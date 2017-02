Auerbacher Handballer bezwingen Spitzenreiter aus Rothenburg

SV08 bringt TSV 2000 die zweite Saisonniederlage bei — Landesliga-Partie kein Vergleich zur Vorwoche - vor 2 Stunden

AUERBACH - In einer sehr guten Landesligapartie brachten die Handballer des SV 08 Auerbach dem Tabellenführer TSV 2000 Rothenburg seine erst zweite Niederlage der Saison bei. Vor allem in der ersten Halbzeit überzeugten die Oberpfälzer durch aggressive Deckungsarbeit und zeigten damit die vom Trainer geforderte Reaktion auf die schwache Leistung der Vorwoche. Während die Gäste in eine dreiwöchige Pause gehen, empfangen die Auerbacher, die mit 22:12 Punkten Rang Drei festigen konnten, bereits am Freitag um 20 Uhr in einem vorgezogenen Spiel die HSG Lauf/Heroldsberg.

Die Landesliga-Handballer des SV 08 Auerbach (in Blau) setzten sich gegen den TSV 2000 Rothenburg mit 26:24 (18:11) durch. © Foto: Susanne Heß



Die Landesliga-Handballer des SV 08 Auerbach (in Blau) setzten sich gegen den TSV 2000 Rothenburg mit 26:24 (18:11) durch. Foto: Foto: Susanne Heß



Manch ein Zuschauer, der vergangene Woche in Münchberg dabei gewesen war, rieb sich verwundert die Augen: Sollte das wirklich die gleiche Mannschaft sein, die da unten auf dem Platz den Tabellenführer aus Rothenburg dominiert? "Ein eindeutiger Beweis, dass Handball oft reine Kopfsache ist", kommentierte Manfred Eichenmüller, ehemaliger Co-Trainer, die Leistung der Schnödt-Sieben.

Offenbar hatte die angekündigte Gardinenpredigt gewirkt, denn die Blau-Weißen betraten das Spielfeld bis in die Haarspitzen motiviert. Jonathan Kraus auf der vorgezogenen Position störte immer wieder früh die Pass- und Laufwege der Gäste. Zudem setzte Valentin Kroher im Tor erneut von Beginn an klare Zeichen, vereitelte bereits nach 90 Sekunden einen Strafwurf der Gäste und erwies sich wieder als starker Rückhalt für sein Team.

"Euer Torhüter hat uns in den ersten zehn Minuten schon ein wenig den Schneid abgekauft", meinten einzelne Gästespieler nach der Partie. Ganz anders erging es dagegen Andreas Amann im Tor der Tauberstädter. In der ersten Hälfte häufig alleingelassen, brachte er kaum eine Hand an den Ball.

Anders als noch vor einer Woche nutzte Auerbach die sich ergebenden Chancen zu schnellem Spiel und ließ der Gäste-Defensive oft nicht genug Zeit, sich richtig zu sortieren. Viel zu selten konnte Rothenburg seine starke 6-0-Deckung aufbauen und offenbarte die nötige Lücke für die heimischen Angreifer. Auch hier tauchte Jonathan Kraus immer wieder an der richtigen Stelle auf, und auch Alexander Tannenberger und Matthias Edtbauer konnten ein ums andere Mal die unsortierte Abwehrwand des Spitzenreiters überwinden.

So zogen die Blau-Weißen bis zur 18. Minute schnell über die Zwischenstände 4:0 und 9:4 auf 11:5 davon. Gästetrainer Csaba Szüzs legte die Grüne Karte auf den Tisch, konnte jedoch den Lauf der Gastgeber nicht sofort unterbrechen. Vielmehr erhöhten die Auerbacher zunächst auf 12:5, bevor sie zwei Treffer hinnehmen mussten.

In der 20. Minute gab es den ersten größeren Aufreger der Partie, als Patrick Wurst wegen einer Ringer-Einlage mit "Rot" versehen wurde und bei den 20 mitgereisten Rothenburger Fans Platz nehmen musste. Dieser Verlust brachte die Gästebank endgültig gegen die ihrer Meinung nach parteiisch pfeifenden Schiedsrichter auf und gleichzeitig das Spiel des Teams noch mehr aus dem Rhythmus. Auerbach konnte so relativ problemlos seinen Vorsprung halten.

Als Edtbauer, Hackenberg und Kraus nur eine Minute benötigten, um direkt vor der Pause auf 18:11 zu erhöhen, war scheinbar die Vorentscheidung gefallen. "In der ersten Hälfte haben wir einfach nicht das gespielt, was

wir können", lautete das Fazit

des Co-Trainers der Gäste Norbert Fink.

Gäste holen noch auf

Die ersten zehn Minuten nach der Pause konnte Auerbach das Tempo ähnlich hoch halten. Erst als Volker Hackenberg für zwei Minuten und kurz darauf Julian Eckert wegen eines Fouls vorzeitig unter die Dusche geschickt wurden, gab es einen gewissen Knick im Spiel der Gastgeber. Rothenburg verkürzte auf 19:15. Auerbach schaffte es nicht mehr, den Ball so schnell nach vorne zu tragen, lief sich mehrmals in der stärker werdenden Defensivreihe der Gäste fest und vergab Chancen, das Spiel endgültig zu entscheiden. Der Vorsprung schmolz dahin.

Nun jedoch griff Thomas Bauer, der nach mehreren schwächeren Spielen diesmal eine sehr starke Leistung bot, entscheidend ins Spiel ein. Mehrere Male trug er den Ball nicht nur ins Getümmel der gegnerischen Abwehr, sondern erzielte die Tore, die Blau-Weiß im Spiel hielten. Doch auch er konnte nicht verhindern, dass die Gäste knapp zwei Minuten vor Abpfiff bis auf einen Zähler herankamen (25:24). Zum Entsetzen der Gäste-Bank musste Tim Ehrlinger eine Strafzeit hinnehmen, weshalb Szücs offene Manndeckung anordnete.

Auerbach aber hielt den Ball geschickt in den eigenen Reihen und brachte Alexander Tannenberger für den entscheidenden Treffer in Stellung. "Ich habe schon zu Beginn der Saison gesagt, dass wir mit jedem Gegner mithalten können, wir müssen unser Können nur abrufen. Leider gelingt uns das nicht jedes Mal, aber wir arbeiten daran", sagte Matthias Schnödt stolz und ergänzte lächelnd: "Wir können eben Alles, sehr gut, aber auch sehr schlecht."

SV 08 Auerbach: Kroher, Adam, Tannenberger (7), Bauer (5/2), Hofmann Mo. (1), Bürger (1), Kraus (4), Hackenberg (1), Edtbauer (5), Eckert (1), Herold (1), Hofmann A.

HARALD WEIDMANN