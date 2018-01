Auerbacher Handballer: Einsatz stimmt, Ergebnis nicht

SV 08 zeigt beim MTV Ingolstadt hohen Einsatz, unterliegt aber mit 30:34 — Auffälliger Neuzugang - vor 3 Stunden

AUERBACH - Nach einer erneut kämpferisch überzeugenden Leistung unterlagen die Landesliga-Handballer des SV 08 beim MTV Ingolstadt mit 30:34 (14:16). Überzeugendster Spieler und bester Werfer (9/1) der Auerbacher war Neuzugang Thomas Wilke in seinem zweiten Spiel für die Oberpfälzer.

Die Ingolstädter Gastgeber (in Weiß) stellten sich Alexander Tannenberger (in Blau) und den weiteren Gästen aus Auerbach erfolgreich in den Weg. © Udo Rimmelspacher



"Wir haben uns eigentlich gut verkauft, waren aber leider in der Abwehr nicht ganz so kompakt, wie wir uns das vorgenommen hatten." Trainer Matthias Schnödt zeigte sich zwar vom Ergebnis, nicht jedoch von der kämpferischen Einstellung seines Teams enttäuscht. Auch wenn die Gastgeber den eindeutig besseren Start erwischt hatten und nach einigen Fehlern der Oberpfälzer bereits nach etwa zehn Minuten klar mit 8:2 in Front lagen, ließen sich die Blau-Weißen nicht entmutigen. Selbst als nach einer Auszeit auch noch das 9:2 fiel, kämpften sie sich ins Spiel zurück und versuchten den Anschluss wieder herzustellen. "Ingolstadt hat unsere 3-2-1- Deckung geschickt ausmanövriert und einige einfache Tore über die Kreisläufer erzielt. Als wir dann nach der Auszeit auf die defensivere 6-0- Variante umgestellt haben, wurde es für sie deutlich schwieriger, zum Torerfolg zu kommen," begründete Schnödt den deutlichen Rückstand nach kurzer Zeit.

Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt zeichnete sich ab, dass Neuzugang Thomas Wilke diesmal deutlich geschickter und sicherer im Abschluss agieren würde. "Thomas hat heute eine sehr starke Leistung gezeigt" lobte auch der Trainer den 18-Jährigen. "Vor allem mit seinen Würfen aus dem Rückraum konnte er überzeugen."

Doch nicht nur Wilke, sondern auch Maxim Pankraz brachte die Abwehr der Gastgeber in der ersten Hälfte ein ums andere Mal in Bedrängnis und so gelang es den Blau-Weißen, den Rückstand Schritt für Schritt zu verringern. Innerhalb kurzer Zeit erzielten sie vier unbeantwortete Tore und waren nach knapp 21 Minuten beim Stand von 10:8 sehr zur Freude ihrer etwa 20 mitgereisten Fans wieder im Spiel. Von nun an entwickelte sich ein Spiel zweier Teams auf Augenhöhe. Ingolstadt legte zwar immer wieder einen Treffer vor, doch Auerbach ließ sich nicht abschütteln und so wurden beim Stand von 16:14 aus Sicht der Gastgeber die Seiten gewechselt.

Die zweite Hälfte begann mit einem Treffer der Ingolstädter und als der MTV sechs Minuten nach Wiederanpfiff das 21:17 erzielte, schien die Partie den befürchteten Verlauf zu nehmen. Doch bereits in der 40. Minute hatten zweimal Thomas Wilke, Florian Wehner und Alexander Hofmann ihre Farben zum Ausgleich geworfen (21:21). "Wir haben uns mehrmals gut zurückgekämpft, haben es dann aber leider nicht geschafft, auch einmal selbst in der Abwehr stabil zu stehen, quasi Beton anzurühren und kein Tor zuzulassen" ärgerte sich Matthias Schnödt über eine offensiv starke, aber defensiv unglückliche Phase seiner Spieler.So gingen auch einige Abpraller gleich wieder zurück an die Angreifer, was diese dann doch noch zu Treffern ummünzen konnten.

"Ingolstadt war uns körperlich überlegen", sagte Spartenleiter Paul Rupprecht nach dem Spiel. "Allerdings haben die Jungs das durch ihren Kampfgeist über weite Strecken wett gemacht. Leider war unser Spiel nicht konstant genug und der Gegner hat die Schwankungen in unserem Spiel durch seine individuelle Klasse ausgenutzt."

In Sonderbewachung

Ingolstadt ließ den Gast zwar herankommen, nicht jedoch überholen. Auerbach versuchte noch verschiedene taktische Varianten, nahm Ingolstadts besten Werfer Stephan Auernhammer in Sonderbewachung, doch es nutzte nichts mehr. Die Gastgeber brachten einen knappen Vorsprung über die Zeit, und als der SV 08 kurz vor dem Ende die Deckung fast zur offenen Manndeckung auflöste, konnten die "Schanzer" ihre bis dahin knappe Führung von zwei auf vorentscheidende vier Tore erhöhen.

"Wir haben heute ein deutlich schnelleres Spiel gesehen, als am letzten Wochenende. Auch wenn die 30 Auswärtstore ein Grundstock sind, auf dem wir aufbauen können, sind 34 Gegentore einfach zu viel. Unsere Angriffsleistung, allen voran Thomas Wilke, hat mich heute überzeugt, in der Defensive haben wir noch etwas Luft nach oben" lautete das Fazit von Matthias Schnödt.

Gleichzeitig richtete er den Blick bereits nach vorn. "Das heutige Spiel lässt trotz der Niederlage für die kommenden Aufgaben hoffen."

MTV Ingolstadt: Achhammer, Struß (1), Sabljakovic (3), Serban (4), Gottschall (2), Mesiarik (4), Macovei (3),Fejzovic, Auernhammer (14/6), Schröer, Herrmann, Stoica (3).

SV 08 Auerbach: Adam, Kroher, Tannenberger (3), Hofmann Mo., Brendel-Suchanek, Bürger (1), Eckert (2/1), Herold (2), Hofmann A. (4), Wehner (2), Pankraz (7/3), Wilke (9/1), Schalanda.

HARALD WEIDMANN