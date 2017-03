Auerbacher Frühlingserwachen: Das wird mit Sicherheit eine Rekordschau

Siegfried Neukam setzt als Sprecher der Aussteller große Erwartungen in das 9. Frühlingserwachen - vor 30 Minuten

AUERBACH - An diesem Wochenende geht in Auerbach die 9. Gewerbeschau Frühlingserwachen über die Bühne. Siegfried Neukam (59), seit 1983 selbstständiger Handwerker und seit 1994 Geschäftsführer der Neukam Heizungsbau- und Sanitär GmbH, ist in diesem Jahr Sprecher der Aussteller. Die Redaktion blickt mit ihm auf das Messe-Wochenende am 25. und 26. März.

Die Gewerbeschau Frühlingserwachen braucht den Vergleich mit anderen Regionalmessen keineswegs zu scheuen. Auch das Messegelände selbst ist modern und zentral gelegen. © Johnston



Mit 84 Ausstellern dürfte das 9. Frühlingserwachen zur Rekordgewerbeschau werden. Was sagen Sie dazu?

Siegfried Neukam: Das wird mit Sicherheit eine Rekordschau werden. Die Vielfalt an Anbietern und das Leistungsspektrum, das gezeigt wird, ist in der ganzen Umgebung schon sehr umfassend. Dieses Jahr sind allein vier Heizungsbauer aus der Region bei der Messe dabei. Das zeigt, dass unsere Schau auch schon Richtung Pegnitz angenommen wird. Das ist hervorragend, das passt.

Sie sind dieses Jahr Sprecher der Aussteller. Wie kamen Sie dazu?

Neukam: Herr Gradl ist in diesem Jahr als Aussteller nicht mit dabei. Und – ja – dadurch fiel die Wahl dann auf mich. Ich bin ohnehin bei Wolfgang Müller in der Organisation mit dabei. Meistens bin ich dann derjenige, der sich den Schuh mit anzieht (lacht).

Welche Aufgabe sehen Sie damit verbunden?

Neukam: Wir müssen darauf achten, dass die Aussteller, die bei uns hier sind, zufrieden sind. Dazu müssen wir viel mit vorbereiten. Zum Beispiel den Hallenboden auslegen und so weiter. Wir kümmern uns auch um die Erfassung der Besucher, wir lassen wieder zählen. Damit wissen wir zumindest, was wir an Besuchern haben, dann können wir die Auswertung besser gestalten. Wir hoffen, dass wir wieder bis zu 10 000 Besucher an den beiden Tagen dazu bewegen können, zu uns zu kommen.

Sie sind ein "Alter Hase" was die Teilnahme an Gewerbeschauen angeht. Seit wann sind Sie dabei?

Neukam: Ich denke seit 1995. Bei den ersten beiden Veranstaltungen war ich nicht mit dabei. Das war draußen auf dem Stauber-Gelände und danach in der Bego-Halle.

Bei der FrankenPfalz-Messe auch?

Neukam: Ja, auch. Wir sind dabei, seit es diese Messe gibt.

Siegfried Neukam ist in diesem Jahr Sprecher der Aussteller. © F.: M. Grüner



Was erwarten Sie sich von der diesjährigen Gewerbeschau?

Neukam: Die Gewerbeschau ist für uns immer ein Barometer, wie die wirtschaftliche Lage in diesem Jahr ist oder besser gesagt wird. Wenn die Gewerbeschau wenig an Kundengesprächen bringt und wenig Zulauf hat, dann wissen wir, dass das Jahr schwächer wird. Wir haben nicht so viele Anfragen, können weniger Angebote unterbreiten und haben nicht so viele Kundenkontakte. Läuft die Schau hervorragend, dann wissen wir auch, dass wir ein hervorragendes Jahr bekommen werden. Das geht jedem Aussteller so. Der Vorteil so einer Schau ist, dass man sich dort präsentieren kann.

Zwischenfrage: Sehen Sie einen Unterschied zwischen Frühlingserwachen und FrankenPfalz-Messe?

Neukam: Ja, schon. Beim Frühlingserwachen sind wir mehr in der Region. Bis Sulzbach, Eschenbach, Pegnitz, Pottenstein. Bei den FrankenPfalz-Messen sind wir dagegen jeweils in den Regionen drin. Wenn ich zum Beispiel in Plech draußen bin, dann kommen Anfragen bis Hersbruck runter. Das habe ich beim Frühlingserwachen nicht so häufig.

Was dürfen sich die Besucher dieses Jahr von der Auerbacher Gewerbeschau erwarten?

Neukam: Vielfalt. Bei 84 Ausstellern sehen die Messe-Besucher nicht immer das Gleiche. Es sind auch etliche neue Aussteller dabei. Ich glaube, 15 Neue sind es. Damit haben wir auch immer wieder Neuheiten auf der Messe Frühlingserwachen. Wir haben jedes Jahr einen Wechsel. Das ist in Kombination mit den "Alten Hasen" eine attraktive Vielfalt, wie ich finde.

Welchen Stellenwert hat Ihrer Meinung nach eine Schau dieser Größenordnung für Auerbach?

Neukam: Einen hohen Stellenwert. Heimische Handwerker können ihre Leistungsfähigkeit darstellen. Sie können zeigen, welche Hochleistungstechnik inzwischen verwendet wird. Angefangen von der Heizung oder der Energiegewinnung bis hin zum Geländer- oder Metallbau. So ist es aber auch im Türen- und Fensterbau. Wenn ich da zum Beispiel an die Einbruchsicherung denke. Das wird den Besuchern ja alles gezeigt. Das sind ja inzwischen hochtechnische Geschichten.

Wie beurteilen Sie das Veranstaltungsgelände?

Neukam: Das Auerbacher Gelände ist gegenüber anderen Messen, die wir besuchen, hervorragend. Wir haben eine gute Kombination zwischen fester Halle, einem Außenzelt und einem Freigelände. Die Platzverhältnisse sind hervorragend. Wir hatten schon FrankenPfalz-Messen, da ging es schon sehr eng zu. Wir sind vor allem auch in der glücklichen Lage, dass wir den Besuchern einen Rundweg anbieten können. Das macht sich ebenfalls bemerkbar. Ungefähr ein Viertel der Besucher kommen sogar an beiden Tagen.

Haben Sie als Sprecher bei der Vorbereitung eine besondere Aufgabe?

Neukam: Wir haben ein Vorbereitungsgespräch und auch bei der Planung der Gewerbeschau sind wir mit dabei. Wir beraten auch Organisator Müller, wenn es darum geht, nach Lösungen zu suchen. Unterstützt werde ich dabei von den Chefs der Firmen Gradl und Grellner. Die Schusters haben sich zurückgezogen.

Interview: MICHAEL GRÜNER