Auerbacher Frühlingserwachen wirft Schatten voraus

Rekord: Beim neunten Auerbacher Frühlingserwachen am 25. und 26. März werden dieses Jahr 84 Aussteller erwartet - vor 1 Stunde

AUERBACH - Mit aktuell 84 Ausstellern dürfte das neunte Auerbacher Frühlingserwachen Ende März eine Rekord-Gewerbeschau werden. Veranstalter sind auch heuer wieder die Nordbayerischen Nachrichten in Zusammenarbeit mit Vertretern der heimischen Wirtschaft.

Es grünt und blüht im Foyer der Auerbacher Helmut-Ott-Halle. Dieses Bild entstand bei der achten Gewerbeschau Frühlingserwachen im Jahr 2015. Foto: Mark Johnston



Die regionale Messe findet in diesem Jahr am Wochenende, 25. und 26. März, in und um die Auerbacher Helmut-Ott-Halle statt. Die Besucher haben an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr freien Eintritt. Geboten wird auch in der neunten Auflage wieder eine informative Gewerbeschau, welche die gesamte Bandbreite aus Handel, Handwerk und Dienstleistung abbildet.

Nach der Änderung des Besucherrundweges vor zwei Jahren wegen des Baus der Boulderhalle wird in diesem Jahr die Freifläche vor der Helmut-Ott-Halle neu eingeteilt. Etwa ein Drittel der Parkplätze auf dem Place de Laneuveville sind in diesem Jahr Ausstellungsfläche. Die restliche Fläche dient den Ausstellern der Messe als Parkplatz. Für die Besucher gibt es einen Zubringerbus zu den ZF-Parkplätzen im Industriegbiet Süd-Lohe.

Insgesamt 39 der 84 Aussteller werden mit ihren Ständen in der Helmut-Ott-Halle zu finden sein. Weitere 15 sind in einem Zelt auf dem Schulsportplatz untergebracht, sechs in den beiden Foyers und der Rest im Außenbereich. Für die Sicherheit auf dem Gelände sorgen an beiden Messetagen die Auerbacher Feuerwehr und der ASB Regionalverband Jura.

Sprecher der Aussteller ist in diesem Jahr Siegfried Neukam, ein langjähriger Teilnehmer der Auerbacher Gewerbeschau Frühlingserwachen. Überhaupt hat die Messe eine treue Teilnehmerschaft aber auch immer wieder neue Aussteller. Insgesamt 14 Firmen stellen in diesem Jahr das erste Mal in Auerbach aus.

Schirmherr ist Auerbachs Bürgermeister Joachim Neuß. Die Organisation liegt in Händen von Wolfgang Müller, Anzeigenberater bei den Nordbayerischen Nachrichten. Das Frühlingserwachen findet alle zwei Jahre im Wechsel mit der NN-FrankenPfalz-Messe statt.

Die Gewerbeschau ist nicht nur alle Jahre ein Besuchermagnet, sondern auch eine Veranstaltung, die oftmals gelobt wird. Die Messe zeige, was Handwerker, Dienstleister und Händler in der Region anbieten, war der Tenor der Ansprachen bei der achten Veranstaltung vor zwei Jahren.

Ein Zukunftsthema

Vor allem der stellvertretende Landrat Amberg-Sulzbachs, Martin Weiß, hob damals hervor, dass solche Veranstaltungen die Entwicklungen auf dem Land beeinflussen. "Das ist ein Zukunftsthema", sagte er entschlossen. Und es sei wichtig, mit verschiedenen Menschen und Kulturen in Kontakt zu treten.

Von einem "Aufbruch" für die Aussteller sprach der Zweite Bürgermeister Auerbachs, Herbert Lehner. "Mit ihren sehenswerten Präsentationen zeigen die Aussteller, dass sie leistungs- und konkurrenzfähig sind."

Auch wenn der Internethandel "nicht abschaltbar" sei, mache die Messe Auerbach dennoch zum Mittelpunkt der Region. Die "hervorragende Vorbereitung der Messe" lobte Hans Peter Reitzner, Außenredaktionsleiter der Nürnberger Nachrichten.

MICHAEL GRÜNER