Auerbacher feierten Gottesdienst mit Blick aufs Brandenburger Tor

Pfarrerehepaar Helga und Moritz von Niedner zu Gast beim 36. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin - vor 30 Minuten

AUERBACH - Der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag in Berlin und der Lutherstadt Wittenberg hat für viele positive Eindrücke gesorgt. Das evangelische Pfarrerehepaar Helga und Moritz von Niedner aus Auerbach erlebte mit seinen Söhnen Johann, Konrad und Richard den Eröffnungsgottesdienst und weitere Veranstaltungen in Berlin, wo sie in einer Privatunterkunft wohnten.

Das evangelische Pfarrerehepaar Helga und Moritz von Niedner aus Auerbach erlebte mit seinen Söhnen Johann, Konrad und Richard den Eröffnungsgottesdienst (im Bild) und weitere Veranstaltungen in Berlin. © dpa



Das evangelische Pfarrerehepaar Helga und Moritz von Niedner aus Auerbach erlebte mit seinen Söhnen Johann, Konrad und Richard den Eröffnungsgottesdienst (im Bild) und weitere Veranstaltungen in Berlin. Foto: dpa



Einen Eindruck vom Abschlussgottesdienst in Wittenberg bekamen die von Niedners auf der Heimfahrt vom Zug aus. Helga von Niedner besuchte bereits im Alter von 17 Jahren im Juni 1989 noch vor der Wende einen Kirchentag in Berlin und genoss nun den grenzenlosen Blick. Natürlich war sie auch auf vielen anderen Kirchentagen mit ihrer Familie unterwegs.

Reihe von Mitbringseln

Eine Reihe von Mitbringseln erinnert die Familie von Niedner an die Tage von Mittwoch bis Sonntag in Berlin. Ziemlich strapaziert ist die Stadtkarte, in der viele besuchten Stellen markiert wurden. Der Eröffnungsgottesdienst mit Blick auf den Reichstag beeindruckte sehr. Übrigens fanden an drei verschiedenen Stellen die Eröffnungsgottesdienste des Kirchentages statt.

Gemeinsam mit dem Nachwuchs besuchte das Pfarrerehepaar das Zentrum für Kinder und das für die Jugend. Sohn Johann fand es interessant, dass es dort einen Kicker mit Magneten und ein Tischtennisspiel mit einer Miniplatte gab. Beim Markt der Möglichkeiten konnten Besucher unter anderem am Glücksrad drehen. Beim Markt der Begegnung in Berlin Mitte stellte sich die Gemeinde Berlin-Brandenburg im Detail vor. Interessant fand die Familie von Niedner, Prominente hautnah agieren zu sehen. So Malu Dreyer, Norbert Lammert oder Moderator Dr. Eckart von Hirschhausen. Obwohl es sich um den Deutschen Evangelischen Kirchentag gehandelt habe, waren doch Besucher aus 108 Nationen präsent.

Wegen der Kontrolle der Taschen, der Beton-Boller und der stets präsenten Sicherheitskräfte konnte sich eine Art Sicherheitsgefühl ausbreiten. Die von Niedners haben den amerikanischen Ex-Präsident Obama nicht live erlebt, verfolgten seine Ansprache aber im Fernsehen.

Im Bild Pfarrerin Helga von Niedner mit Sohn Johann beim Sortieren von Kirchentag-Mitbringseln — vom Kugelschreiber bis zum Schal. © Sabine Rühl



Im Bild Pfarrerin Helga von Niedner mit Sohn Johann beim Sortieren von Kirchentag-Mitbringseln — vom Kugelschreiber bis zum Schal. Foto: Sabine Rühl



Die Besucher des Kirchentages konnten durch Vermittlung auch in Gemeinschaftsunterkünften in Schulen wohnen. Viele Besucher schauten sich natürlich die Präsentationen im Messezentrum an, wo sich Gruppen, Kreise und Vereine vorstellten.

Auch kuriose Themen wurden diskutiert, zum Beispiel die Frage, ob der liebe Gott auch für Marsmenschen zuständig sei. Bei den Mammutveranstaltungen standen für weniger standfeste Leute überall Papphocker herum.

Welchen guten Gedanken brachte Pfarrerin Helga von Niedner mit nach Hause? "Mich hat aufgebaut, dass ich doch nicht allein bin und es zahlreiche Leute gibt, die sich für das Gleiche einsetzen." Der nächste Deutsche Evangelische Kirchentag findet vom 19. bis 23. Juni 2019 in Dortmund statt. Weiterer Bericht siehe Seite 30.

SABINE RÜHL