Auerbacher Handballer plagen in Roßtal Personalsorgen

Abstiegskandidat ist vor heimischer Kulisse eine Macht — TV spielt Zuhause ohne Harz und verliert selten

AUERBACH - Das letzte Spiel der Landesliga-Hinrunde führt die Handballer des SV 08 Auerbach zum TV Roßtal. Die Mittelfranken belegen zwar derzeit einen Abstiegsplatz, sind aber Zuhause nicht zu unterschätzen. Zudem müssen die Oberpfälzer ungewohnter Weise ohne Harz auskommen.

An die Roßtaler Halle haben die Auerbacher Handballer (in Grün) keine guten Erinnerungen: Vor der Saison spielten sie dort im Pokal gegen die HSG Fichtelgebirge (in Blau). Sie verloren und schieden somit in der zweiten Runde aus dem Molten-Cup aus. © Foto: Sportfoto Zink / DaMa



Roßtal ist ein Markt im Landkreis Fürth mit etwa 10 000 Einwohnern. Der TV ist einer der größten Vereine des Ortes, die Handballer behaupten sich seit Jahren in den höheren Ligen Bayerns. So konnte mit einem erfahrenen Team auch im Vorjahr die Landesliga auf dem 9. Tabellenplatz und damit ohne Relegation gehalten werden. In der laufenden Saison hatten Kenner der regionalen Handball-Szene die Mittelfranken allerdings deutlich stärker erwartet. „Roßtal ist ein sehr unangenehmer und vor allem heimstarker Gegner mit etlichen sehr erfahrenen Spielern“, warnt Auerbachs Trainer, Matthias Schnödt, sein Team trotzdem. „Wir dürfen uns von ihrer bisher durchwachsenen Bilanz nicht täuschen lassen.“

Vor allem die Heimstärke spricht für den TV. Das Team um Trainer Wolfgang Schmidt hatte letztmals am 17. Oktober 2015 ein Spiel in eigener Halle verloren, bevor man sich in der aktuellen Saison am zweiten und am dritten Spieltag vor heimischer Kulisse geschlagen geben musste. Dabei unterlag der TV der HSG Lauf/Heroldsberg nur knapp mit 25:26 und danach dem MTV Ingolstadt mit 32:27.

Erfahrener Kader

Ein weiterer Grund, warum Matthias Schnödt die Aufgabe in Roßtal nicht auf die leichte Schulter nimmt, ist der erfahrene Kader der Mittelfranken. Allen voran ist der 30-jährige Sebastian „Sebi“ Schuh zu nennen. Der Linkshänder ist den Auerbachern durchaus bekannt aus seiner Zeit beim HC Sulzbach-Rosenberg, wo er einige Jahre auf der rechten Rückraumposition für Furore sorgte, bevor er wieder zu seinem Heimatverein zurückkehrte. Mit seiner Erfahrung und seinem Können ist er einer der torgefährlichsten Linkshänder der gesamten Liga und hat im laufenden Wettbewerb bereits 70 Treffer erzielt.

Auf der anderen Seite steht mit Lukas Franke (29, 24 Tore) ein ähnlich erfahrener Spieler, der vor allem auch sehr gut mit seinem Linksaußen interagiert. Dominik Schmidt (27) legt diese Position durchaus flexibel aus und wirft seine Tore auch immer wieder aus dem Rückraum. Mit 52 Treffern belegt er derzeit den zweiten Platz in der internen Torschützenliste der Mittelfranken.

Den wurfgewaltigen Rückraum des TV komplettiert die stark besetzte Mittelposition. Da ist zum einen Dietmar Mathias (31) zu nennen, den manch ein Auerbacher noch aus seiner Zeit bei der Reserve des HC Erlangen kennt. Sören Hirschsteiner (30), ebenfalls ein erfahrener Spielmacher, und Armin Hofer (23) sowie Steffen Schmitt (21) komplettieren die Mitte des Roßtaler Rückraums. Schmitt, der mit 48 Treffern Platz drei der Roßtaler Torschützenliste belegt, zeigt auch immer wieder seine Nervenstärke vom Sieben-Meter-Punkt.

Der Auerbacher Abwehr steht somit eine schwere Aufgabe bevor. Bereits direkt nach dem Heimspiel gegen Ansbach kündigte daher Trainer Schnödt für die gesamte Trainingswoche an, sein Augenmerk vor allem auf die Defensivarbeit zu legen. „Wir müssen aggressiver und konzentrierter und auch mehr miteinander arbeiten als noch zuletzt“. Außerdem müssen sie ohne klebrigen Ball spielen: In der Roßtaler Halle herrscht nämlich Harzverbot, so war es schon 2011, als in der Landesliga das Harzen offiziell erlaubt wurde. Doch beim TV wollen sie die Flecken nicht haben, die das Hilfsmittel in der Halle hinterlassen würde.

Leichtes Aufbautraining

Von personeller Seite kann Schnödt wenig Gutes berichten. Raul Adam und Maxim Pankraz werden ebenso ausfallen wie Paul Neuß. Letzterer befindet sich zwar auf dem Weg der Besserung, hat jedoch erst mit leichtem Aufbautraining begonnen. Während Sebastian Bürger wieder dabei sein kann, ist ein Einsatz von Thomas Bauer fraglich. Er hatte sich bereits am Freitag vergangener Woche einen Außenbandriss zugezogen, weshalb er im Spiel gegen Ansbach nur sporadisch eingesetzt werden konnte.

Roßtal möchte den Oberpfälzern aufgrund des bisherigen Saisonverlaufes zwar die Favoritenrolle zuschieben, die aktuelle Spielerdecke und die äußeren Umstände wie die Heimstärke des Gegners oder der harzfreie Ball sprechen jedoch eine andere Sprache. „Um in Roßtal zu punkten, müssen wir uns in allen Belangen deutlich steigern“ lautet deshalb die Vorgabe des Trainers, „wir fahren nicht nur hin, um uns den historischen Ortskern anzusehen.“

SV 08 Auerbach: Kroher, Reger, Bauer (?), Tannenberger, Kolb, Edtbauer, Eckert, Hackenberg, Kraus, Herold, Bürger, Hofmann M., Hofmann A.

