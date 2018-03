Auerbacher CSU will Bürgerversammlung richtig machen

Nach dem Vorbild der Frauenunion findet am Donnerstag die erste CSU-Bürgerversammlung statt - vor 25 Minuten

AUERBACH - Die AAuerbacher CSU möchten den Bürgern die Möglichkeit geben, bei einer Bürgerversammlung zu Wort zu kommen. Denn bei den städtischen Veranstaltungen kämen sie kaum zu Wort.

Die CSU ruft am Donnerstag eine eigene Bürgerversammlung ins Leben. Die Auerbacher dürfen reden, die Union hört zu. Umgesetzt werden die Wünsche aber letztendlich im Stadtrat im Rathaus — oder auch nicht. © Brigitte Grüner



"Sie reden, wir hören zu!" Die CSU macht am Donnerstag, 22. März, um 19 Uhr ihre erste eigene Bürgerversammlung. Ist sie Konkurrenz zur städtischen Pflichtveranstaltung oder bereits Wahlkampf im Hinblick auf 2020? Die NN erkundigten sich bei den Christsozialen über den Hintergrund und fragten Bürgermeister Joachim Neuß (FW/AA), was er davon hält.

Bislang gab es zwei von der Frauenunion (FU) organisierte Bürgerinnenversammlungen. "Unsere Erfahrungen damit sind wirklich klasse", betont CSU-Vorsitzender Bernhard Hinteregger. Dies sei sichtbar am Beispiel Friedhofseingang. "Hier merkt man, dass es etwas bringt. Der Anstoß dafür kam ja schließlich von der Frauenunion."

Streng genommen sei die Veranstaltung keine Bürgerversammlung im juristischen Sinn, sagt Fraktionssprecher Herbert Appl. "Deshalb haben wir das CSU-Bürgerversammlung genannt." Die Partei möchte allen Bürgern die Möglichkeit geben, zu reden. Bei den städtischen Bürgerversammlungen sei es eher so, dass der Bürgermeister redet und redet und die Bürger kaum zu Wort kommen, meint Hingeregger. "Wir wollen es anders machen. Die Bürger sollen sagen, was sie stört und was man besser machen kann und sich nicht ewige Vorträge und leere Worthülsen anhören."

Nur Alibi-Veranstaltungen?

Für Bürgermeister Joachim Neuß ist eine lange Rede kaum zu vermeiden. Offizielle Bürgerversammlungen dienten zweierlei Zwecken, sagt er: Einerseits der Information der Bürger, andererseits der Meinungsäußerung durch die Besucher und dem Vortragen von Anregungen. "Aus dem ersten Grund lässt es sich nicht vermeiden, dass ich rede." Er bemühe sich jedes Mal, möglichst umfassend aufzuklären, wie es um die Stadt strukturell und finanziell dastehe, welche Planungen es gibt, und wie der Stand der jeweiligen Dinge ist.

"Das kann nicht in fünf Minuten erzählt werden", sagt Neuß. Im zweiten Teil kämen dann die Besucher zu Wort, erklärt der Bürgermeister. So lange er die Bürgerversammlungen leitet, sei nie eine Wortmeldung nicht angenommen worden.

Kritisch drückt sich hingegen CSU-Fraktionschef Herbert Appl aus. "Echte" Bürgerversammlungen haben nach Appls Gefühl in den letzten Jahren nicht mehr stattgefunden. Die vom Bürgermeister so bezeichneten "Bürgerversammlungen" der Vergangenheit waren seiner Meinung nach eher Alibi-Veranstaltungen, um dem Gesetz zu genügen. In Wirklichkeit hätte es diese Versammlungen nur gegeben, wenn konkrete Maßnahmen – meist in den Ortsteilen — anstanden. Dabei konnten dann auch noch andere Dinge angesprochen werden.

Versammlungen zu Projekten

"In der Regel findet einmal jährlich eine allgemeine Bürgerversammlung statt", sagt dazu der Bürgermeister. Darüber hinaus fänden verschiedene weitere Versammlungen zu konkreten Projekten wie der Dorferneuerung, Breitbandversorgung, Flurneuordnung und vielem anderen mehr statt, zählt Neuß auf.

Für Bernhard Hinteregger macht jede Veranstaltung, bei der sich die Bürger äußern können, Sinn. Freilich sei die Situation der CSU nicht die beste. "Aber wenn da wirklich gute Ideen kommen, können das die anderen Fraktionen und der Bürgermeister gar nicht ablehnen", ist der Vorsitzende optimistisch. Es sei richtig, dass die CSU als Minderheit im Stadtrat Anregungen der Bürger oft nicht im Gremium durchsetzen kann, gibt auch Appl unumwunden zu. Sinn macht für ihn die Versammlung dennoch. "Deshalb steht unsere Bürgerversammlung auch unter der Überschrift: Reden Sie Klartext. Wir hören zu."

Den Bürgern aus der gesamten Großgemeinde solle so die Gelegenheit gegeben werden, ihre Anliegen vorzubringen. Die CSU-Mitglieder nähmen die Wortmeldungen auf und versuchten sie in konkrete Anträge oder Vorschläge im Stadtrat umzumünzen. "Uns ist klar, dass wir keine verbindlichen Zusagen treffen können." Die Stadträte würden auch dranbleiben und auf Erledigung oder zumindest auf Beantwortung drängen, verspricht der Fraktionsvorsitzende.

Stradtrat sollte offenes Ohr für Bürgeranliegen haben

"Es müsste doch wirklich möglich sein, dass der Bürgermeister Anträge, die unser Ortsverband über unsere Fraktion in den Stadtrat einbringt, spätestens in der dritten Sitzung nach dem Eingang des Antrages auf die Tagesordnung setzt", findet Hinteregger. Außerdem sehe er es schon so, dass Wünsche und Anträge der Bürger immer auf ein offenes Ohr im Stadtrat stoßen sollten.

"Warum sollten Anregungen, die gut sind, nicht aufgegriffen werden?", teilt der Bürgermeister diese Auffassung. Voraussetzung sei allerdings, dass die Idee nicht nur ein Einzelner, sondern eine Mehrheit für gut befinde, und dass der Vorschlag finanzierbar sei sowie in das städtische Entwicklungskonzept passe. Wenn die Bürger Sanierungsbedarf sähen, kümmerten sich meist die städtischen Mitarbeiter darum.

"Sollte es sich um Anregungen handeln, die ein größeres Investment zur Folge haben, muss dies natürlich im Stadtrat beraten werden." Die Bürgerwünsche sollten realistisch und umsetzbar sein. Den Vorschlag einer Fußgängerzone in der Innenstadt würde der Stadtrat sicher nicht weiterverfolgen, meint Neuß.

BRIGITTE GRÜNER