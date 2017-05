Auerbacher Handballer haben keine Lust auf Rechenspiele

AUERBACH - Am letzten Spieltag der Landesliga empfängt der SV 08 den TV Roßtal. Die Mittelfranken stehen als Drittletzter bereits als Absteiger fest. Für Trainer Matthias Schnödt und Team geht es darum, sich mit einem Sieg von den Fans zu verabschieden. Dann würden die Auerbacher ein Abrutschen auf Platz zehn vermeiden und all der Unsicherheit, ob der Bayerische Handballverband (BHV) eine Abstiegsrelegation austrägt, aus dem Weg gehen.

Trainer Matthias Schnödt (mit Ball in der Hand) möchte nicht wieder aufs Feld müssen, damit seine Auerbacher Handballer die letzten Zweifel am Klassenverbleib beseitigen. © Foto: Katharina Hübner



Da am letzten Spieltag alle Partien zeitgleich angepfiffen werden, beginnt auch für die Blau-Weißen dieser letzte "Arbeitstag" in der Helmut-Ott-Halle am Sonntag um 16 Uhr.

"Wer hat an der Uhr gedreht...?" Es ist kaum zu glauben, aber ab Montag findet man die Saison 2016/17 nur noch in den Geschichtsbüchern. Nach einer aufreibenden Runde stehen am Sonntag die letzten 60 Minuten an. Gegner ist der bereits als Absteiger feststehende TV Roßtal. "Ich hatte Roßtal aufgrund seiner erfahrenen und handballerisch starken Spieler nicht als Absteiger auf dem Zettel", bekräftigt Matthias Schnödt noch einmal seine Überraschung über das schlechte Abschneiden der Mittelfranken.

Zu nennen sind dabei vor allem Linkshänder Sebastian "Sebi" Schuh (30 Jahre alt) im rechten Rückraum und sein Gegenüber Lukas Franke (29), sowie Linksaußen Dominik Schmidt (27), der sich nicht auf seine Position fixieren lässt, sondern immer wieder auch aus dem Rückraum für Torgefahr sorgt.

Zudem kann sich TV-Trainer Wolfgang Schmidt auf eine stark besetzte Mittelposition verlassen. Hier erweisen sich Dietmar Mathias (31), ehemals HC Erlangen II, und Sören Hirschsteiner (30) als erfahrene Spielmacher und führen die beiden jungen Rückraumakteure Armin Hofer (23) und Steffen Schmitt (21) an die Position heran.

"Roßtal ist ein sehr unangenehmer und vor allem heimstarker Gegner." Mit diesen Worten hatte Matthias Schnödt sein Team vor dem Hinspiel gewarnt und zumindest zu diesem Zeitpunkt Recht behalten. Während der gesamten Spieldauer ließen die Mittelfranken damals Auerbach immer wieder am Remis schnuppern, legten jedoch rechtzeitig mehrere kurze Zwischenspurts ein und siegten am Ende verdient mit 25:23.

Anderes Bild

Inzwischen hat sich das Bild etwas gewandelt. Die Roßtaler belegen in Sachen Heimstärke nur noch den drittletzten Platz, bei Auswärtsspielen schneiden sie klar besser ab. Hier liegen sie im Mittelfeld der Tabelle (6.) und lassen auch Auerbach, das ein Spiel mehr ausweist, um zwei Plätze hinter sich. Zuletzt mussten die Mittelfranken jedoch sowohl Zuhause als auch auswärts je zwei Niederlagen hinnehmen, wodurch der Abstieg in die Bezirksoberliga endgültig besiegelt wurde. "Wir haben mit Roßtal noch eine Rechnung offen und wollen uns für die Hinspielniederlage revanchieren", kündigt Schnödt an.

Mit welchem Team er allerdings diese Aufgabe angehen wird, konnte er noch nicht mit Sicherheit sagen. Zum einen würde er gerne auf seinen eigenen Einsatz verzichten, zum anderen jedoch macht die arg gebeutelte Personaldecke diesen wohl unumgänglich. Daneben wird zumindest Ferdinand Neuß wieder dabei sein und sein vorläufig letztes Spiel für den SV 08 bestreiten. Er verlässt bekanntlich seinen Heimatverein und schließt sich dem Bayerischen Meister und Drittligaaufsteiger HC Erlangen II an. Ob Maxi Hofmann oder Felix Müller dabei sein können, wird sich erst am Spieltag selbst entscheiden.

Doch nicht nur die Personaldecke macht den Trainer der Bergstädter nachdenklich. "Wir sind nach dem letzten Wochenende eigentlich davon ausgegangen, dass wir den Klassenerhalt schon sicher erreicht haben", so Schnödt. "Eigentlich dürfte bei der aktuellen Konstellation keine Abstiegsrelegation nötig und selbst Platz zehn sicher sein."

Was bei ihm und vielen Anderen für Unklarheiten sorgt, ist die Tatsache, dass der Bayerische Handballverband auf seiner Homepage noch immer für beide Staffeln vier sichere Absteiger und einen Relegationsteilnehmer ausweist, offensichtlich jedoch noch keinen Termin für die Spiele festgesetzt hat.

Auch wenn Schnödt die Tabelle nicht als Maßstab heranziehen und die Situation nicht allzu sehr in die Köpfe seiner Spieler hinein lassen will, kann selbst er sich der Verwirrung nicht vollends entziehen. Daher lautet seine einfache Lösung: "Eigentlich kann es uns völlig egal sein, ob eine Relegation stattfindet, oder nicht. Wir gewinnen gegen Roßtal und sind damit endgültig aus dem Schneider."

Aufstellung: Adam, Kroher, Bauer, Tannenberger, Kolb, Edtbauer, Eckert, Hackenberg, Bürger, Schnödt (?), Hofmann A., Neuß F.

