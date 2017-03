Auerbacher Frühlingserwachen ist "die schönste Messe"

Gewerbeschau fand Zuspruch aus allen Nachbarlandkreisen — Viele Aussteller nach Trubel erschöpft und zufrieden - vor 1 Stunde

AUERBACH - "Das Frühlingserwachen in Auerbach ist für viele Besucher die schönste Messe, die sie kennen", erzählt Siegfried Neukam am Sonntagabend. Er fungierte in diesem Jahr als Sprecher der Aussteller und unterhielt sich rege mit Teilnehmern und Besuchern.

Die Gewerbeschau in Auerbach ist inzwischen eine professionell gestaltete Regionalmesse. © Foto: Michael Müller



Die Gewerbeschau in Auerbach ist inzwischen eine professionell gestaltete Regionalmesse. Foto: Foto: Michael Müller



Die Gäste kamen wieder aus allen Nachbarlandkreisen und nutzten die schönen Frühlingstage, um auf dem Messegelände rund um die Helmut-Ott-Halle zu flanieren oder sich konkret zu informieren. Die Flaute bei den Sparzinsen merken viele Handwerker.

Viele Leute investieren in ihr Wohneigentum oder gestalten den Garten um, sagten Metallbauer Helmut Heberl und Glaser Kurt Ziegler, die am Sonntag kurz vor Messeschluss im Freigelände die letzten Sonnenstrahlen genossen.

Metzger leergekauft

Schon gegen 16.30 Uhr wurde der Stand der Metzgerei von Martin Renner abgebaut. Steaks und Bratwürste gingen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln und waren um diese Zeit schon ausverkauft. Andere Teilnehmer nutzten die Gewerbeschau weniger für sofortige Verkäufe, sondern um die Firma und die Produkte oder Dienstleistungen zu präsentieren.

Zufrieden war auch das Königsteiner Busunternehmen Meidenbauer, das für den Zubringerservice zuständig war. Der Bus fuhr an beiden Tagen von 9.45 Uhr bis etwa 18.30 Uhr laufend zwischen den Parkplätzen am ZF-Gelände und der Alleestraße hin und her. "Es waren laufend Leute im Bus", zeigte sich Inhaber Manfred Kugler mit der Auslastung zufrieden.

Bilderstrecke zum Thema Tausende Besucher auf der Auerbacher Frühjahrsmesse Bei herrlichem Sonnenschein spazierten am Sonntag Tausende Besucher über das Gelände der Auerbacher Frühjahrsmesse. Die neuesten Produkte aus der Region ließ sich natürlich auch die Prominenz aus Wirtschaft und Politik nicht entgehen.



Weniger begeistert waren die Helfer, die am Eingang zum Place de Laneuveville eingeteilt waren und nur die Fahrzeuge der Aussteller auf den Parkplatz fahren ließen. "80 Prozent der Autofahrer sind nett und verstehen das", erzählten die beiden Männer. Andere hingegen werden fast schon unverschämt, wenn sie in das Industriegebiet Süd geschickt werden, wo genügend Stellplätze zur Verfügung standen und der Shuttle-Service ständig unterwegs war.

Sonntagabend waren viele Aussteller erschöpft, aber zufrieden. Der ASB hatte sogar Blasenpflaster ausgegeben, weil das Personal am Nachbarstand offenbar unbequemes Schuhwerk gewählt hatte. Einige Teilnehmer, vor allem die Auswärtigen, sahen zu, dass sie am Sonntagabend gleich noch komplett abbauen konnten. Die Gewerbetreibenden aus Auerbach haben am Montag noch Gelegenheit, Freigelände und Halle zu räumen.

"Ich stelle meine Sachen in das Ausstellungszelt und hole alles am nächsten Tag ab", meinte Siegfried Neukam. Er war ohnehin schon seit Mittwochnachmittag auf dem Gelände unterwegs. Ein Team an Ausstellern kümmerte sich zusammen mit Organisator Wolfgang Müller um das Auslegen der Sporthalle und das Ausmessen und die Einteilung der Stände. Dabei machten auch Kollegen mit, die auf der Gewerbeschau nicht dabei waren, lobte Neukam den Zusammenhalt der örtlichen Betriebe.

BRIGITTE GRÜNER