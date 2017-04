Auerbacher Feuerwehr ist auf Spurensuche

AUERBACH - "Die technische Entwicklung in den vergangenen Jahren ist beeindruckend", sagt Feuerwehrfrau Natalie Gradl. Sie ist seit zwölf Jahren in der Feuerwehr aktiv und hat sich in den vergangenen Monaten der Geschichte ihrer Wehr gewidmet.

Diese Drehleiter, vom Typ Mercedes Benz L325, hatte die Auerbacher Wehr von 1975 bis 1989 in Gebrauch, wenn sie zum Einsatz ausrückte. Dafür haben die Wehrler allerdings Muskeln gebraucht: Sie wurde mechanisch aufgerichtet. © privat



Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums gilt es, eine Chronik für die Festzeitschrift zu erstellen und im Herbst eine Ausstellung im Bürgerhaus mit dem Titel "Feuerwehr – damals und jetzt" mit Material auszustatten.

Alleine tut sie das nicht. Man hat sich die Arbeit aufgeteilt. Unter ander-em stöbern Konrad und Manfred Steger sowie Harald Schmidt in den Archiven. "Ich fand es sehr spannend, Dokumente im Auerbacher Stadtarchiv zu suchen", sagt Natalie Gradl. Unter anderem stieß die Feuerwehrfrau auf handschriftliche Protokolle ihres Urgroßvaters, der einst Kommandant der Feuerwehr Auerbach war.

Noch spannender als das Entziffern alter Schrift waren für sie die Gespräche mit Ehrenmitglied Konrad Steger. Kein Wunder: Steger kann Historisches mit eigenen Erfahrungen und Erlebnissen lebendig werden lassen. Immerhin ist er schon 1965 in die Feuerwehr Auerbach eingetreten und war vorher neun Jahre bei der Feuerwehr Sassenreuth, woher er stammt.

Der heute 79-Jährige hat hautnah erlebt, wie sich die Feuerwehr in mehr als sechs Jahrzehnten verändert hat. Vermutlich hat er noch die alte Holzschiebeleiter geschoben, die bis 1967 im Einsatz war, bevor die erste motorisierte Drehleiter ins alten Feuerwehrgerätehaus einzog.

"Es hat sich alles enorm verändert", sagt Steger. Schon Mitte der 60er Jahre hielt der Atemschutz Einzug bei der Feuerwehr Auerbach, dann kam die Technik für die technische Hilfeleistung – wie Rettungsschere und -spreizer. Natürlich hat sich auch der Fuhrpark kontinuierlich verändert. Steger erinnert sich gut an das erste Tanklöschfahrzeug (TLF). Ein Magirus. "Wenn du am Berg vergessen hast, Zwischengas zu geben, bist du einfach stehen geblieben."

Beim Stöbern in den Dokumenten und alten Zeitungsberichten stößt selbst er "immer wieder auf etwas Neues". Zum Beispiel, dass 1919 ein Feuerwehrgerätehaus in der Alleestraße geplant, aber nie gebaut wurde, oder Dokumente zu einem Großbrand am Unteren Markt im Jahr 1930.

Steger hat als aktiver Feuerwehrmann viele Brände erlebt. Aber am eindringlichsten sind ihm die schweren Verkehrsunfälle im Gedächtnis geblieben. Mit Zunahme des Verkehrs hätten auch die Unfälle zugenommen und diese seien immer schwerer geworden, sagt er. Das, was man als Feuerwehrmann in den 50er und Anfang der 60er Jahre vielleicht gar nicht kannte, wurde zum alltäglichen Einsatzszenario einer immer technisch versierteren Feuerwehr Auerbach. "Die Toten aus dem Auto herauszuholen", waren Erlebnisse, auf die Steger lieber verzichtet hätte.

Ehrenmitglied Konrad Steger (79) ist der Wehr Auerbach schon lange treu, als Aktiver, an der Spitze, in der Verwaltung: Er weiß viel zu berichten. © Foto: Klaus Trenz



50 Jahre lang war Steger in der Verwaltung der Feuerwehr Auerbach zusätzlich engagiert. 18 Jahre davon stand er als zweiter Vorsitzender an der Spitze der Wehr. Am Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses war er in ehrenamtlicher Funktion maßgeblich beteiligt. Das lag an seinem Beruf: Steger war Maurermeister und viele Jahre lang Betriebsleiter in einem Bauunternehmen in Freihung.

"Ich bin mit Leib und Seele Feuerwehrmann", stellt Steger klar, der aber lieber im Hintergrund bleibt. Beim Jubiläumsfest der Feuerwehr Auerbach vom 19. bis 21. Mai wird er wohl nicht darum herumkommen, im Mittelpunkt zu rücken. Schließlich gehört er mit zu denen, die die Entwicklung der Wehr jahrzehntelang erleben konnten.

Ein bisschen Stolz schwingt auch mit, wenn er über seine Wehr spricht. "Wir waren schon immer eine starke Wehr", sagt er. Aktuell 86 Aktive unterstreichen das. "Man kann das auf jeden Fall an der guten Jugendarbeit festmachen." Und am Zusammenhalt, den er entscheidend mitgeprägt hat.

Weitere Ehrenmitglieder der Feuerwehr Auerbach sind Josef Sichelstiel und Rudi Achatz. Sichelstiel wurde in dieser Woche mit der Bürgermedaille der Stadt ausgezeichnet.

