Auerbacher Handballer zittern um Landesliga

Gerade den jüngeren Spielern mangelte es gegen den bereits abgestiegenen TV Roßtal an der Einstellung - vor 2 Stunden

AUERBACH - Im letzten Spiel der Landesliga-Saison unterlagen die Handballer des SV 08 dem bereits abgestiegenen TV Roßtal knapp, aber nicht unverdient mit 29:30 (15:14). Nun könnte es doch noch passieren, dass die Auerbacher absteigen.

Gegen die bereits abgestiegenen Roßtaler spielten die Auerbacher (in Blau) so schlecht, dass sie nun ebenfalls um die Landesliga bangen müssen. © Susanne Hess



Eine erneut schwache Abwehrleistung hinterließ bei Trainer Matthias Schnödt nicht nur die Enttäuschung über die Niederlage, sondern vor allem den Frust über wieder einmal 30 Gegegentore in eigener Halle. Darüber hinaus beklagte er das offenkundige Fehlen von Herzblut bei manch einem seiner Spieler. Als eines von vier Teams mit 26:26 Punkten muss nun ermittelt werden, wer den bisher als Relegationsplatz geltenden Rang Zehn belegen wird. Die Relegationsspiele finden am 21. und am 25. Mai statt.

Eisiges Schweigen lag in der Helmut-Ott-Halle, als die Schlusssirene ertönte. Das hatte man sich in den Reihen der Oberpfälzer ganz anders vorgestellt. Zusätzliche Hoffnungen wurden geschürt, als man die Aufstellung des Heimteams zu lesen bekam. Neben Matthias Schnödt, Maximilian Hofmann und Ferdinand Neuß hatte auch Felix Müller die Zeit gefunden, die Blau-Weißen zu unterstützen. Sie alle durften jedoch anfangs auf der Bank Platz nehmen und zusehen, wie sich "die Jungen" schlagen würden. Und die legten durchaus hoffnungsvoll los, gingen innerhalb von fünf Minute mit 4:1 in Führung und nährten die Hoffnungen der Zuschauer, man würde sich gegen den bereits abgestiegenen TV Roßtal die nötigen Punkte im Kampf um den Klassenverbleib sichern können.

Doch schnell wurde auch den etwa 180 Zuschauern klar, dass zum einen die Defensivbemühungen der Bergstädter wiedereinmal nicht ausreichen würden, um die engagiert auftretenden Gäste aus Mittelfranken aufhalten zu können. So war es für Roßtal kein allzu großes Problem, den Rückstand aufzuholen. Vor allem Sebastian "Sebi" Schuh zeigte all seine Erfahrung und traf schon jetzt fast nach Belieben, bevorzugt ins lange Eck, ohne dass Valentin Kroher im Tor der Gastgeber große Abwehrmöglichkeiten hatte. "Da fehlt Valentin einfach noch die Erfahrung" erklärte Schnödt die diesmal eher durchwachsene Leistung seines jungen Torhüters. "Da muss er eben einfach auch mal spekulieren und sein Torwarteck verlassen. Ob der Ball reingeht, weil er nicht reagiert, oder weil er sich verspekuliert hat, ist dann auch egal, Hauptsache man hat mal etwas anderes versucht."

Gäste engagiert

Schon früh konnte man bei den Gästen erkennen, dass sie sich mit ihrem Schicksal und dem Abstieg in die Bezirksoberliga längst abgefunden hatten und am letzten Spieltag noch einmal Spaß haben wollten. Die gut besetzte Mannschaft zeigte eine engagierte Leistung, nutzte jede ihr gebotene Gelegenheit und schien oftmals sogar etwas wacher zu sein, als ihre Gastgeber. Bei etlichen blau-weißen Spielern dagegen vermisste man während der gesamten Spieldauer eine emotionale Reaktion auf Spielstände, auf Vorsprünge oder Rückstande oder auf die Spannung der Situation in der Liga.

Manch einer lief scheinbar unbeteiligt über das Feld und ließ kein Herzblut erkennen. Erst als Schnödt sich und die "alten Recken" ins Spiel brachte, konnte man einen gewissen Ruck feststellen. Zunächst jedoch konnten auch sie nicht verhindern, dass Roßtal nach mehreren Ausgleichen nicht nur selbst die Führung übernahm, sondern diese sogar auf drei Tore ausbaute. In dieser Phase machte neben Linkshänder Schuh auch Mittelmann Dietmar Mathias auf sich aufmerksam und ließ die Auerbacher Abwehr ein ums andere Mal mit pfiffigen und trickreichen Anspielen, sei es an den Kreis oder zurück zu seinen Rückraumkollegen, fast schon alt aussehen. Beide nutzten dabei ihre langjährigen Erfahrungen aus der Bayernliga. In der 26. Minute, beim Stand von 11:14, wurde es dem Trainer der Auerbacher zu bunt. Offenbar mit Wut im Bauch riss er sich zweimal kurz hintereinander durch die gegnerische Abwehr, erzielte die Anschlusstreffer zum 13:14, bevor Felix Müller und Florian Kolb die Anzeigentafel auf den Halbzeitstand von 15:14 stellten.

Die Hoffnung wuchs, als Matthias Edtbauer bis zur 33. Minute um weitere zwei Treffer erhöhte. "Wir führen und lassen uns dann wieder selbstgefällig und scheinbar zufrieden zurückfallen" schimpfte Matthias Schnödt nach dem Spiel mit seinen Mitstreitern. Es dauerte zwar bis zur 41. Minute, bis Roßtal die Partie wieder ausglich (20:20), doch der Schwung war raus aus dem Spiel der Bergstädter. Als dann auch noch der eine oder andere Auerbacher erfolglos versuchte, mit der Brechstange eine Entscheidung herbeizuführen, ging der Schuss erst recht nach hinten los.

Roßtal verwaltete das Spiel, übernahm mal die Führung, mal die Verfolgerrolle und stand am Ende als der verdiente Sieger da. "Für uns war sowieso egal, wie die Liga spielt, da konnte wir relativ locker auftreten" brachte es Sebastian Schuh nach dem Spiel auf einen Nenner. Für Auerbach geht nun das Zittern weiter. "Vermutlich dürfen wir am Dienstag gleich wieder trainieren" ärgerte sich Matthias Schnödt über die unnötige Niederlage, aber auch über die Ungewissheit der nächsten Tage. Zur Überraschung aller Anwesenden hatte der BHV nämlich den Relegationsplatz nach hinten verschoben, sodass nun nicht mehr der Zehnte, sondern der Elfte (der Zwölfte in der Südstaffel) antreten müsste und Auerbach wieder auf der sicheren Seite wäre. "Wir können erst dann etwas Genaueres und etwas Richtiges sagen, wenn es vom BHV veröffentlicht wird. Bis dahin sind wir in der Schwebe" erklärte auch Spartenleiter Paul Rupprecht die Verwirrung in Reihen der Teams.

Neben dieser Verunsicherung wurden den Auerbachern durch die Niederlage die Verabschiedungen von Volker Hackenberg in den Handball-Ruhestand und von Ferdinand Neuß zum HC Erlangen II gründlich vermiest und das angekündigte Freibier aus Anlass des erhofften Klassenverbleibs etwas versauert.

SV 08 Auerbach: Adam, Kroher, Tannenberger (5), Bauer, Müller (5), Schnödt (3), Bürger, Hackenberg (2), Kolb (5), Edtbauer (6/2), Eckert, Neuß F. (1), Hofmann A. (1), Hofmann Ma. (1).

TV Roßtal: Gerbig, Franke (4), Schmidt (2), Schuh (8), Brandscher (4/2), Hofer (1), Nepf N. (1), Urban (1), Wolf, Bühler (3), Nepf Chr. (2), Mathias (2), Gruber (2), Halmen.

HARALD WEIDMANN