um 19.30 Uhr gestartet.

Ab 18.30 Uhr hatte sich bereits das THW mit einer Flutlichtanlage in Stellung gebracht, aber die Scheinwerfer blendeten. Der Parcours war schlecht ausgeleuchtet und das sich auf dem nassen Straßenbelag spiegelnde Licht tat sein übriges.

Ganzes Feld im Blick

Bachmann durfte als Letzter fahren und hatte so das ganze Fahrerfeld im Blick, was er auch geschickt zu nutzen wusste. Nachdem der Zweitplatzierte im letzten Lauf noch mal gefährlich nachgelegt hatte, konnte auch Bachmann im letzten Lauf als Letzter startend noch mal zulegen und gewann so die Bayerische Meisterschaft zum sechsten Mal. Als letzter Fahrer der Veranstaltung ist Christian Bachmann gegen 21.30 Uhr über das Ziel gefahren, so spät wie nie zuvor.

Die Fahrer des MSC werden sich zunächst Anfang Oktober in einem Trainingslager des ADAC-Nordbayern zwei Tage lang auf den Bundesendlauf, der vom 13. bis 15. Oktober in Kuppenheim stattfindet, vorbereiten. Am 21. und 22. Oktober werden sie dann in Wülfrath um die Deutsche Meisterschaft fahren.

