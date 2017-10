Auerbacher Handballer verlieren Landkreisderby

Bei 24:28 (7:16) gegen HC Sulzbach-Rosenberg agiert SV 08 teilweise desolat - vor 1 Stunde

AUERBACH - In einem Spiel, das hielt, was der Begriff "Landkreisderby" verspricht, unterlagen die Handballer des SV 08 vor etwa 750 Zuschauern verdient mit 24:28 (7:16) beim HC Sulzbach-Rosenberg. Dabei verschweigt das Endergebnis fast 40 Minuten desolater Leistung der Auerbacher, zeigt jedoch auch, was mit der richtigen Einstellung von Beginn an drin gewesen wäre.

Maxim Pankraz (in Blau) gelangen gegen den HC Sulzbach-Rosenberg neun Treffer. Im Landkreisderby war er der einzige Auerbacher in Normalform. Foto: Susanne Hess



Suchte man nach einem einzelnen Wort, um die erste Halbzeit des Landkreis-Derbys zu umschreiben, dann hätte man für die Gäste aus Auerbach "desolat" oder "Totalausfall" zur Auswahl, während für die Gastgeber nur "Lotter" in Frage käme. Der Sulzbacher Torhüter schien in der ersten Hälfte fast übermenschlich zu sein und war hauptverantwortlich für einen unerwartet klaren Parforceritt der Herzogstädter. "Es war einfach phänomenal, was da in der ersten Hälfte abgelaufen ist", sagte der HC-Torwart Max Lotter nach dem Spiel.

Bei aller berechtigter Begeisterung über seine Leistung darf man jedoch die desolate Wurfausbeute der Gäste nicht übersehen. Selbst komplett frei vor dem gegnerischen Kasten versagten die Nerven, wurden Würfe fast schon verweigert. "Wir haben heute mindestens 15 freie Bälle vergeben, die drei verworfenen Siebenmeter nicht mitgerechnet", ärgerte sich auch Trainer Matthias Schnödt.

Die anfangs ebenfalls leicht nervösen Hausherren kamen immer besser in Fahrt, zogen Tor für Tor davon und lagen nach 14 Minuten bereits mit 7:0 in Front, bevor Auerbach zum ersten Mal den Ball im Netz platzieren konnte. Bezeichnend für das völlig verunsicherte Gästeteam erzielte mit dem kurz zuvor eingewechselten Maxim Pankraz ausgerechnet einer der Jüngsten dieses Tor — und es sollte nicht sein letztes sein.

Auch wenn er in manchen Situationen zu ungestüm, zu unüberlegt oder zu eigensinnig agierte, so war er doch der einzige Auerbacher, der über die gesamte Dauer seines Einsatzes seine normale Leistung abrufen konnte. Andere dagegen kann man mit Fug und Recht als Totalausfall bezeichnen. Daniel Schalanda, der in den letzten Spielen immer zu den Stärksten gehörte, war diesmal komplett abgemeldet, Alexander Tannenberger fand überhaupt nicht statt und auch Jan Wislicenus glänzte mehr durch Fehler und übereilige Aktionen, als durch seine Übersicht der vergangenen Wochen. Zu guter Letzt reite sich auch Torhüter Valentin Kroher in diese Liste ein und bot von Beginn an am deutlichsten das Bild, dass das gesamte Auerbacher Team über fast 40 Minuten ausmachte.

Debakel deutet sich an

"Was mich am meisten ärgert, war noch nicht einmal das Zwischenergebnis, sondern unsere Körpersprache. Keiner zeigte in dieser Phase den nötigen Biss, der in einem solchen Derby nötig ist." Gleichzeitig gab Schnödt zu, dass es besser gewesen wäre, nicht erst in der Pause den Torhüter zu wechseln. So jedoch konnten die Gastgeber ohne Mühe ihren Vorsprung auf ein bedrohliches Maß ausbauen. In der 27. Minute lautete das Zwischenergebnis 15:4 und es deutete sich ein Debakel für Auerbach an. Auch der Pausenstand von 16:7 konnte bei den Gästen nicht für Hoffnung sorgen.

Schwach aus Auerbacher Sicht ging es weiter. Joshua Wiesent erhöhte nach 32 Sekunden trotz Auerbacher Anwurf auf 17:7. "Ich hatte eigentlich erwartet, dass Auerbach aus der Kabine kommt und jeder Einzelne brennt, dass sie alles versuchen würden, das Ergebnis zumindest zu verbessern" wunderte sich auch Sulzbachs Trainer Christian Rohrbach.

Es dauerte noch fast acht Minuten, bis endlich ein gewisser Umschwung im Spiel stattfand. Zum einen hatten Sulzbachs Werfer nicht mehr die Durchschlagskraft wie noch in den ersten 30 Minuten, was auch an einigen Paraden des inzwischen eingewechselten Raul Adam lag; zum anderen wurden die Gastgeber immer wieder durch Zeitstrafen dezimiert. "Die Schiedsrichter haben in der ersten Hälfte eher für uns gepfiffen und wollten das gegen Ende wieder ausgleichen", begründete Daniel Luber die Flut an Zeitstrafen gegen sein Team.

Die häufigen Pfiffe gegen die Gastgeber brachten das Heimpublikum gegen die Unparteiischen auf, sodass auch auf der Tribüne der Derbycharakter zu spüren war.

Plötzlich ist es still

In der 40. Minute jedoch war es mit einem Schlag still in der Halle. Sulzbachs Rechtsaußen Marco Forster, der noch kurz zuvor wegen Unsportlichkeit zwei Minuten auf der Bank gesessen hatte, war mit seinem Teamkollegen Jason Mignon zusammengeprallt, durch die Luft geschleudert worden und reglos am Boden liegen geblieben. Erst mehrere Minuten später wurde er, wieder bei Bewusstsein, unter aufmunterndem Applaus von Maximilian Hofmann vom Platz getragen. Forster hat sich beim Zusammenstoß eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen.

Ob es am Schock der Verletzung lag oder an einer langsam einsetzenden Ermüdung der Akteure, ob durch häufiges Wechseln und den Einsatz der jungen Spieler der Spielfluss etwas durcheinander kam oder ob sich der HCS von den taktischen Mitteln der Blau-Weißen — wie zum Beispiel der siebte Feldspieler oder eine offene Manndeckung — verunsichern ließ, man hatte in den letzten 20 Minuten fast den Eindruck, das Spiel könnte noch einmal kippen.

Auch Max Lotter erwies sich in der zweiten Hälfte als eher menschlich und ließ sich speziell von Karsten Herold mehrmals düpieren. Bis dahin jedoch kam Auerbach Schritt für Schritt näher, verkürzte kurz vor dem Ende auf 26:24, nur um wenige Sekunden später doch mit leeren Händen dazustehen. "Ich glaube, fünf Minuten länger und das Spiel wäre noch gekippt," gab sogar HC-Spieler Daniel Luber nach der Partie zu.

HC Sulzbach-Rosenberg: Lotter, Marx, Rohrbach J. (6), Burkhardt (1), Waitz (8/1), Rohrbach F. (1), Forster K. (1), Wedel F., Wedel S. (2), Luber (4/2), Mignon, Brockstedt (1), Wiesent (2), Forster M. (2).

SV 08 Auerbach: Kroher, Adam, Tannenberger, Bauer (1), Hofmann M. (2), Brendel-Suchanek (1), Weisser (2), Edtbauer (2), Eckert, Wislicenus (1), Herold (5), Pankraz (9/2), Schalanda, Bürger (1).

HARALD WEIDMANN