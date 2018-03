Auerbacher Handballer mit kollektivem Blackout

SV 08 unterliegt nach desolater Halbzeit deutlich in Forchheim - vor 1 Stunde

AUERBACH - Die Landesliga-Handballer des SV 08 haben eine gute Möglichkeit verpasst, sich im Kampf um den Klassenverbleib etwas weiter aus der Gefahrenzone zu manövrieren. Beim Tabellenvorletzten HC Forchheim unterlagen die Auerbacher nach einer desolaten ersten Halbzeit verdient mit 26:30 (9:21) und sorgten beim zahlreich mitgereisten und über die gesamte Spieldauer lautstarken Anhang für eine vorgezogene Osterüberraschung der besonderen Art.

Auch wenn es auf diesem Foto anders aussieht: Die Forchheimer (schwarz-weiß) waren von den Auerbachern (weiß-blau) einfach nicht zu halten. Auerbach kassierte eine deprimierende Niederlage. © Foto: Roland Huber



Selten hatte man in derart konsternierte Gesichter auf und neben dem Feld geblickt, wie nach der Partie beim Tabellenvorletzten HC Forchheim. Während die Gastgeber verdient ihren ersten Heimsieg der Saison feierten, standen die Auerbacher mit starrem Blick herum und versuchten eine Erklärung für die am Ende noch schmeichelhafte Niederlage zu finden. Noch lange nach dem Spiel saß die Enttäuschung bei den Fans, aber auch bei den Verantwortlichen tief, so tief, dass kaum jemand die richtigen Worte fand. "Das war in der ersten Halbzeit heute noch schlechter als in Sulzbach"n meinte einer der blau-weißen Zuschauer. Trainer Matthias Schnödt charakterisierte die ersten 35 Minuten als "kollektiven Blackout".

Körperspannung fehlte

Auerbach hatte von Beginn an nicht die nötige Körperspannung an den Tag gelegt, um den hoch motivierten Gastgebern Paroli bieten zu können. Fast nach Belieben marschierten die Oberfranken durch eine eher einem Schweizer Käse ähnelnde Gästeabwehr und fanden auch in den Torhütern kein echtes Hindernis. Als Stefan Bauer, den man am meisten gefürchtet hatte, in der 7. Minute erstmals traf, hatten seine Kollegen schon für einen klaren Vorsprung gesorgt (6:1).

Auch die anschließende Auerbacher Auszeit verpuffte wirkungslos, vielmehr konnte der HC nur eine Minute später sogar auf 8:1 erhöhen. Wenn Auerbach überhaupt zum Torwurf kam, dann stand zu allem Überfluss auch noch mehrmals der Pfosten im Weg. Forchheim erwies sich in allen Belangen überlegen, nutzte so gut wie jede Chance und zog fast ungehindert immer weiter davon.

Mit wenigen Ausnahmen blieb Auerbach nur wegen mehrerer, von Maxim Pankraz verwandelter Strafwürfe am Spiel beteiligt. So stellten die "Flippers" über die Zwischenstände 11:3, 13:4 und 17:6 bis zur 29. Minute die Anzeigentafel auf 21:9 und hatten das Spiel noch vor der Pause entschieden. Der mit der Sirene vergebene Strafwurf der Gäste spiegelte den Verlauf der ersten 30 Minuten wieder.

"Für uns war es nur noch wichtig, eine Reaktion zu zeigen und die zweite Halbzeit möglichst für uns zu entscheiden", lautete die Pausenvorgabe von Matthias Schnödt. Doch zunächst blieb alles beim Alten. Die Oberfranken erhöhten sogar noch einmal und lagen in der 36. Minute mit 24:11 in Front, als sie kurz hintereinander zwei Zeitstrafen hinnehmen mussten. Symptomatisch für die gesamte Partie gelang den Gästen selbst in der doppelten Überzahl lediglich ein Strafwurftor.

Mit fortschreitendem Spielverlauf begann Forchheim nun seinen Vorsprung zu verwalten und Auerbach versuchte durch verschiedene taktische Mittel zumindest das drohende Debakel abzumildern. So brachte Schnödt einige Male erfolgreich den siebten Feldspieler. Valentin Kroher konnte den einen oder anderen Ball abwehren und Daniel Schalanda kam auf seiner Außenposition mehrmals nacheinander zum Abschluss. "Da hat Einiges plötzlich ganz gut geklappt, leider kam unsere Reaktion viel zu spät. So wie in der ersten Hälfte kann man sich nicht präsentieren", meinte Schnödt.

Unnötigerweise verletzte sich kurz vor dem Ende auch noch Flo Wehner am Fuß und droht länger auszufallen. Der HC stellte nach 55 Minuten beim Stand von 30:23 zwar das Torewerfen endgültig ein, ließ jedoch nicht mehr als ein wenig Ergebniskosmetik zu. "Ich kann mir einen solch dramatischen Leistungsabfall im Vergleich zur Vorwoche nicht erklären", rang auch Spartenleiter Paul Rupprecht fassungslos um Worte.

Reserve steigt nicht ab

Möglicherweise schwang bei seiner Kritik auch die Enttäuschung über die zwischenzeitlich bekannt gewordene, überraschend deutliche Niederlage des Tabellendritten HC Eckental gegen den Vorletzten aus Niederlindach in der Bezirksliga mit. Damit wäre das Reserveteam des SV 08 bei eigener Niederlage abgestiegen und die SG Auerbach/Pegnitz auf einen Sieg des ASV Pegnitz angewiesen (wir berichteten). "Wir haben deshalb nach 45 Minuten Co-Trainer Maximilian Hofmann nach Hersbruck geschickt, um bei der "Zweiten" auszuhelfen." Ob und inwieweit dieser Einsatz entscheidend war, war nicht zu erfahren, letztlich konnte am späten Abend das Team um Spielertrainer Stefan Deinzer einen Sieg (19:24) und damit den vorläufigen Verbleib in der Bezirksliga vermelden. "Eine Baustelle weniger", gewann Rupprecht dem Spieltag doch noch etwas Positives ab.

Partie schnell abhaken

Für Matthias Schnödt und sein Team geht es nun darum, die bittere Niederlage in Forchheim zu analysieren, aber auch schnell abzuhaken und in den vier Partien nach der Osterpause den Klassenerhalt-Sack zuzuschnüren. Die erste Gelegenheit dazu ergibt sich am 7. April im Heimspiel gegen die HSG Lauf/Heroldsberg.

HC Forchheim: Neumann, Regelmann, Thiel, (5), Stöckl (1), Klingert, Rein, Hallmann (5), Radina (3), Bauer (7), Kist (4), Opitz (3), Fürch (2/2).

SV 08 Auerbach: Kroher, Seiffert, Tannenberger (4), Hofmann Mo., Bürger, Eckert (1), Wilke (4), Herold (2), Wehner, Pankraz (9/8), Kraus (1), Schalanda (5).

HARALD WEIDMANN