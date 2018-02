Auerbacher Handballer in Cham ohne Chance

SV 08 läuft zeitweise Rückstand von neun Toren hinterher - vor 6 Stunden

AUERBACH - Vor etwa 250 Zuschauern ging für die LandesligaHandballer des SV 08 mit 28:35 (13:18) auch das Rückspiel beim ASV 1863 Cham klar verloren. Das durch Grippe und Verletzungen geschwächte Team um Spielertrainer Matthias Schnödt, bei dem sich Rückkehrer Jonathan Kraus mit drei Treffern eindrucksvoll zurückmeldete, hatte von Beginn an vor allem im Defensivbereich mit große Probleme.

Die Gastgeber aus Cham hatten die Gäste aus Auerbach (im Bild Spielertrainer Matthias Schnödt) fest im Griff. Foto: Susanne Hess



"Wir konnten leider zu wenig von dem umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten", bedauerte Matthias Schnödt im Nachhinein die deutliche Niederlage. "Allerdings waren wir auch auf einigen Positionen klar unterbesetzt." Rückraumspieler Thomas Wilke und Torhüter Valentin Kroher hatten sich am Abend zuvor krankheitsbedingt abgemeldet. Auch Linksaußen Florian Wehner fehlte, allerdings verletzungsbedingt. Glücklicherweise für den SV 08 war Jonathan Kraus nach seinem halbjährigen Auslandsaufenthalt erstmals wieder dabei und brachte etwas Entlastung.

Das Spiel begann gleich mit einem Strafwurf, den Maxim Pankraz in der ersten Minute verwandelte. Dann, es waren gerade einmal knapp fünf Minuten gespielt, verletzte sich Julian Eckert bei einer Abwehraktion schwer und wurde nach einem unglücklichen Zusammenprall mit einem Chamer Angreifer mit Verdacht auf Nasenbeinbruch aus dem Spiel genommen. Damit stand Matthias Schnödt keiner seiner etatmäßigen Linksaußen zur Verfügung, ein Umstand, der es den Gästen zusätzlich erschwerte, ihr Spiel aufzuziehen. "Wir mussten ja schon von Anfang an Einiges improvisieren, aber ab da wurde es natürlich schon fast unmöglich, ein geordnetes Angriffsspiel aufzuziehen", so Schnödt.

Cham nutzte die zusätzliche Schwächung der Gäste geschickt aus, ließ nach dem letztmaligen Ausgleich durch Karsten Herold in der siebten Minute (4:4) drei unbeantwortete Tore folgen und lag nach zehn Minuten erstmals mit drei Treffern in Front. Auerbach mühte sich, kämpfte sich bis zur 15. Minute wieder heran (9:8), nur um dann erneut zwei Treffer hintereinander zuzulassen. "Es ist uns nicht gelungen, den Chamer Rückraum entscheidend zu stören, die erste Bewegung wegzunehmen. Wenn es dann doch einmal einigermaßen geklappt hat, dann haben sie sehr gut über ihren Rechtsaußen abgeschlossen", sagte Schnödt nach dem Spiel.

Nach einem weiteren Gästetreffer war es Lukas Steif, der Auerbachs Torhüter Raul Adam dreimal hintereinander überwand und damit bereits nach 20 Minuten einen vorentscheidenden Vorsprung für seine Farben herauswarf (14:9). Karsten Herold und Alexander Hofmann konnten zwar noch einmal verkürzen, doch die Hausherren waren nun richtig in Schwung gekommen und bogen mit einem 5:0- Lauf, bei dem sie sich nicht einmal von einer Gäste-Auszeit unterbrechen ließen, endgültig auf die Siegerstraße ein (18:11). Beim Stand von 18:13 wurden die Seiten gewechselt.

Zu viele Freiheiten

Auch nach der Pause zeigte sich ein ähnliches Bild. Auerbach war zwar stets bemüht, brachte auch den einen oder anderen Ball im gegnerischen Tor unter, ließ aber dem Chamer Angriff zu viele Freiheiten und ermöglichte ihm zu viele einfache Tore. "Ich denke, in fremder Halle 28 Tore zu erzielen, ist normalerweise nicht schlecht und reicht häufig zum Sieg. Dass wir aber 35 Tore einstecken mussten, zeigt eindeutig, wo unsere Probleme heute lagen", legte Matthias Schnödt den Finger in die Wunde, die seit Beginn der Saison nicht richtig verheilen mag.

Cham baute seine Führung Schritt für Schritt aus, zog über die Zwischenstände 22:16, 24:17 und 26:18 unaufhaltsam davon, und als Jeremias Geißler in der 50 Minute das 30:21 erzielte, war die Messe endgültig gelesen.

Nach dem Spiel blickte Schnödt nach vorne: "Es stehen schwere Spiele für uns an, angefangen mit dem Heimspiel am kommenden Wochenende gegen den HC Sulzbach-Rosenberg. Ich hoffe, dass wir dann mit vollem Kader antreten können, denn da haben wir noch eine Rechnung offen."

ASV 1863 Cham: Pelikan (4), Steif (8), Klima (5), Tahovsky (2), Maier (1), Reitmeier (1), Lommer, Geißler (2), Wagener (2), Wittmann (1), Sperlich (3), Bistrian, Soukup (6/3), Fritsch.

SV 08 Auerbach: Adam, Tannenberger (1), Schnödt (6), Hofmann Mo., Brendel-Suchanek (1), Bürger (1), Eckert, Herold (5), Hofmann A. (4), Pankraz (6/3), Kraus (3), Schalanda (1).

HARALD WEIDMANN