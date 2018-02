Auerbacher Handballer endlich wieder souverän

Gegen TV Marktsteft gelingt SV 08 der höchste Sieg der aktuellen Landesliga-Saison - vor 5 Stunden

AUERBACH - Nach zuletzt sechs Niederlagen in sieben Spielen meldeten sich die Handballer des SV 08 gegen den über weite Strecken überforderten TV Marktsteft mit einer rundum überzeugenden Leistung im Kampf um den Klassenverbleib zurück. Vor etwa 185 Zuschauern erzielten die Oberpfälzer mit 38:21 (17:11) nicht nur ihren höchsten Sieg der laufenden Runde, sondern hielten auch einen direkten Konkurrenten deutlich auf Abstand.

Thomas Wilke (in Blau) setzte zusammen mit Maxim Pankraz die Marktstefter Abwehr (in Grün) ständig unter Druck. © Susanne Hess



Thomas Wilke (in Blau) setzte zusammen mit Maxim Pankraz die Marktstefter Abwehr (in Grün) ständig unter Druck. Foto: Susanne Hess



Sehr nervös und teilweise überhastet starteten die Auerbacher in die Partie und vergaben gleich zu Beginn einige Möglichkeiten. Allerdings stolperte sich auch der Gegner aus Unterfranken mehr ins Spiel, als dass er die Fehler der Gastgeber nutzen konnte. Verlorene Bälle, ungenaue Abschlüsse und unglückliche Abwehraktionen hüben wie drüben ließen die Partie hin und her pendeln, wobei die Gastgeber trotz aller Nervosität dem Gegner immer einen Schritt und ein Tor voraus waren. Bis zur 10. Minute hatten beide Teams zwar fünf Treffer erzielt, Marktsteft hatte bis dahin jedoch schon dreimal von den über weite Strecken kleinlichen und oft für beide Seiten überraschenden Entscheidungen der Unparteiischen profitiert und einen Strafwurf verwandelt.

Danach hatten die Bergstädter ihre Nerven besser im Griff und rissen das Spiel immer mehr an sich. Als in der 20. Minute Valentin Kroher beim Stand von 9:7 einen Strafwurf der Gäste entschärfte und sich diese im Anschluss zweimal durch Strafzeiten selbst dezimierten, ließen die Hausherren einen 3:0-Lauf folgen und hatten knapp drei Minuten später den an diesem Tag vorentscheidenden Vorsprung herausgespielt (12:7). "Wir sind heute in der Abwehr ganz gut gestanden und die Jungs haben nach anfänglichen Problemen ihr Spiel immer besser in Griff bekommen" zeigte sich Trainer Matthias Schnödt hinterher zufrieden.

Sein Team konnte aus einer vor einem guten Torwart Valentin Kroher konzentriert arbeitenden Abwehr heraus sein Gegenstoßspiel aufziehen und einige schnelle und einfache Tore erzielen. Florian Wehner, der zunächst ein, zwei unglückliche Szenen hatte, zeigte, wie auch Daniel Schalanda auf der rechten Seite, mehrere disziplinierte Defensivaktionen, sowie Schnelligkeit im Angriff und präzise Abschlüsse. Thomas Wilke und Maxim Pankraz brachten ständig Druck auf die Abwehr des Gegners und ließen dieser kaum Zeit zum Atmen. Zur Pause stand es 17:11.

Gleich nach Wiederanpfiff erhöhte Auerbach noch einmal Tempo und Führung (19:11). Marktsteft, das an diesem Tag eine Klasse schlechter war als seine Gastgeber, fand zu keinem Zeitpunkt ins Spiel zurück. "Wir hatten schon einige Spiele, in denen wir bei deutlicher Führung einen Gang zurückgeschaltet haben und deshalb noch in Bedrängnis kamen. Diesmal haben die Jungs den Vorsprung nicht nur verwaltet, sondern ihre Überlegenheit bis zum Ende durchgezogen und sich selbst belohnt", sagte Schnödt.

Vorzeitig unter die Dusche

In der 41. Minute wurde Marktstefts Kevin Pfeiler von den Unparteiischen nach seiner dritten Zeitstrafe vorzeitig zum Duschen geschickt. Auerbach nutzte diese erneute Schwächung des Gegners und erhöhte noch einmal (26:15). "Egal, mit welcher Abwehrformation wir heute agiert haben, offensiv, halb-offensiv oder 6-0, es hat fast alles geklappt. Und Valentin hat gut gehalten, sodass wir ein schnelles Gegenstoßspiel aufziehen konnten", sagte Schnödt.

Auch als der Trainer in der zweiten Hälfte begann, einigen sonst weniger eingesetzten Spielern Einsatzzeiten zu geben, war kein Leistungsabfall zu spüren. Egal ob Jonas Brendel-Suchanek in der Abwehr oder Moritz Hofmann als Rückraumspieler, jeder Akteur, der aufs Feld kam, konnte überzeugen. Am Ende leuchtete ein auch in der Höhe verdientes 38:21 von der Anzeigentafel. Matthias Schnödt richtete den Blick gleich nach vorne: "Wir sollten mit einer ähnlichen Leistung am kommenden Samstag im Nachholspiel gegen Cham durchaus eine Chance haben und diese extrem wichtigen Punkte vergolden."

SV 08 Auerbach: Kroher, Adam, Tannenberger (6), Hofmann Mo. (2), Brendel-Suchanek, Bürger (1), Ziegler, Eckert, Herold (1), Hofmann A. (3), Wehner (5), Pankraz (8/2), Wilke (7), Schalanda (5).

TV Marktsteft: Vitkovic (2), Pfeiler, Schmidt (2), Irmler (4/2), Lang (2), Bayer (4), Schneider, Lang, Bayer, Hetterich (4/1), Ullrich, Thorwarth (3).

HARALD WEIDMANN