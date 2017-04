Auerbacher Handballer unmotiviert in der Abwehr

AUERBACH - Die Landesliga-Handballer des SV 08 mussten sich dem MTV Ingolstadt mit 29:32 (14:19) geschlagen geben. Dabei zeigte sich der Gast aus Oberbayern über weite Strecken wacher und eher bereit, sich gegen den drohenden Abstieg zu stemmen. Auch die eingewechselten Felix Müller und Matthias Schnödt konnten eine zu hohe Hypothek aus der ersten Hälfte nicht ausgleichen.

Der Auerbacher Spielertrainer Matthias Schnödt (mit Ball) griff in der zweiten Hälfte selbst ins Geschehen ein, doch die Niederlage gegen Ingolstadt konnte auch er nicht abwenden. Foto: Susanne Heß



Nach der fünften Niederlage in Folge rutschten die Oberpfälzer ab auf Rang acht und haben mit nun 22:22 Punkten nur noch je zwei Zähler Vorsprung auf sowohl den Relegations-, wie auf den ersten Abstiegsplatz.

Das hatte man sich im Lager des SV 08 Auerbach anders vorgestellt. Zumindest sahen die etwas mehr als 200 Zuschauer nach längerer Zeit wieder einmal Felix Müller in Blau-Weiß im Handball-Tempel auflaufen und auch Matthias Schnödt wärmte sich mit seinem Team auf. Auch wenn der Trainer zunächst noch nicht gemeldet wurde, hatte man sich offensichtlich einiges vorgenommen.

Was das Publikum dann jedoch zu sehen bekam, ließ über weite Strecken nicht das Gefühl aufkommen, dass sich die Oberpfälzer ihrer Situation vollends bewusst wären. "Ich versuche seit Beginn der Saison dem Team klar zu machen, dass Klassenerhalt bedeutet, dass wir uns vom ersten Spieltag an im Abstiegskampf befinden. Offenbar ist das bis heute in einigen Köpfen noch immer nicht wirklich angekommen", sagte Schnödt enttäuscht von der wieder einmal fehlenden Einstellung seiner Spieler.

"Wenn man so unmotiviert in der Abwehr steht und gleichzeitig vorn so viele Fehler macht, dann hat man gegen ein Team wie Ingolstadt keine Chance." Damit sprach er vor allem eine längere Phase der ersten Hälfte an, in der die Gäste aus einem 8:10-Rückstand eine vorentscheidende 16:12-Führung machten.

Dabei hatte es zunächst gar nicht so schlecht ausgesehen. Der MTV hatte zwar das erste Tor erzielt, doch schon nach vier Minuten zeigte Auerbachs bester Torschütze des Tages Alexander Tannenberger mit zwei wuchtigen Treffern, was er kann. Allerdings sah man auch schon in dieser frühen Phase, dass die Abwehr nicht wirklich auf dem Damm war. Viel zu einfach wurde es den Gästen gemacht, Tore zu erzielen.

Immer wieder ließ die Defensivreihe Torhüter Valentin Kroher im Stich. So verlief das Spiel zwar laut Anzeigetafel ausgeglichen, doch was auf dem Feld geschah, ließ die Zuschauer ein ums andere Mal aufstöhnen. Wenigstens im Angriff lief es einigermaßen gut und als dann mit Felix Müller ab der 18. Minute ein weiterer Schütze hinzukam, gelang es kurzzeitig, sich ein leichtes Übergewicht zu erspielen und mit zwei Toren in Führung zu gehen (10:8).

Zu viele hastige Aktionen

Anstatt jedoch die Defensivarbeit an die relativ gute Angriffsleistung anzupassen, geschah genau das Gegenteil. Mehrmals gab man durch überhastete Aktionen und technische Fehler den Ball an den Gegner.

Vor allem Peter Mesiarik und immer mehr auch Linkshänder Stephan Auernhammer kamen fast ungehindert zum Wurf und sorgten bis zur 27. Minute mit einfachen Treffern und einem 8:2-Lauf für einen vorentscheidenden Vorsprung (12:16). Daran konnte auch der nachgemeldete Johannes Reger im Tor des SV nichts ändern.

Der Beginn der zweiten Hälfte ließ noch Schlimmeres befürchten. Knapp zwei Minuten nach Wiederanpfiff lag Ingolstadt schon mit 21:14 in Front und schien in Ruhe Spiel und Ergebnis verwalten zu dürfen. Grund genug für Schnödt, sich selbst nachzumelden und zu versuchen, vor allem die Abwehr zu stabilisieren. Seiner Einwechslung folgte auch ein gewisser Ruck durch die Mannschaft. Auf vorgezogenem Posten störte er erfolgreich die Lauf- und Passwege der Gäste und sorgte auch im Vorwärtsgang, zusammen mit Felix Müller, den Druck auf das gegnerische Tor wieder zu erhöhen. Kroher hatte ebenso wieder in die Spur gefunden und zeigte nun einige spektakuläre Paraden. Schritt für Schritt holte Auerbach auf, nutzte dann jedoch die sich häufenden Strafzeiten gegen den MTV nicht ausreichend und erzielte trotz zeitweiliger doppelter Überzahl lediglich drei Treffer bei zwei Gegentoren.

Zu wenig, als dass man näher als bis zum 19:22 heran kam. Was in dieser eigentlich stärkeren Phase neben technischen Fehlern auffiel, waren die überhasteten Aktionen beim Anwurf. Als der Rückstand bis zur 43. Minute konstant blieb, konnte man fast den Eindruck gewinnen, es könnte noch einmal gut ausgehen. Auch wenn die blau-weiße Bank wenig Erregung zeigte, wurde zumindest die Tribüne mit jedem Auerbacher Tor lauter. In der 43. Minute musste Kraus für zwei Minuten vom Feld. Die Gäste jedenfalls nutzten diese doppelte Überzahl — Karsten Herold war ebenfalls auf der Bank — und erhöhten ihre Führung wieder auf fünf Tore (21:26).

Dass sich Auerbach noch nicht geschlagen gab und sogar bis auf 27:29 herankam, zeugt zwar von einer gewissen Moral, sorgte jedoch im Lager der Gäste nicht mehr für große Aufregung. Mit relativ geringem Aufwand konnten sie die Partie zu Ende spielen und mit dem Sieg dem Abstiegsgespenst erst einmal von der Schippe zu springen. Für Auerbach geht der Kampf um den Klassenerhalt erst nach der Osterpause weiter.

SV 08 Auerbach: Kroher/Reger, Tannenberger (10), Bauer, Bürger, Hofmann Mo., Schnödt (2), Kolb (2), Edtbauer (7/4), Eckert (1), Herold, Müller (4), Hofmann A. (2), Kraus (1).

HARALD WEIDMANN