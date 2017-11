Auerbacher Handballer holen wichtigen Punkt gegen Stadeln

AUERBACH - Nach einem Handball-Spiel, das durch überdurchschnittlich viele und für beide Seiten nicht immer nachvollziehbare Pfiffe der Unparteiischen sehr zerfahren wirkte, trennten sich der MTV Stadeln und der SV 08 Auerbach mit 26:26 (15:13). Trainer Matthias Schnödt war mit seinem Team, vor allem aber mit dem Auswärtspunkt durchaus zufrieden, zumal die Gastgeber über weite Strecken der Landesliga-Partie in Führung lagen.

Michael Neumeier wird von einem Auerbacher (hier Karsten Herold) gehalten, der Schiedsrichter pfeift: Das Publikum gewöhnte sich daran. Foto: Sportfoto Zink/OGo



Noch 124 Sekunden sind zu spielen, als Michael Neumaier sein Team mit 26:25 in Führung bringt, ein Tor das der endgültige Auftakt für eine hektische Schlussphase sein sollte. Kurz zuvor hatte Jan Wislicenus den erst zweiten Ausgleich für die Auerbacher erzielt.

Mehr als zwei Minuten sind im Handball bekanntlich eine lange Zeit und die Gäste hatten nun alle Möglichkeiten der Welt, sich einen Auswärtspunkt zu verdienen. Önder Toprak im Tor der Mittelfranken jedoch hatte etwas dagegen, wehrte den Wurfversuch der Oberpfälzer ab und gab seinem Team den Ball für 20 Sekunden zurück. Stadeln versuchte diese über die Runden zu bringen, wollte den Ball halten und die Zeit ablaufen lassen.

Doch die Unparteiischen erkannten zur Überraschung aller fast augenblicklich auf Zeitspiel und hielten die Uhr bei der Spielzeit von 59:51 Minuten an. Zu allem Überfluss weigerte sich Toprak, den Ball an Auerbach herauszugeben, was dazu führte, dass er sich nicht nur die Rote, sondern auch die Blaue Karte (Bericht und mindestens ein Spiel Sperre) einhandelte.

Außerdem präsentierte er damit dem Gegner einen Strafwurf, den Jan Wislicenus zur großen Freude seines Teams sicher verwandelte. "Wir haben wieder zu viele Möglichkeiten liegen gelassen. Gerade bei einem Unentschieden ärgert man sich natürlich mehr über vergebene Chancen, verworfene Siebenmeter und technische Fehler.

Andererseits haben wir auswärts gespielt und sind über weite Strecken einem Rückstand hinterher gelaufen. Wir haben uns nicht aufgegeben, haben immer an uns geglaubt und sind am Ende mit einem Punkt belohnt worden", sagte Trainer Matthias Schnödt nach dem Spiel.

18 Strafwürfe

Bereits in der ersten Hälfte im Rahmen einer Auerbacher Auszeit war es zu Unstimmigkeiten mit den Schiedsrichtern gekommen. Schnödt hatte die Grüne Karte bereits in der Hand, wollte die Zeit jedoch so lange wie möglich nutzen. Als er das Gefühl hatte, die Unparteiischen wollten das Zeitspiel anzeigen, legte er die Karte auf den Zeitnehmertisch. "Ich bin mir absolut sicher, dass noch keiner die Hand gehoben hatte. Am Ende der Auszeit kam einer der beiden zu mir und erklärte, wir hätten nur noch fünf Pässe übrig, was natürlich alles zuvor besprochene zunichte machte." Überhaupt sorgten die Unparteiischen für ein sehr zerfahrenes Spiel. 18 Strafwürfe, 16 Strafzeiten und eine Rote Karte mit Bericht, mit solch einer Anzahl an Pfiffen kommen viele Schiedsrichter über zwei oder drei Spiele aus.

Die Liste zeigt jedoch auch, dass beide Abwehrreihen nicht ihren besten Tag erwischt hatten. Auf Seiten der Gastgeber war es vor allem Michael Neumaier, der immer wieder für Torgefahr sorgte und mit seiner individuellen Klasse mindestens zwei gegnerische Spieler auf sich zog. Die Defensive der Gäste jedoch erwies sich vor allem in der ersten Hälfte als unsortiert und teilweise überfordert. "Wir haben es speziell Michael Neumaier viel zu einfach gemacht, für Torgefahr zu sorgen", so Matthias Schnödt. Stadeln konnte sich einen kleinen Vorsprung erspielen, diesen in der 18. Minute auf 9:5 ausbauen, nur um in der 24. Minute den Anschlusstreffer durch Julian Eckert hinnehmen zu müssen (10:9).

Doch näher kamen die Bergstädter nicht heran. Erst in der 55. Minute gelang Auerbach mit einem Doppelschlag durch Thomas Bauer und Julian Eckert der lange ersehnte und von den wenigen mitgereisten Fans — unter ihnen Andreas Bayerschmidt — gefeierte Ausgleich (24:24). Dann waren noch 124 Sekunden zu spielen, als Michael Neumaier – der Rest ist bekannt.

Matthias Schnödt richtete seinen Fokus bereits auf das kommende Wochenende. "Auswärtspunkte sind immer gewonnene Punkte und heute ein Unentschieden gegen ein Team zu holen, das wie wir um den Klassenerhalt kämpft, war extrem wichtig. Doch er ist wenig wert, wenn wir am nächsten Sonntag im Heimspiel gegen den HC Forchheim nicht auch einen Sieg einfahren."

MTV Stadeln: Heidingsfelder (1), Funke (4), Michalowski, Neumaier (11/7), Delatron (2), Toprak, Frühbauer (1), Kopatsch, Laser (3), Wirth, Scheuerer (4), Beck, Milicevic, Schüller.

SV 08 Auerbach: Kroher, Adam, Tannenberger (4/1), Bauer (3/2), Brendel-Suchanek (1), Bürger, Ziegler, Eckert (2), Wislicenus (4/2), Herold (1), Hofmann A. (1), Pankraz (6/2), Schalanda (4).

HARALD WEIDMANN