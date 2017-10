Auerbacher Handballer zeigen mehrere Gesichter

Erst dominant, dann verunsichert, am Ende nervenstark: SV 08 setzt sich gegen Münchberg durch - vor 1 Stunde

AUERBACH - Getragen von deutlich verbesserten Leistungen der zuletzt gescholtenen Alexander Tannenberger, Jan Wislicenus und Daniel Schalanda gewannen die Landesliga-Handballer des SV 08 vor nur 150 Zuschauern gegen den TV Münchberg mit 31:28 (16:14). Kurzzeitig drohte die Partie allerdings zu kippen.

Schnell, wendig, aber auch ein ungestümer 21-Jähriger: Jan Wislicenus (beim Wurf) erzielte gegen den TV Münchberg (in Weiß) elf Treffer. © Klaus Trenz



Auch wenn mit Maxim Pankraz der Hauptaktivposten der letzten Partie und mit Thomas Bauer und dem verletzten Matthias Edtbauer zwei wichtige Rückraumakteure fehlten, hatten die Gastgeber zu Beginn gut im Griff, auch Trainer Matthias Schnödt war zufrieden mit den ersten 20 Minuten. Aber dann? "Was der Grund für die dann aufkommende Verunsicherung war, kann ich nicht sagen. Jedenfalls haben wir es uns im weiteren Verlauf des Spiels durch technische Fehler, nervöse Aktionen und vergebene Chancen selbst schwer gemacht."

Die Auerbacher waren schnell mit 3:0 in Führung gegangen und hatten dabei die Fehler der Gäste eiskalt ausgenutzt. Die Oberfranken hatten zu Beginn noch leichte Probleme mit dem geharzten Spielgerät. Zudem brachte TV-Torhüter Cenk Uzun keine Hand an den Ball und verließ nach 20 Minuten entnervt das Feld. Bis dahin hatten die Gastgeber ihren Vorsprung auf vier Tore ausgebaut (13:9). Vor allem die zuletzt unglücklich aufgetretenen Alexander Tannenberger, der in dieser frühen Phase fast nach Belieben traf, und Jan Wislicenus zeigten, dass sie zurecht die interne Torschützenliste anführen.

Sie verdienten sich ein Lob von Trainer Schnödt: "Es sind Spieler wie Jan, Maxim oder auch Lukas Weisser, die wir dringend brauchen. Sie gehen mit Druck in die gegnerischen Abwehrreihen, scheuen den direkten Kontakt nicht und sorgen so für ständige Torgefahr. Leider hat Maxim heute gefehlt und Lukas hat sich im Spiel zuvor 60 Minuten für das A-Jugend-Team aufgearbeitet." Gleichzeitig wies Schnödt jedoch auch darauf hin, dass alle drei noch sehr jung und teilweise zu ungestüm sind. "Lukas und Maxim spielen beide noch A-Jugend und auch Jan ist erst 21 Jahre alt. Er ist ein guter Handballer, schnell, wendig. Manchmal hat man aber den Eindruck, er lädt sich zuviel auf, will alles alleine richten, was dazu führt, dass er sich verhaspelt. Außerdem muss er an seiner Chancenverwertung noch etwas feilen, die Konzentration bis nach dem Abschluss hoch halten."

Kleine Fehler

Es waren gerade die kleinen Fehler, wie zum Beispiel ungenaue Pässe, überhastete Abschlüsse, Ballannahmen mit einem Fuß neben dem Spielfeld oder Übertreten beim Abschluss, die sich ab der 20. Minute ins Spiel der Bergstädter schlichen und die Gäste zurück in die Partie brachten. Zum Glück für die Auerbacher hatten mehrere Münchberger Akteure einen gebrauchten Tag erwischt. Selbst der üblicherweise starke Jan Lad blieb auffallend blass. Beim Stand von 16:14 wurden die Seiten gewechselt.

Auch nach Wiederanpfiff bot sich das gleiche Bild. Technische Fehler auf beiden Seiten verhinderten, dass sich eines der Teams einen echten Vorteil verschaffen konnte. Die Auerbacher behaupteten ihren Vorsprung bis zur 47. Minute (25:22), nur um dann innerhalb von drei Minuten den kaum mehr erwarteten Ausgleich hinnehmen zu müssen, woran auch einige Pfiffe der streckenweise etwas unsicher wirkenden Unparteiischen einen gewissen Anteil hatten.

Doch die Blau-Weißen behielten die Nerven. Jan Wislicenus, Alexander Tannenberger per Strafwurf und der wiedererstarkte Daniel Schalanda sorgten mit einem 3:1-Lauf für den alten Vorsprung und als Tannenberger mit zwei weiteren Strafwürfen bis zur 59. Minute sogar auf drei Tore erhöhte (30:27), war die Messe gelesen. Daniel Schalanda erzielte fast mit der Schlusssirene das letzte Tor.

Mit dem Ergebnis und der Leistung seiner Schützlinge weitgehend zufrieden, richtete sich der Blick von Matthias Schnödt vorwärts: "Nächste Woche haben wir ein schweres Spiel beim Aufsteiger MTV Stadeln. Die haben in Sulzbach gewonnen, haben aber ihre letzten drei Spiele teils deutlich verloren und werden Einiges gut machen wollen. Hoffentlich ist bis dahin unsere Bank wieder etwas breiter besetzt."

SV 08 Auerbach: Adam, Kroher, Tannenberger (10/4), Hofmann M. (2), Brendel-Suchanek, Weisser, Eckert (1), Wislicenus (10/1), Herold (1), Hofmann A., Schalanda (6), Bürger (1).

TV Münchberg: Uzun, Hurt, Oberländer, Kalas (2), Baumgärtel (1), Szwarc, Krauß (6), Schrepfer (2), Roßner (3), Winterstein (1), Bär (1), Skvaril (8/6), Lad (4), Müller.

HARALD WEIDMANN