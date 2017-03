Auerbacher "Happy Hoppers" auf Siegertreppchen

AUERBACH/NEUSTADT - Das Männerballett "Happy Hoppers" ist neuer Oberpfälzer Meister der Männerballette. Am Samstagabend siegte die Gruppe mit der aktuellen Choreografie "Monster AG" beim elften Turnier auf Bezirksebene in der Stadthalle von Neustadt an der Waldnaab. Ein weiterer Titel.

Sahnen einen Titel nach dem anderen ab, den letzten in Neustadt an der Waldnaab: das Männerballett „Happy Hoppers“. Das Bild entstand bei der Auerbacher Prunksitzung im Januar dieses Jahres. Foto: Klaus Trenz



"Mir san Oberpfalz-Meister" freute sich einer der Fans der "Happy Hoppers" am Sonntagmorgen. Er war mit anderen Anhängern in der Stadthalle dabei gewesen und drückte den Tänzern die Daumen. Für die Gruppe um die Trainer Christoph, Rosi und Manuela Klein ist ein Turniersieg nichts Neues. Vor wenigen Wochen siegten die beweglichen Männer bei einem Gauditurnier in Heroldsbach. Beste der Oberpfalz waren die Auerbacher schon vier Mal in Folge, nämlich in den Jahren 2009 bis 2012. Vor sieben Jahren gewannen sie sogar die Bayerische Meisterschaft.

Ein Oberpfälzer Wanderpokal, den der Turniersieger bekommt und nach dreimaligem Gewinn behalten darf, gehört den "Happy Hoppers" schon. Den neuen Wanderpokal und den Pokal des Siegers brachten sie am frühen Sonntagmorgen mit nach Auerbach.

Am Samstag waren insgesamt zwölf Männerballett-Gruppen aus der Oberpfalz, Franken und erstmals aus dem Vogtland am Start, darunter die Faschingsgesellschaft Wikinger aus Bad Berneck, der Hammerleser Faschingsverein, die Teams aus Eschenbach, Pressath und Vohenstrauß sowie die Gastgeber vom Neustädter Faschingszug. Viele dieser Gruppen haben auch in der Auerbacher Helmut-Ott-Halle ihre Visitenkarte abgegeben, zuletzt beim Gauditurnier im Februar 2016.

Akrobatische Tänze

Die Juroren – jeder Verein stellte einen Vertreter – sahen hervorragende Tänze mit viel Akrobatik und fantasievollen Kostümen. Bewertet wurden Thematik und Originalität, Kostüm und kreative Effekte, die Darstellung und die Musik sowie die Choreographie des Tanzes. Die "Happy Hoppers" siegten vor Vohenstrauß und dem Vorjahressieger, den Turedancern aus Zellingen.

Das Auerbacher Männerballett hat noch viel vor. Die Gruppe startet bei der Oberfränkischen Meisterschaft am 8. April in Bad Berneck. Am 22. April findet die Bayerische Meisterschaft der Männerballette in Albertshofen statt, auch dafür haben sich die "Happy Hoppers" schon angemeldet. Nur die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft, die am 17. und 18. Juni in Köln ausgetragen wird, ist noch offen. Es muss erst abgewartet werden, ob alle Tänzer mitfahren können.

"Haben's derschmeckt"

Das Ziel für die kommenden Wettbewerbe ist jedenfalls klar definiert. "Wir haben es jetzt derschmeckt", drückt es Vorsitzender Hans-Peter Klein aus. Jetzt möchte das Auerbacher Männerballett natürlich weiterhin oben dabei sein. "Tanztechnisch müssen wir uns gewiss nicht verstecken. Da sind wir gut dabei. Ein Platz auf dem Treppchen wäre daher schon unser Wunsch" meint Klein.

Für die Männerballette ist die Saison nach dem Faschingsdienstag gewöhnlich noch lange nicht vorbei. Es wird meist bis zur "Deutschen" im Juni weiter trainiert. Ende September beginnt dann die Vorbereitung für die Session 2018. Die Gruppe trifft sich, um sich ein Motto für die neue Choreografie zu überlegen. Danach geht es an die Auswahl der dazu passenden Musik, bevor der sportliche Teil der Vorbereitung mit dem ersten Training startet.

