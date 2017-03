Auerbacher hat beherzt und klug gehandelt

Der Auerbacher Polizist Peter Frömel rettete 1991 kleinem Jungen das Leben - vor 1 Stunde

AUERBACH - Peter Frömel hat die Situation noch heute vor Augen. Vor allem an der Ampel zwischen Innenstadt und Unterer Vorstadt grübelt er manchmal, was alles hätte passieren können. Zum Glück ging alles gut, damals im Februar 1991, als der Auerbacher einem kleinen Jungen durch eine beherzte Fahrt ins Krankenhaus vermutlich das Leben gerettet hat.

Peter Frömel (rechts) hatte über viele Jahre Kontakt zur Familie des kleinen Sascha, dem er mit einer schnellen Fahrt zum Krankenhaus das Leben gerettet hat. Foto: Archiv/Sabine Rühl



Dass es zu dieser halsbrecherisch filmreifen Aktion kam, war ein Zufall. Peter Frömel, der bis 2012 als Polizist in Pegnitz beschäftigt war, kam gerade vom Frühdienst, nahm Frau Gisela zuhause mit und fuhr mit ihr zur Schule, wo an diesem Sonntag über den Volksentscheid "Das bessere Müllkonzept" abgestimmt wurde.

Normalerweise wäre das Ehepaar, das nur wenige Gehminuten entfernt in der Bognersiedlung wohnt, nicht mit dem Auto unterwegs gewesen. Zum Abstimmen kamen Peter und Gisela Frömel allerdings zunächst nicht. Denn gerade als sie in das Schulhaus gehen wollten, hörten sie eine Frau panisch schreien, dass der Kleine im Kinderwagen keine Luft mehr bekomme.

Den seinerzeitigen NN-Zeitungsartikel besitzt der Auerbacher noch. Nach seiner guten Tat bekam er auch eine Lebensretter-Urkunde. Foto: Brigitte Grüner



Da Frömel schon öfter von Fällen des Plötzlichen Kindstods gehört hatte, handelte er kurzentschlossen. Während andere Umstehende noch ratlos dastanden, packte er die Frau – sie war die Oma des zwölf Wochen alten Sascha aus Auerbach – zusammen mit dem Kind in sein Auto und raste mit seinem 75 PS starken Audi 100 ins Krankenhaus. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes schneller als die Polizei erlaubt. Am Sonntagnachmittag war zwar nicht viel Verkehr, aber an der Ampel wurde es doch brenzlig, weil Gegenverkehr aus der Degelsdorfer Straße kam und Peter Frömel zum Krankenhaus links abbiegen musste.

Er habe gehupt und die Lichthupe betätigt, um den entgegen kommenden Fahrer zu warnen und sei dann sehr schnell abgebogen. Erschwerend kam hinzu, dass die Oma meinte, dass das Kind nun "überhaupt nicht mehr schnauft". "Ich hatte wirklich Angst, dass der Junge bei mir im Auto sterben könnte", erzählt er im NN-Gespräch. Im Krankenhaus war am Sonntagnachmittag die Pforte nicht besetzt. Frömel rief ganz laut. "Das hat man vermutlich bis Michelfeld gehört." Eine Schwester kam und übernahm das Kind. Ein Assistenzarzt kam bald dazu. Sascha war gerettet, hatte aber noch längere Zeit ein Gerät dabei, das Alarm gegeben hätte, falls die Atmung wieder einmal aussetzte. Dass bei der Fahrt in die Klinik ein Unfall hätte passieren können, war für den Lebensretter nebensächlich. "Das Kind war mir wichtig. An einen möglichen Unfall dachte ich erst später."

Während seiner 32 Dienstjahre bei der Polizei machte Peter Frömel immer wieder Auffrischungskurse in Erster Hilfe mit. "Wir waren da schon sensibilisiert für Notfälle", erinnert er sich. Heute würde er es wohl wieder so machen, meint Frömel im Rückblick. Über viele Jahre hatte er noch regelmäßig Kontakt mit der Familie des geretteten Jungen. Sogar zu seinem Geburtstag sind Mutter oder Oma mit Sascha oft gekommen. Auch wenn man sich zufällig getroffen hat, wurde immer ein wenig geplaudert. Der Auerbacher, der selbst zwei Söhne hat, ist froh, dass der kleine Sascha – der damals noch eine Woche im Bayreuther Klinikum verbrachte - gesund aufgewachsen ist.

Nicht viel Aufhebens gemacht

Eine lobende Erwähnung bekam er auch in seiner Personalakte. "Früher wurde nicht so viel Aufhebens bei solchen Dingen gemacht", meint der gelernte Werkzeugmacher. Da über die beherzte Rettung des kleinen Sascha allerdings schon damals in den Nordbayerischen Nachrichten zu lesen war, wurde die Geschichte auch beim Polizeipräsidium in Bayreuth bekannt. "Die Tat wurde wohlwollend vom Dienstherrn vermerkt." Gefreut hat sich Peter Frömel auch über eine Lebensrettungsurkunde, die ihm Landrat Dr. Hans Wagner wenig später im Namen des Freistaats Bayern überreichte. Im Beisein des damaligen Dritten Bürgermeisters der Stadt Auerbach, Johann Lederer, würdigte der Landkreischef das entschlossene und schnelle Handeln des Auerbachers bei der Rettung Saschas.

Noch heute denke er immer wieder an die damalige Begebenheit, wenn er jemanden aus der betroffenen Familie treffe oder wenn er über die belebte Ampel-Kreuzung in der Stadtmitte fährt, sagt Frömel.

BRIGITTE GRÜNER