Auerbacher Fußballer bei eigenem Turnier Letzter

AUERBACH - Liebe Gastgeber gewinnen ihr eigenes Turnier nicht. Und besonders liebe Gastgeber werden Letzter: So kann man das Abschneiden des SV 08 Auerbach beim Schöffler Cup 2017 interpretieren. Den Wanderpokal nahm die SpVgg SV Weiden mit — dabei sah es bis zum Halbfinale so aus, also ob der Hauptsponsor des Hallenkicks eine neue Trophäe besorgen muss.

Die Auerbacher Fußballer (in Weiß im Spiel gegen FC Amberg) beendeten den Schöffler Cup zwar auf dem achten und somit letzten Platz, wurden aber von keinem Gegner vorgeführt. © Ralf Münch



Wenn knapp 600 Zuschauer zur Stoßzeit in der Helmut-Ott-Halle freie Plätze zur Mangelware machen, dann ist wieder Zeit für das alljährliche Hallenturnier des SV 08. Auch wenn der Begriff Budenzauber inflationär benutzt wird – zum Cup in Auerbach passt er. Dafür sorgen die Gäste des Kreisligisten: Traditionell lädt sich der SV 08 Mannschaften ab Bezirksliga aufwärts ein. Diesmal bestand das Feld aus dem Gastgeber, einem Bezirksligisten, drei Landesligisten und drei Bayernligisten. Sie zeigten, dass man sich auf dem Feld trotz Bande ringsherum und Grätschen – gibt es beides bei der Hallenkreismeisterschaft nicht mehr, weil dort Futsal gespielt wird – nicht verletzen muss. So eine Bande kann das Spiel schnell machen und bei den Grätschen, nun ja, kommt es eben auch etwas auf Talent und Timing des Grätschenden an.

Die regional bekannten Vereine kommen gerne, weil die Auerbacher aus ihrem Turnier eine große Nummer machen: Der Vereinsvorsitzende Uwe Ditz steht das ganze Turnier über in der Sprecherkabine und gibt den Moderator. Zu jedem Team hat er interessante Infos über Spieler sowie Trainer parat und klärt das Hallenpublikum auf, wie es für die Mannschaften bislang in der Feldrunde läuft.

Auch das Turnierheft ist mit Liebe gestaltet und viel mehr als ein faltbarer Ablaufplan. Hier wird beispielsweise jedes teilnehmende Team im Porträt vorgestellt, der ehemaliger Auerbacher Jugendspieler Jonas Lindner interviewt und ein Blick zurück in die Cup-Historie geworfen. Schließlich gibt es das Turnier unter wechselnden Namen bereits seit 2005. Etwa 60 Freiwillige sorgen fürs Gelingen. "Eines der am besten organisierten und stimmungsvollsten Turniere, das ich kenne. Ich komme gerne wieder", findet beispielsweise Arlind Morina, Spieler von Fortuna Regensburg.

Sein Team war dieses Mal Titelverteidiger und hätte den Wanderpokal beinahe behalten dürfen. Zwei Siege trennten die Regensburger vor ihrem dritten Titel in Serie, doch dann schmiss sie die SpVgg SV Weiden raus — und wie.

Überraschung des Turniers

"Heute haben wir nur sechs Spieler dabei, das kann mit der Titelverteidigung eng werden", ahnte Fortuna-Trainer Helmut Zeiml schon vor dem Turnier. Doch das Halbfinale überraschte dann doch alle Anwesenden, den kopfschüttelnden Trainer Zeiml hinter der Bande inbegriffen. Nach knapp sechs der 15 zu spielenden Minuten lag sein Team schon mit 0:4 zurück. Die Regensburger wurden von den Weidenern völlig demontiert. Es sah schon nach einer zweistelligen Niederlage aus, doch die letzten beiden Tore erzielte die Fortuna. Es waren die Treffer zum 2:9-Endstand.

Die Auerbacher Fußballer landeten zwar auf dem achten und letzten Platz, doch anders als der Titelverteidiger wurden sie von keiner Mannschaft vorgeführt. Es hätte auch mindestens Rang vier werden können, für das Erreichen des Halbfinales fehlten den Gastgebern nur drei Minuten: Lange führten sie gegen SpVgg Pfreimd im zweiten Gruppenspiel, doch der Bezirksligist drehte die Partie noch und gewann mit 4:2. Beinahe wäre dieser SpVgg sogar der Turniersieg gelungen. Erst im Finale war Endstation gegen Bayernligist und Fortuna-Ausschalter Weiden.

"Mit der Art und Weise, wie meine Mannschaft heute gespielt hat, bin ich voll zufrieden. Mit der Platzierung nicht", sagte der Auerbacher Trainer Marko Scholz nach dem Turnier. Auch Vorsitzender Ditz war nicht sauer: "Gegen solche Mannschaften sind knappe Resultate doch großartig." Außerdem waren manche Auerbacher sportlich ja viel besser als der SV 08: Bei Bayernligist DJK Gebenbach, der es bis ins Halbfinale schaffte, spielen vier Einheimische mit. Einer davon ist Jonas Lindner aus dem Turnierheft. Es war seine erste aktive Teilnahme am Cup überhaupt. Falls es seine letzte ist, er aber 2018 zum Zuschauen kommen möchte, sollte er zeitig in der Halle sein. Freie Plätze dürften Mangelware werden.

MARCEL STAUDT