Auerbacher Handballer schon beim Aufwärmen schwach

SV 08 verliert mit erschreckend schwacher Leistung in Münchberg - vor 1 Stunde

AUERBACH - Die Auerbacher Handballer enttäuschten beim TV Münchberg fast auf ganzer Linie: Sie verloren mit 25:36 (14:18), aus der Stammmannschaft zeigten nur Valentin Kroher und Matthias Edtbauer, was sie können.

In der Offensive kamen sie kaum durch, doch schwächstes der Auerbacher (in Blau) war gegen Münchberg mal wieder die Defensive. © Archivfoto.: Susanne Hess



„Wie wir uns heute hier verkauft haben, war enttäuschend und beschämend. Wer ohne Leidenschaft in solchen Spielen auftritt, darf sich über Niederlagen gegen Teams aus der unteren Tabellenregion nicht beschweren. Während der Gegner seine Sache gut gemacht hat, haben wir mit wenigen Ausnahmen nicht annähernd gezeigt, was wir können." Als man am späten Samstagabend BVB-Trainer Thomas Tuchel im Aktuellen Sportstudio mit diesen Aussagen hörte, glaubte so mancher Fan der Auerbacher Handballer seinen Ohren und Augen nicht mehr trauen zu können. Hatte man etwas verpasst, hatte man übersehen, dass Tuchel in der Münchberger Gymnasiumshalle gewesen war?

Das Zitat stimmt nämlich fast wörtlich mit den Aussagen des Trainers Matthias Schnödt überein. Seine Handballer, bei denen neben Volker Hackenberg kurzfristig auch Alexander Tannenberger krankheitsbedingt fehlte, waren vor dem Spiel noch zuversichtlich. „Ich gehe von einem Sieg aus", meinte etwa Alexander Hofmann beim Aufwärmen. Schon beim Warmmachen waren die Auerbacher schwach: Die meisten Würfe gingen über oder neben den Kasten beziehungsweise wurden von Valentin Kroher problemlos abgewehrt.

0:4 nach zehn Minuten

„Nach wenigen Minuten hatten wir durch Abpraller schon einen 0:4-Rückstand", beklagte Schnödt die fehlende Reaktionsschnelligkeit der Abwehr. Spätestens als Thomas Bauer, der einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte, beim Stand von 4:8 aus Auerbacher Sicht den ersten Strafwurf für den SV 08 vergab, zeigte sich auch die offensive Schwäche der Oberpfälzer. Technische Fehler wechselten sich mit dem Auslassen klarster Möglichkeiten ab. So dominierte Münchberg Ball und Gegner. Während der TV mehrmals leichte Tore über die erste Welle erzielte, sah man bei Auerbach in 60 Minuten nicht einen einzigen ähnlichen Treffer. Einzig Matthias Edtbauer und mit Abstrichen Maxim Pankraz zeigten die Bereitschaft, sich in die gegnerischen Abwehrreihen zu stürzen und für etwas Offensivdruck zu sorgen. Immer wieder wurden aber auch ihre Versuche Opfer des sehr gut haltenden Lukas Hurt im Kasten der Oberfranken.

Doch das schwächste Glied war bei den Auerbachern mal wieder die Defensive. Hätte nicht Kroher eine hervorragende Leistung gezeigt, die Partie wäre bereits zur Pause klar entschieden gewesen. So jedoch hielt der junge Keeper sein Team mit etlichen Paraden im Spiel, sodass es mit einem nicht uneinholbaren Rückstand von vier Toren in die Pause ging.

Hofmann müht sich vergeblich

In den zehn Minuten nach Wiederanpfiff versuchte Schnödt durch Maxi Hofmann dem Auerbacher Spiel mehr Ruhe und Struktur zu geben. Der Routinier brachte zwar den gegnerischen Kreisläufer besser unter Kontrolle und sorgte auch im Vorwärtsgang für Schwung, allerdings war er, alleingelassen in seinen Bemühungen, logischerweise überfordert, den Kahn entscheidend zu wenden. Münchberg verhielt sich geschickt und verlagerte seine Angriffsbemühungen um eine oder zwei Positionen weg von der Mitte. „Wir hatten heute keine Spannung in der Abwehr“, klagte auch Auerbachs Raul Adam nach dem Spiel.

Er hatte in der 35. Minute für Valentin Kroher übernommen, „weil ich das Gefühl hatte, ich erreiche die Bälle nicht mehr, als Torhüter merkst du das schnell“, begründete Kroher nach dem Spiel. Die Münchberger erwiesen sich auch in der Schlussphase als überlegen, zogen Tor um Tor davon und bauten ihre Führung auf zwischenzeitlich zwölf Tore aus. Beim letzten Pfiff der sehr gut leitenden Schiedsrichterinnen leuchtete denn ein auch in der Höhe verdienter 36:25-Sieg für den TV von der Anzeigentafel.

„In den nächsten Wochen stehen sehr schwere Spiele an. Wenn wir uns da nicht steigern, sind wir schnell im Abstiegsstrudel angekommen" warnt Matthias Schnödt und hofft gleichzeitig auf eine Trotzreaktion seines Teams.

SV 08 Auerbach: Adam, Kroher, Pankraz (3), Bauer (3), Hofmann M., Bürger (3), Kolb (2), Edtbauer (9/2), Eckert, Herold, Kraus (1), Neuß (1), Hofmann A. (2), Hofmann M. (1).

HARALD WEIDMANN