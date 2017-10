Auerbacher Gemeindebücherei lockt mit Fachliteratur, Ruhe und Wein

AUERBACH - Was Auswahl und Leserschaft betrifft, ist sie die klare Nummer zwei der Stadt: Die evangelische öffentliche Gemeindebücherei an der Bahnhofstraße. Die Mitwirkenden lassen sich aber einiges einfallen, damit mehr Auerbacher in den Keller des Gemeindehauses kommen — falls die Bürger denn überhaupt wissen, dass es dort eine Bücherei gibt.

Konrad von Niedner, Barbara Schuster und Tochter Johanna Schuster haben es sich auf dem grünen Sofa im Keller des Auerbacher Gemeindehauses gemütlich gemacht. Die drei Mitglieder des Bücherei-Teams hoffen auf mehr Leser. © Marcel Staudt



Für Barbara Schuster war das Schmökern in der kleinen Bücherei eine schöne Auszeit vom Familienleben mit kleinen Kindern. Sie wohnte und wohnt unweit der Bahnhofstraße entfernt und war ein regelmäßiger Lesegast. "Die Bücherei ist für mich ein Ort der Ruhe, aber nicht nur. Hier kann ich auch mit jemandem ins Gespräch kommen, wenn ich es möchte", sagt Schuster.

Mittlerweile ist sie 37 Jahre alt und Mitarbeiterin. Die Kinder sind größer geworden, die zwölfjährige Tochter Johanna ist reif und alt genug, um wie die Mutter in der Bücherei mitzuhelfen. 14 Mitarbeiter sind es insgesamt, die Bücher verleihen, bestellen, Leseausweise vergeben und, und, und. "Ich mache das Kreative, schmücken und so", sagt Schuster. Tatsächlich wirken die 80 Quadratmeter mehr wie ein aufgeräumter Bücherladen als eine Keller-Bücherei. Es sieht fast so aus, als seien die Medien erst gestern ins Regal gestellt worden.

3000 Medien

In Wirklichkeit hat die Bücherei aber schon seit der abgeschlossenen Renovierung des Gemeindehauses im März 2016 wieder offen. Der Bestand ist auf knapp 3000 Medien angewachsen, etwa 100 davon machen DVDs und CDs aus. Rund 100 Leseausweise wurden seit der Wiedereröffnung ausgestellt. "Es könnten natürlich mehr sein", sagt Schuster, "aber wir sind zufrieden. Vielleicht ist manchen Auerbachern gar nicht so bewusst, dass es in der Stadt noch eine zweite Bücherei gibt."

Da hat es die Nummer eins schon einfacher: Die Stadtbücherei St. Johannes, deren Träger logischerweise die Stadt, aber auch die katholische Kirchengemeinde ist, hat seine Räume im Bürgerhaus am Unteren Markt — und deutlich mehr Auswahl. Laut Leiterin Claudia Schnödt sind es mittlerweile 9500 Medien, auf die etwa 1200 Leser zugreifen. "Wir haben aber nichts gegen die Stadtbücherei", stellt Schuster klar, "wenn wir ein gewünschtes Buch nicht da haben, verweisen wir gerne an die Stadtbücherei."

Mehr Leser hätte die Nummer zwei aber trotzdem gerne. Also versucht das Bücherei-Team herauszufinden, welcher Stoff geeignet ist, um sie in den Keller des Gemeindehauses zu locken. Auf Wunschlisten können die Besucher vermerken, was sie gerne lesen möchten. Dabei darf auch ruhig Fachliteratur dabei sein. "Wir haben drei Senioren, die mit dem Fotografieren angefangen haben. Auf ihren Wunsch haben wir gerne Bücher bestellt, die sich ausschließlich mit der Panorama-Fotografie beschäftigen", sagt Schuster.

Außerdem werden regelmäßige Veranstaltungen angeboten, bei denen das Lesen nicht zwangsweise im Vordergrund steht, beispielsweise haben über 20 Kinder in den großen Ferien in der Bücherei übernachtet. Und da gibt es noch die Wein-Lese. Zusammen mit dem Kenner Stefan Egerer aus Ranna werden verschiedene Sorten Wein probiert und Passendes zum Thema vorgelesen, beispielsweise Gedichte über Wein.

Der nächste Termin ist am Freitag, 10. November von 19.30 bis 22 Uhr. Karten kosten 15 Euro und sind erhältlich bei Heike Herold, entweder telefonisch unter (0 96 43) 30 06 84 der per Mail an heikeherold@onlinehome.de.

Für alle, die noch zu jung für maßvollen Weingenuss sind, hat Pfarrerssohn Konrad von Niedner ein Argument, warum sich das Vorbeischauen in der kleinen, aber feinen Bücherei lohnt. Auch der Zwölfjährige hilft gerne mit und findet: "Das wäre doch ganz schön teuer, wenn ich mir die Bücher alle kaufen müsste. Die Bücherei ist cool."

Die evangelische öffentliche Gemeindebücherei (Bahnhofstraße 14) hat dienstags von 18 bis 20, freitags von 16 bis 18 und sonntags von 10.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Für den Leseausweis bezahlen Familien jährlich zehn und Einzelleser fünf Euro. Kinder sind frei.

