Auerbacher geht nach 51 Jahren bei der Bahn in Rente

Abschied von seinem Arbeitgeber geht für Siegfried Sattler nicht ohne etwas Wehmut - vor 1 Stunde

AUERBACH/BAYREUTH - Siegfried Sattler muss nicht lange nachdenken. Für ihn ist es ein „historischer Tag". Nach 51 Dienstjahren bei der Bundesbahn beziehungsweise der Deutschen Bahn trat er am 31. August 2016 in den Ruhestand. Der Auerbacher kann vieles erzählen.

Es war Siegfried Sattlers Wunsch, zum Ausstand dorthin zurückzukehren, wo er vor 51 Jahren seinen Dienst bei der Bahn angetreten hatte: Am Bahnhof Bayreuth begann der damals 14-Jährige als sogenannter Jungwerker. © Ronald Wittek



Es war Siegfried Sattlers Wunsch, zum Ausstand dorthin zurückzukehren, wo er vor 51 Jahren seinen Dienst bei der Bahn angetreten hatte: Am Bahnhof Bayreuth begann der damals 14-Jährige als sogenannter Jungwerker. Foto: Ronald Wittek



Für den 65-Jährigen war es ein großes Anliegen, am letzten Tag seines Berufslebens an den Dienstort zurückzukehren , an dem er am 1. September 1965 eingestellt wurde: an den Bahnhof Bayreuth. Hier begann der 14-Jährige als sogenannter Jungwerker seine Berufslaufbahn, hier verabschiedete sich der jetzige Bundesbahnbetriebsinspektor mit einem Weißwurstessen von einer handvoll Kollegen. Natürlich sprach man dabei auch über die alten Zeiten. Der Tag des Abschieds aus dem Beruf ist für ihn „wie Weihnachten und Aschermittwoch". Doch irgendwann ist Schluss.

Nach seiner Ausbildung wurde Sattler vielfältig eingesetzt: Er war Fahrdienstleiter unter anderem in Creußen und Bindlach, Aufsichtsbeamter in Bayreuth. Ab 1990 war er in Bayreuth im Bahnhofsmanagement tätig, zuletzt in Nürnberg in der Dienststelle für Bau- und Anlagenmanagement. Dort wurde ihm am vorletzten Arbeitstag eine Dankesurkunde überreicht.

„Man denkt zurück an die Arbeit", sagt Sattler bescheiden. Die schönste Zeit war für ihn die als Fahrdienstleiter, „man hat sehr viel Verantwortung". Doch irgendwann komme man in die Jahre, könne den Schichtdienst nicht mehr machen. „Unter den Arbeitskollegen hat es immer eine gute Kameradschaft gegeben", erinnert sich der Auerbacher. „Die Eisenbahner sind halt ein eigenes Volk, die halten zusammen", sagt er lachend. Doch die Arbeitsbedingungen waren hart: Sattler musste rund um die Uhr da sein, die Züge fahren Tag und Nacht, an Wochenenden, dem Heiligen Abend, an Weihnachten, Silvester und Neujahr. Dienst ist Dienst.

Siegfried Sattler in jüngeren Jahren. Trotz Ruhestand bleibt er Eisenbahner. © Ronald Wittek



Siegfried Sattler in jüngeren Jahren. Trotz Ruhestand bleibt er Eisenbahner. Foto: Ronald Wittek



Wehmütig spricht Sattler über die frühere Eisenbahnerhochburg Bayreuth mit Betriebsamt, Bahnhof, Bahnmeisterei und Güterabfertigung. Davon sei nicht mehr viel übrig geblieben. Viele der einstigen Arbeitsplätze seien abgebaut oder verlagert worden. „Die Auflösung der Einrichtungen und der Verlust von Arbeitsplätzen war schlecht", erinnert sich der überzeugte Eisenbahner. Während der gesamten 51 Jahre Dienstzeit hatte es keinen einzigen Unfall oder Zwischenfall auf der Strecke in seinem Verantwortungsbereich gegeben, sagt Sattler. Darauf ist er besonders stolz.

Einer der Höhepunkte seines Berufslebens war die erste Fahrt des dieselgetriebenen Intercity auf der Franken-Sachsen-Magistrale über Bayreuth im Juni 2001. Mit einem großen Bahnhofsfest wurde damals die Eröffnung gefeiert. Weil es Probleme des Herstellers mit der Neigetechnik gab, wurde der Betrieb später wieder eingestellt. „Das lag nicht an der Bahn. Wir haben alles getan, um den ICE nach Bayreuth fahren zu lassen", betont Sattler. Damit verlor die Stadt an Wertigkeit als ICE-Bahnhof und die Existenz als eigene Dienststelle.

Vor dem Ruhestand ist Sattler nicht bange. Er hat vier Kinder und vier Enkel, besitzt ein Haus in Auerbach, das er „hegen und pflegen“ muss, ist als Betreuer aktiv im Sportverein im benachbarten Michelfeld. Als überzeugter Zugfahrer wird er wohl noch die eine oder andere Tour unternehmen. Nach der Devise: Einmal Eisenbahner, immer Eisenbahner.

PETER ENGELBRECHT