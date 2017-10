Auerbacher Gastspiel bei punktelosem Neuling

Handballer treten am Sonntag bei Aufsteiger TV Marktsteft an - vor 12 Minuten

AUERBACH - Im zweiten Auswärtsspiel der noch jungen Landesliga-Saison müssen die Handballer des SV 08 an diesem Sonntag beim TV Marktsteft und damit erneut bei einem Neuling antreten. Der Aufsteiger aus der BOL Unterfranken weist nach zwei deutlichen Auswärts- und einer äußerst knappen Heimniederlage als einziges Team noch keinen Punktgewinn aus. Mit einem Sieg könnte Auerbach den Anschluss ans Mittelfeld wieder herstellen. Bei genügend Interesse wird ein Fan-Bus eingesetzt, Abfahrt ist um 12 Uhr am Place de Laneuveville, Anpfiff in der Mehrzweckhalle in Marktsteft ist bereits um 15.30 Uhr.

Gegen den MTV Ingolstadt (in Weiß) gelang den Auerbacher Handballern (in Blau) mit 32:31 ein Überraschungserfolg. Nun geht es für den SV 08 zu einem auf dem Papier deutlich leichteren Gegner: Aufsteiger TV Marksteft. © Foto: Susanne Hess



Gegen den MTV Ingolstadt (in Weiß) gelang den Auerbacher Handballern (in Blau) mit 32:31 ein Überraschungserfolg. Nun geht es für den SV 08 zu einem auf dem Papier deutlich leichteren Gegner: Aufsteiger TV Marksteft. Foto: Foto: Susanne Hess



Etwa 2000 Einwohner zählt die bereits 1197 erstmals urkundlich erwähnte, direkt am Main gelegene Gemeinde Marktsteft, sie ist Teil des unterfränkischen Landkreises Kitzingen und befindet sich in einer der bekanntesten Weingegenden Bayerns, denn das Maindreieck zählt zu den wärmsten und trockensten Regionen Frankens.

Doch die Handballer des SV 08 Auerbach fahren an diesem Sonntag nicht wegen der historischen Hafenanlagen und zum Besuch einer der vielen Heckenwirtschaften oder gar zum Verzehr einiger "Blauer Zipfel", der regionalen Spezialität, dort hin. Vielmehr wollen sie versuchen, gegen den nach zehn Jahren erstmals wieder in die Landesliga aufgestiegenen TV Marktsteft ihre am vergangenen Wochenende gegen den favorisierten MTV Ingolstadt verdienten Punkte zu vergolden.

Der Aufsteiger konnte in den drei Spielen bisher noch keinen Punktgewinn erzielen und wird dementsprechend motiviert in sein zweites Heimspiel gehen. Dort, mit dem eigenen Publikum im Rücken, sieht Trainer Viliam Vitkovic, der in seinem dritten Jahr die Mannschaft auch durch die Landesliga führen will, die besten Chancen, die nötigen Punkte für den Klassenerhalt einzufahren.

Wer nun glaubt, der Name Vitkovic käme ihm bekannt vor, der irrt nicht. Der 42-jährige Slowake, der auch jetzt noch hin und wieder selbst ins Spielgeschehen eingreift, ist als ehemaliger Rückraum-Torjäger des TSV Rödelsee für Auerbach ein alter Bekannter. Ähnliches kann über Rechtsaußen Gabor Csorba gesagt werden. Der ungarische Linkshänder kam zusammen mit Vitkovic und Franz-Xaver Hetterich vom Erzrivalen und ehemaligen Drittligisten. Letzterer weilt jedoch noch bis zum Jahresende in den USA und kann erst in der Rückrunde eingreifen, während Csorba an einer schmerzhaften Verletzung der Wurfhandschulter laboriert und möglicherweise ebenfalls ausfällt.

Nach dem Ende der Zusammenarbeit der beiden Vereine – man hatte in der Jugendarbeit von 2006 bis 2016 die Handballgemeinschaft (HG) Marktsteft/Rödelsee betrieben – und nach dem Rückzug des TSV aus der 3. Liga in die BOL, schlossen sich weitere Spieler dem TV Marktsteft an.

Mit Marius Olbrich kam ein torgefährlicher Rückraumwerfer zum Aufsteiger, der sich in der laufenden Runde mit bisher insgesamt 15 Treffern auch gleich an die Spitze der internen Torschützenliste gesetzt hat. Zuletzt kam vor dieser Runde mit Kreisläufer Simon Weigand ein weiterer Rödelseer hinzu.

Ein Vorteil der nahegelegenen Handball-Hochburgen Unterfrankens zeigt sich in den vielfältig genutzten Wechselmöglichkeiten zwischen den Vereinen. So kam von der DjK Rimpar mit Florian Schneider ein Akteur, der die vorläufig ausfallenden Akteure ersetzen und dem Rückraum die nötige Verstärkung bringen soll, eine Aufgabe, die er mit bisher zwölf Treffern sehr gut gelöst hat.

Trainer Viliam Vitkovic betont, dass der TV Marktsteft nicht auf Leistungsträger aus Osteuropa setzt, wie mancher der Ligakonkurrenten, sondern dass man hauptsächlich auf eigene Leute und Spieler aus der Region setzt. Die Spielweise soll "wieder auf Tempo und Gegenstöße ausgelegt sein. Es gilt, die einfachen Tore zu machen."

Für Auerbachs Trainer Matthias Schnödt ist der kommende Gegner "mit Ausnahme einiger Spieler eher unbekannt. Es scheint ein junges Team zu sein, das zwar schwach gestartet ist, aber mit Sicherheit hoch motiviert in die Partie gehen wird, zumal man sich vor dem eigenen Publikum präsentiert."

Weiterhin einige Verletzte

Bei Schnödts eigener Mannschaft hat sich im Vergleich zur Vorwoche wenig getan auf der Verletztenliste. So fehlen neben ihm selbst weiterhin Sebastian Bürger, Alexander Hofmann und Maxim Pankraz wegen ihrer jeweiligen Verletzungen. Daneben entscheidet sich erst am Spieltag, ob Volker Hackenberg und Raul Adam dabei sein können. "Ich erwarte ein enges Spiel, in dem wir unsere Angriffsleistung vom vergangenen Wochenende bestätigen wollen", sagt der Trainer.

Gleichzeitig weißt Schnödt aber erneut eindringlich darauf hin, dass Abwehr- und Torwartspiel deutlich verbessert werden müssten. "Wenn es uns dann auch noch gelingt, uns bei der Chancenverwertung zu steigern, dann sehe ich eine gute Möglichkeit, dass wir uns auch diesmal wieder mit Punkten belohnen."

HARALD WEIDMANN