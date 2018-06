Auerbacher Friedhof wird in Etappen saniert

AUERBACH - "Das ist kein Fleckerlteppich, das ist eine Sanierung in verschiedenen Bauabschnitten." Dies sagt Bürgermeister Joachim Neuß (FW/AA) zu den aktuellen Arbeiten auf dem Städtischen Friedhof. Insgesamt sind es acht Stufen, in denen vor allem die Wege und auch der Vorplatz vor der Aussegnungshalle auf Vordermann gebracht werden sollen.

Auf dem Städtischen Friedhof ist ein Teil des Pflasters auf dem Weg in Richtung Priestergrab derzeit ausgebaut. Er soll nun mit Mineralbeton und einer abschließenden Schicht aus Splitt gestaltet werden. © Michael Grüner



Hintergrund für das Rathausgespräch mit dem Bürgermeister war die Zuschrift einer Bürgerin. In ihrem Brief an die NN-Redaktion nahm sie den Bau des neuen Toilettenhäuschens zum Anlass, auf einer Seite – eng beschrieben – auf Dinge hinzuweisen, die ihrer Meinung nach auf dem Friedhof im Argen liegen. So sei das bisherige WC-Häuserl veraltet und verdreckt gewesen, zum "fremdschämen", wie sie schreibt. Neuß kann sich das allerdings nicht vorstellen. Seinen Aussagen zufolge habe sich nie jemand beschwert, er habe davon nie etwas gehört.

Und die teilweise Wegesanierung, die derzeit begonnen worden ist, habe einen plausiblen Hintergrund. "Wir können nicht alles auf einmal machen", erklärt Neuß. Die gesamte Sanierung komme auf rund 1,5 Millionen Euro, so der Rathaus-Chef. "Wir haben nicht das Geld, das in einem Stück zu machen, da müssten wir neue Schulden machen." Und das sei laut Neuß nicht Sinn der Sache. Deshalb habe sich der Stadtrat auch für eine Sanierung in acht Etappen ausgesprochen.

Mit Bedacht und Feingefühl

Außerdem müssten Bauarbeiten an einem würdigen Platz, wie es der Friedhof nun mal ist, mit Bedacht und möglichst nicht in der Zeit zwischen Ostern und Allerheiligen erfolgen. "In der schlechten Jahreszeit macht es ja ohnehin wenig Sinn", kommentiert Neuß. Im Moment ist das Pflaster auf einem Teilstück des Weges ausgebaut, der in Richtung Priestergrab führt. Dort soll laut Neuß künftig nicht mehr gepflastert werden. Stattdessen werde der Weg mit Mineralbeton gestaltet und einer abschließenden Schicht aus Splitt.

Nur so sei der Höhenunterschied zwischen den gegenüberliegenden Gräberreihen in den Griff zu bekommen. "Das sind ungefähr 20 Zentimeter. Das ist mit Pflaster nicht mehr zu schaffen", so der Bürgermeister. Und er fügt hinzu: "Wir machen mit Sicherheit alles ordentlich." Die Briefschreiberin hatte angemahnt, die Wegesanierung solle ordentlich oder gar nicht erfolgen. Außerdem seien die Friedhofsgebühren üppig zu bezahlen, heißt es weiter. Doch dem Rathaus sei es offenbar nicht möglich, dem letzten Ort der Ruhe ein würdiges und vorzeigbares Umfeld zu schaffen. Auch diese Vorhaltung will Neuß nicht so stehen lassen und erklärt, dass auch der Friedhof eine "kostenrechnende Einrichtung" sei. Will heißen: Es dürfen weder Verluste noch Gewinne beim Betrieb des städtischen Friedhofes gemacht werden. Muss die Stadt investieren, dann müsse dies genauso wie beim Wasserpreis auch umgelegt werden. "Jeder Cent muss umgelegt werden", machte Neuß deutlich. Von üppig könne nicht die Rede sein. Alle vier Jahre – das bestätigte Kämmerer Michael Bierl – werden die Friedhofsgebühren neu berechnet. Neuß: "Da werden auch solche Baumaßnahmen wie die Wegesanierung mit eingerechnet."

Entkräftet hat der Bürgermeister der Vorwurf, dass die Stadt ihr Geld in ständige Bodengutachten stecke, wie es bei der früheren Bulag oder jetzt im neuen Baugebiet am Bahnhof der Fall sei. "Das sind gesetzliche Auflagen", sagt Neuß, "denen wir nachkommen müssen. Wir würden das auch gerne lassen." Im Falle des Baugebiets am früheren Bahngelände gebe das Gesetz vor, was in welcher Art zu prüfen sei und wo welcher Aushub schließlich deponiert werden muss, sollte er belastet sein. Was die frühere Bulag angehe, sei nicht die Stadt der Auftraggeber der Bodengutachten und bezahle diese somit auch nicht.

Kritisiert wurde in dem Schreiben ferner der Zustand der Leichenhalle. Sie sei alt und renovierungsbedürftig. "Jeder tote Bürger würde sofort vom Tode auferstehen, wenn er die Leichenhalle von innen sieht", so die Verfasserin des Briefes, deren Name der Redaktion vorliegt, die wegen fehlender Kontaktdaten aber nicht persönlich befragt werden konnte. Neuß zeigte sich höchst verwundert. Wenn der Raum Risse habe, Putz abplatze oder Lichtschalter nicht funktionierten, dann würde es Beschwerden geben, die auch an ihn herangetragen werden. Dass die Vorhänge "uralt" seien, wollte Neuß nicht weiter kommentieren. "Die persönlichen Geschmäcker gehen eben auseinander."

Stadtrat muss entscheiden

Der Bürgermeister will sich nach dieser Kritik die Aussegnungshalle nun selbst anschauen. Es würde ihn aber wundern, wenn die Mängel so zutreffen würden. Das Gebäude sei zu Zeiten seines Vorgängers Helmut Ott komplett saniert worden. Nach 15 Jahren sei an einem Gebäude normalerweise nicht eine weitere Sanierung nötig. Im Zuge der Friedhofssanierung sei als einer der Bauabschnitte auch geplant, den gepflasterten Vorplatz und den Treppenaufgang zur Leichenhalle zu renovieren. Ob dies der nächste Schritt sei, müsse der Stadtrat entscheiden. Auf jeden Fall werde dieser Platz wieder gepflastert, wie auch die anderen Hauptwege. Mit Mineralbeton und Splitt sollen die Nebenwege befestigt werden.

Neuß sagte, er könne nicht erkennen, dass die Stadt bei der Sanierung des Friedhofes unverantwortlich agiere. "Ich kann auch nicht erkennen, dass alles so schändlich ist." In den zehn Jahren, in denen er jetzt Bürgermeister ist, habe er noch keine derartigen Hinweise erhalten. Dass die Hauptwege in schlechtem Zustand seien und Stolperstellen haben, darauf sei die Stadt allerdings schon öfter hingewiesen worden. Grund dafür sei, dass das Erdreich auf dem Friedhof an verschiedenen Stellen immer wieder nachgebe. Daher auch die Sanierung.

Was den Wunsch einer Beleuchtung angeht, könne man geteilter Meinung sein, so Neuß. Ab 17 Uhr sei es im Winter dunkel und im Sommer ist es bis 22 Uhr hell. Da stelle sich die Frage, ob man in späteren Abendstunden auf dem Friedhof sein muss. Was das Wasser auf dem Friedhof angeht, sagte der Bürgermeister, dass geologische Verhältnisse nicht veränderbar seien. Inzwischen seien rund 70 Prozent der Bestattungen, die pro Jahr stattfinden, Feuerbestattungen.

