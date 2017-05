Auerbacher Handballer siegen gegen Schlusslicht

SV 08 setzten sich bei HG Ansbach durch — Klassenverbleib vor Saisonfinale noch nicht sicher - vor 1 Stunde

AUERBACH - Den Handballern des SV 08 genügte eine starke halbe Stunde, um bei der HG Ansbach zu punkten. Sie gewannen gegen die bereits als Absteiger feststehenden Mittelfranken mit 32:27 (19:10). Den letzten Spieltag in der Landesliga Nord können die Auerbacher relativ entspannt angehen, auch wenn sie als Tabellensiebter den Klassenverbleib noch nicht sicher in der Tasche haben.

Der SV 08 (in Blau) ist zwar durch den Sieg gegen Landesliga-Schlusslicht Ansbach (in Weiß) noch nicht am Ziel, hat aber sehr gute Chancen auf den Klassenverbleib. Foto: Susanne Hess



Einen großen Stein der Erleichterung konnte man in den Reihen der Auerbacher Handballer fallen hören. Gerade hatten sie den äußerst wichtigen Pflichtsieg gegen die HG Ansbach in trockene Tücher gebracht, als sie erfuhren, dass auch dem Drittligateam des HSC 2000 Coburg der Klassenverbleib mit einem Sieg gegen den Meister und Zweitligaaufsteiger HC Elbflorenz Dresden gelungen war. Damit steigt in diesem Jahr kein bayerischer Verein in die Oberliga ab, was zur Folge hat, dass nur zwei Teams, der TSV Niederraunau und der HC Sulzbach-Rosenberg, den schweren Weg in die Landesliga antreten müssen.

Die Folge könnte sein, dass in der Landesliga keine Abstiegsrelegation nötig ist und damit selbst Platz zehn den Verbleib in der Landesliga bedeuten würde. Eine vorzeitige Party zum Klassenverbleib können die Auerbacher jedenfalls nicht organisieren, weil Helmbrechts sein Spiel am Sonntagnachmittag gewonnen hat (siehe Tabelle).

Nun zum Spiel gegen Ansbach: Wie aufgrund des Saisonverlaufes der HG zu erwarten, fanden nicht allzu viele Zuschauer den Weg in die Beckenweiherhalle. So waren die etwa 50 anwesenden Gästefans zwar nicht ganz in der Überzahl, konnten die übrigen Anwesenden jedoch an Lautstärke deutlich übertreffen. Entsprechend hatte man zwischenzeitlich fast den Eindruck eines Heimspiels für das Team um Trainer Matthias Schnödt. Er musste aufgrund der personellen Probleme seiner Mannschaft wieder selbst aufs Feld. Daneben trat auch Co-Trainer Maxi Hofmann wieder aufs Feld, wobei sich beide vornehmlich um die Stabilisierung der Abwehr bemühten. Das war auch durchaus nötig, denn Auerbach zeigte in den ersten 15 Minuten eine eher durchwachsene Defensivleistung.

Matthias Schnödt greift ein

Die Retzatstädter wehrten sich redlich und konnten das Spiel offener gestalten als es dem Trainer der Gäste lieb sein konnte. Nachdem mehrmals die Führung gewechselt und jedes Team einmal mit zwei Toren in Front gelegen hatte, sah Schnödt die Zeit reif, für etwas Ruhe und Sicherheit im eigenen, durch die vielen Ausfälle durcheinandergewürfelten Abwehrverbund zu sorgen. Sofort nach seiner Einwechslung ging ein Ruck durch das Team, die aggressivere Gangart führte zu Ballgewinnen und diese zu schnellen Gegentoren.

Von der 17. bis zur 24. Minute gab es nur Auerbacher Torschützen, sodass das vorher ausgeglichene Spiel (8:8) fast schon entschieden war, als Schnödt selbst das 8:15 erzielte. Die Gäste hatten die Partie nun fest im Griff. Bis zur Pause konnten sie ihre Führung sogar noch ausbauen und beim Stand von 10:19 kommod in die Kabine gehen.

Direkt nach der Pause sorgte Matthias Edtbauer zusammen mit Alexander Tannenberger und Alexander Hofmann mit einem 1:5-Lauf für die Entscheidung. Edtbauer, der erneut eine starke Leistung bot, erzielte dabei drei Tore und ließ sich nur einmal unterbrechen. Als Alexander Hofmann in der 40. Minute das 13:27 und damit den höchsten Vorsprung für sein Team erzielte, schien sich für die Gastgeber ein Debakel anzubahnen. Doch noch war das Spiel nicht zu Ende. Auch wenn die Schnödt-Sieben nicht mehr wirklich etwas anbrennen ließ und dem Gastgeber lediglich die Chance zu einer deutlichen Ergebniskosmetik gab, so erzielten sie bis zum Schlusspfiff nur noch fünf Tore und verwaltete den Vorsprung bis ins Ziel.

Dass die Blau-Weißen in der letzten Viertelstunde die Zügel dermaßen schleifen ließen, ist wohl dem sicheren Gefühl des Sieges und der Gewissheit geschuldet, dass die HG Ansbach an diesem Tag keine echte Gefahr für den Sieg mehr bringen könne. Am Ende waren ein ebenso wichtiger wie ungefährdeter Auswärtssieg und zwei Punkte im Kampf um den Klassenverbleib zu feiern.

Am Sonntag finden die letzten Spiele der Saison statt, ligaweit zum gleichen Zeitpunkt. Dabei tritt der SV 08, mit einem Heimspiel um 16 Uhr gegen den TV Roßtal an. Spartenleiter Paul Rupprecht sieht dem Abschluss der Runde mit Freude entgegen. "Ich denke, nach dem Sieg in Ansbach können wir relativ entspannt das Finale angehen und hoffentlich das letzte Spiel genießen."

SV 08 Auerbach: Adam, Kroher, Bauer (1), Tannenberger (4), Müller, Schnödt (2), Bürger (1), Hackenberg (1), Kolb (5), Edtbauer (11/5), Eckert (2), Neuß F. (1), Hofmann A. (4), Hofmann Ma.

HARALD WEIDMANN