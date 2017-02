Auerbacher Handballer unterliegen HSG Lauf/Heroldsberg

Konzentration bleibt Manko des SV 08 - Über 200 Zuschauer - vor 30 Minuten

AUERBACH - Mit einer 28:32 (16:14) Niederlage endete das vorgezogene Landesliga-Heimspiel des SV 08 Auerbach gegen die HSG Lauf/Heroldsberg. In einem Spiel mit Höhen und Tiefen fehlte den Bergstädtern diesmal wieder das letzte Quäntchen an Spritzigkeit und Konzentration, um gegen die Mittelfranken zu bestehen.

Der SV 08 (in Blau) hatte sich Max von Borstels Rückkehr in die Helmut-Ott-Halle sicherlich etwas angenehmer vorgrstellt. Doch ihr ehemaliger Torwart kaufte den Auerbachern reihenweise den Schneid ab. Foto: Susanne Hess



Zumindest einer der Wünsche von Trainer Matthias Schnödt hatte sich erfüllt: eine toll besuchte Halle. Über 200 Zuschauer, darunter etliche Spieler der spielfreien Vereine aus Sulzbach, Bayreuth oder Erlangen, sahen zu und machten Stimmung. Am Zuspruch von den Rängen lag es also nicht, dass die Blau-Weißen ihre erst zweite Heimniederlage der Saison nicht verhindern konnten. "Ich wiederhole mich zwar, aber wir zeigen zu wenig Konstanz in unserem Spiel. Es ist fast wie Würfeln, wo man einmal zwei und ein anderes Mal zwölf Augen hat", erklärte Schnödt.

Der Trainer machte wieder einmal die Defensive als Grund für die Niederlage aus. "Ja, wir haben zu Beginn und vor allem in den letzten zehn Minuten zu viele klare Bälle vergeben oder ohne Not Chancen gesucht, wo es keine gab und ja, wir haben dadurch den Gegner im Spiel gehalten. Dennoch sehe ich die mangelnde Bereitschaft, in der Abwehr konsequent und aggressiv zu arbeiten, heute als Hauptgrund für die Niederlage an."

In der Tat konnten die Gäste, allen voran Florian Funke, über weite Strecken des Spiels schalten und walten wie sie wollten. Viel zu zaghaft agierte die blau-weiße Defensive gegen den Halblinken und ließ ihn seine allseits bekannte Wurfgewalt teils unberührt unter Beweis stellen. Hätten nicht Valentin Kroher und ab der 40. Minute Raul Adam wieder einen Sahnetag erwischt, wer weiß wie hoch die Ausbeute für Lauf ausgefallen wäre.

Zu Beginn jedoch konnten auch sie nicht verhindern, dass die Gäste zu einer 3:13-Führung sprinteten. Selbst ein vergebener Strafwurf konnte sie nicht wirklich bremsen, da Auerbach in dieser Phase im Vorwärtsgang fast schon pomadig agierte und seine Abschlüsse zu unvorbereitet suchte. Schnell lag die HSG daher mit 6:3 in Front und hielt die Zügel des Spiels in der Hand. Das Heimteam kam nur sehr schleppend ins Spiel, verkürzte zwar auf ein Tor, nur um durch erneut zu hastige Angriffe den Gästen die Spielführung einfach zu machen.

Erst als Valentin Kroher in der 17. und 20. Minute mit zwei gehaltenen Strafwürfen für Begeisterung auf den Rängen und eine gewisse Ernüchterung in Reihen der HSG sorgte, gelang nicht nur der lange ersehnte Ausgleich, sondern mit der ersten eigenen Führung (10:9) ein Umschwung in der Partie. Trotz eines vergebenen Strafwurfs konnten die Bergstädter ihre knappe Führung aufrecht erhalten, auch weil der an diesem Tag sehr gute Sebastian Bürger sich mit Vehemenz in die Abwehrreihen der Gäste stürzte und erfolgreich abschloss.

Spätestens als Maxim Pankraz in seinem unbekümmerten Vorwärtsdrang in Unterzahl das 14:12 erzielte, vermutete man das Momentum eigentlich auf Seiten der Blau-Weißen. Dass sie die Chance, das Ruder des Spiels endgültig in die Hand zu nehmen, nicht beim Schopfe packten, lag wohl zum einen an fehlender Routine, zum anderen aber an der Leichtfertigkeit im Umgang mit Florian Funke. Allein bis zu Pause durfte er noch zweimal einnetzen und die Freude der Gastgeber insofern trüben, als man statt mit drei Toren Vorsprung nur mit 16:14 in die Kabine ging.

Direkt nach Wiederanpfiff lauteten die Namen der Torschützen dreimal Funke und einmal Pankraz. Der 18-Jährige, der bereits vor der Pause noch zweimal getroffen hatte, erwies sich in der zweiten Hälfte neben Sebastian Bürger als einer der wenigen Aktivposten im Auerbacher Spiel. Ähnlich wie zu Beginn des ersten Durchgangs tat man sich nun wieder schwerer, die gegnerische Abwehr zu überwinden und musste sich, auch weil sich immer mehr die Erfahrung vom ehemaligen Auerbacher Torwart Max von Borstel zeigte, jedes Tor mühsam erarbeiten, während Lauf ohne großen Aufwand zu Treffern kam.

Als Karsten Herold, der zumindest offensiv einige Akzente setzen konnte, in der 44. Minute das 21:20 erzielte, war dies die letztmalige Führung für seine Farben. In der Folgezeit vergab man eine Vielzahl klarster Chancen, ließ sich von Borstel immer mehr den Schneid abkaufen oder versuchte mit der Brechstange das Glück zu zwingen. Selbst eine Umstellung in der Abwehr auf doppelte Manndeckung brachte nichts, da Lauf die Fehler geschickt und mit Geduld nutzte und die Anzeigentafel über ein eigentlich noch einholbares 23:25 (50.) auf den vorentscheidenden Zwischenstand von 23:27 in der 54. Minute stellte.

Auerbach versuchte es mit offener Manndeckung und kam noch einmal auf zwei Tore heran, doch am Ende fehlte die Kraft, um die Niederlage zu verhindern. "Wenn man gegen ein gutes Team wie Lauf so viele Chancen vergibt und auf der anderen Seite trotz dreier gehaltener Siebenmeter und weiterer guter Paraden zuhause 32 Tore kassiert, dann muss man zugeben, dass man verdient verloren hat" fasste Trainer Schnödt enttäuscht zusammen.

SV 08 Auerbach: Kroher, Adam, Tannenberger (5), Bauer (1), Hofmann Mo. (1), Hackenberg (2), Kolb (2), Edtbauer (3/3), Eckert, Herold (4), Bürger (4), Hofmann A. (2), Kraus, Pankraz (4).

HARALD WEIDMANN