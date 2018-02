Auerbacher Herbert Appl wird 60 Jahre alt

Umtriebiger Zahlenmensch und ehrenamtlich Aktiver - vor 1 Stunde

AUERBACH - "Ich bin wirklich ein Zahlenmensch", sagt Herbert Appl über sich. In mehreren Vereinen fungiert der gelernte Bankkaufmann als Kassier oder Kassenprüfer. Am heutigen Donnerstag feiert der Stadtrat und Vorsitzende des Dekanatsrats den 60. Geburtstag.

Herbert Appl ist ein Kaffeetrinker, wie er im Buche steht. Fünf Tassen täglich sind das Minimum. © Foto: Brigitte Grüner



"An die Spitze des Dekanatsrats bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind", sagt er im NN-Gespräch lachend. Da in dieses Gremium auch die kirchlichen Vereine eingeladen werden, ging er vor einigen Jahren für die Auerbacher Kolping-Familie zu einer Sitzung. Dies sollte eine Ausnahme sein, damit der Verein wenigstens vertreten war. Am Ende der Versammlung habe ihn Franz Eller, der den Rückzug vom Posten des Vorsitzenden damals schon geplant hatte, zur Seite genommen und gesagt: "Du wirst mein Nachfolger." Danach ging Appl regelmäßig zu den Sitzungen und wurde tatsächlich zum Nachfolger Ellers gewählt.

Letzte Sitzung der Periode

Am Dienstag war die letzte Sitzung der aktuellen Wahlperiode. Nach der Pfarrgemeinderatswahl am 25. Februar wird auch der Dekanatsrat wieder neu gebildet. "Wir sind gerade in einer ganz spannenden Phase, und ich freue mich, dass ich diese miterleben darf", sagt Appl.

Themen im Dekanatsrat sind nämlich aktuell nicht nur das diesjährige Jubiläum "200 Jahre Dekanat Auerbach" mit einem vielfältigen Programm, sondern auch die laufende Umstrukturierung. In zwei Jahren könne das Dekanat ganz anders aussehen als im Moment, womöglich kommen sogar weitere Pfarreien dazu.

Herbert Appl war schon bei der CSU, bevor er die jüngste Tochter des langjährigen Bürgermeisters Hanni Haberberger geheiratet hat. Sein Vater war nicht nur CSU-Ortsvorsitzender und zweiter Bürgermeister in Eschenbach, sondern bemühte sich auch bei der Gebietsreform 1972 nach Kräften, den Landkreis Eschenbach zu erhalten. "Damals erwachte mein politisches Interesse", erinnert sich der Jubilar. Seit 1982 ist Appl CSU-Mitglied, seit 2002 Stadtrat.

Zwölf Jahre war er Vorsitzender des Ortsverbands, als Fraktionssprecher fungiert er seit 2008. Vor zehn Jahren kandidierte der CSU-Mann als Bürgermeister und musste sich erst in der Stichwahl dem jetzigen Rathauschef Joachim Neuß geschlagen geben. Herbert Appl ist in Wernberg-Köblitz geboren und in Eschenbach mit einem sieben Jahre älteren Bruder aufgewachsen.

Nach einem Jura-Studium war er zunächst Bankkaufmann und ist seit 17 Jahren selbstständiger Unternehmensberater.

Ehrenamtlich engagierte und engagiert er sich unter anderem als Jugendwart und Beisitzer beim TC Rot-Weiß Auerbach, als Kassier seit der Gründung beim Kapellenbauverein Welluck und einige Jahre im Elternbeirat des Gymnasiums in Eschenbach. "Ich war von der Kindergartenzeit bis zum Abitur des dritten Kindes immer in einem Elternbeirat vertreten", erzählt Appl.

Funktion beim SV 08

Revisor ist er aktuell beim SV 08 Auerbach, im Förderverein museum34 und bei der Hallen- und Bad-gesellschaft. "Normales" Mitglied ist Appl in einigen weiteren Vereinen.

Sehr engagiert ist der nun 60-Jährige auch im kirchlichen Bereich. Bei der Kolping-Familie ist er seit acht Jahren im Leitungsteam. "Vor etlichen Jahren lag ich beim Blutspenden neben Anton Lord, der mich als Neumitglied geworben hat", erinnert sich Appl. Im Kirchenchor ist er ebenfalls aktiv. "Ich habe schon als Kind gerne gesungen." Beim MGV musste er allerdings wieder aufhören, weil die Probe am Dienstag zu oft mit anderen Terminen kollidierte.

Mit Ehefrau Gabriele hat Herbert Appl eine Tochter und zwei Söhne. Alle drei leben inzwischen weit weg vom Elternhaus: in Helmbrechts, Regensburg und Abensberg. Seinen runden Geburtstag feiert Appl am Samstag im Familienkreis. Am Freitag ist er zuhause und freut sich über spontane Besucher.

BRIGITTE GRÜNER