Auerbacher Handballer schwächeln gegen Schlusslicht

SV 08 gewinnt mit Mühe gegen Tabellenletzten HG Ansbach - vor 57 Minuten

AUERBACH - Eine zehnminütige Schwächephase der Gäste genügte dem SV 08 Auerbach, um erfolgreich aus der Winterpause zu kommen. Die Auerbacher setzten sich mit 39:32 (20:14) gegen Landesliga-Schlusslicht HG Ansbach durch. Die meisten der etwa 200 Zuschauer waren trotzdem enttäuscht.

Der SV 08 (in Blau) tat sich gegen das Landesliga-Schlusslicht aus Ansbach (in Weiß) besonders in der Defensive schwer. Entsprechend bedient war das Auerbacher Publikum. © Susanne Heß



Selten hat man in der Helmut-Ott-Halle derart viele lange Gesichter nach einem klaren Sieg gesehen. Dabei zeigte sich Gästetrainer Bernd Hitzler noch am wenigsten enttäuscht über die soeben zu Ende gegangene Partie und das relativ klare Ergebnis. „Auerbach hat unsere Schwächephase vor der Pause genutzt und daher verdient gewonnen. Allerdings bin ich stolz auf mein Team, dass es trotz der widrigen Umstände lange Zeit nicht nur mitgehalten, sondern fast auf Augenhöhe agiert und 32 Tore erzielt hat.“

Damit sprach er einerseits die personelle Situation seiner Mannschaft und andererseits die überraschend schwache Abwehrleistung des Gastgebers an. Mit nur einem Auswechselspieler angereist, hatten sich die Mittelfranken schon vor der Partie eigentlich wenig Hoffnung auf Zählbares gemacht. Auerbach musste zwar ebenfalls einige Ausfälle kompensieren, konnte jedoch mit Ausnahme von Raul Adam im Tor mit der Stammauswahl antreten.

Während die beiden Ersatztorhüter Valentin Kroher und Johannes Reger eine durchaus solide Leistung boten, erwiesen sich ihre Vorderleute über weite Strecken des Spiels nicht in der Lage, ihre Fähigkeiten abzurufen und den bisher punktlosen Gast zu dominieren. „Eigentlich hatten wir gehofft, wir kämen, ähnlich wie in etlichen Spielen zu Beginn der Saison, über eine starke Abwehr ins Spiel. Allerdings hätten wir dazu viel disziplinierter agieren müssen“, beklagte der trotz des Sieges eher enttäuschte Co-Trainer Maximilian Hofmann. „Kaum einer hat sich an Absprachen gehalten, jeder hat irgendwie gemacht, was er wollte.“

Zudem ließ sich die blau-weiße Defensive immer wieder mit einfachen Mitteln düpieren. Mehrmals gelang den Ansbachern in Unterzahl ein Treffer, selbst mit zwei Spielern mehr auf dem Platz war Auerbach nicht in der Lage, die Gäste gänzlich vom Torwurf abzuhalten. Dass auch die Abwehr der HG eher dem sprichwörtlichen Schweizer Käse glich, muss bei 39 blau-weißen Treffern wohl nicht eingehender erläutert werden. „Man hat gesehen, dass in den vier Wochen Pause bei einigen etwas Rost angesetzt hat“, sagte Spartenleiter Paul Rupprecht nach dem Spiel, „bei all dem Negativen darf jedoch nicht vergessen werden, dass Ansbach auch in anderen Hallen schon knappe Ergebnisse erzielt hat.“

Für Co-Trainer Hofmann hat die dürftige Leistung auch mit der Unerfahrenheit seiner Mannschaft zu tun. „Wir hatten heute keinen, der selbst in Situationen, in denen wir obenauf waren, für etwas Ruhe im Spiel gesorgt und das Team geführt hat. Einen derart geschwächten Gegner muss man viel klarer dominieren und darf ihn nicht so lange im Spiel halten.“

Strafzeiten genutzt

So musste sich Auerbach auf die zehn Minuten vor der Pause verlassen, in denen Ansbach mehrere Chancen vergab und den Oberpfälzern die Möglichkeit eröffnete, das bis dahin ausgeglichene Spiel vorübergehend an sich zu reißen. Der Gastgeber ein 13:13 in ein vorentscheidendes 20:13 und nutzte dabei einige ungeschickt verursachten Strafzeiten der Gäste. Indem man die Überzahl mit einer fast offenen Manndeckung ergänzte, sorgte man zusätzlich für Verwirrung im gegnerischen Spiel. Beim Stand von 20:14 wurden die Seiten gewechselt.

Die zweite Halbzeit brachte trotz des Vorsprungs nicht die nötige Sicherheit. Es gelang zwar bis zur 38. Minute die Führung auf zehn Tore auszubauen (27:17), allerdings ließ man sich durch überhastete Aktionen im Angriff und eine weiterhin löchrige Abwehr wieder einfangen und den Gast zurück ins Spiel. So warf die HG von der 45. bis zur 50. Minute fünf unbeantwortete Tore und stellte den Anschluss zum 30:25 her.

Zu mehr als dieser zwischenzeitlichen Ergebniskosmetik reichte die Personaldecke der Gäste jedoch nicht aus. Auerbach zog wieder auf acht Tore davon und brachte die restliche Zeit ohne Schaden über die Runden.

SV 08 Auerbach: Kroher, Reger, Tannenberger (11), Bauer (2), Hofmann M., Hackenberg (2), Kolb (5), Edtbauer (7/2), Eckert (2), Herold (5), Hofmann A. (4), Kraus (1).

HG Ansbach: Hammeter (5), Heumann (10/5), Landsgesell (3), Rössl, Kammberger (1), Segerer (7), Liebich (4), Heldauer (2), Sand.

HARALD WEIDMANN