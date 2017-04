Auerbacher Jugend liest in der Kirche

AUERBACH - "Ich bin immer wieder aufgeregt, wenn ich in der Kirche vorlesen muss." Dies empfinden nicht nur viele erwachsene Lektoren so, sondern auch die Mädchen und Jungen, die sich in der katholischen Pfarrei St. Johannes als Kinderlektoren engagieren.

Sich in einem Team für die Pfarrei zu engagieren, gefällt den Auerbacher Kinderlektoren (v.l.) Sophia Biersack, Sabrina und Nadine Barth sowie Nora Deml. © Foto: Brigitte Grüner



Die Gruppe der Kinderlektoren gibt es schon seit einiger Zeit. Gegründet wurde sie noch von Pater Dominik Sobolewski, der im Juli 2015 aus Auerbach verabschiedet worden ist. Mit ihm zusammen und mit den jungen Kollegen aus der Pfarrei Neuzirkendorf haben die Kinder schon eine gemeinsame Wochenend-Freizeit in Windischeschenbach verbracht.

Freie Treffen

Die jungen Lektoren haben keine wöchentlichen Gruppenstunden wie zum Beispiel die Ministranten, sondern treffen sich eher unregelmäßig zu bestimmten Aktivitäten. Wie etwa am vergangenen Samstag, als die Gruppe zusammen mit Monsignore Karl Ellmann, einem der beiden Geistlichen im Mutterhaus der Schulschwestern, Buschen für den Palmsonntag gebunden haben. Die wichtigste Aufgabe der derzeit drei Jungen und acht Mädchen ist die aktive Beteiligung am Gottesdienst.

In vielen Pfarreien sind Kinderlektoren ein sichtbares Zeichen, dass auch Kinder wichtige Funktionen in der Gemeinde und im Gottesdienst übernehmen können. Sie lesen aus der Bibel oder tragen Fürbitten vor. Bislang waren die Kinderlektoren meist im Familiengottesdienst sonntags um 10.30 Uhr dabei, erzählt Birgit Barth, eine der Leiterinnen. Aber auch in der Christmette, bei Wallfahrten oder im Rahmen der Ewigen Anbetung haben Mitglieder der Gruppe schon Texte vorgetragen. "Wir wollen diesen Dienst gerne noch verstärken und ausbauen."

Wichtige Multiplikatoren

Dazu ist natürlich auch Mund-zu-Mund-Propaganda notwendig. Eine wichtige Zielgruppe dafür sind die Kommunionkinder. "Wichtig ist vor allem, dass auch die Eltern dahinter stehen", so Barth. Wenn Mama und Papa sonntags immer andere Pläne haben oder nie mit ihren Kindern in den Gottesdienst kommen, sind die Voraussetzungen weniger gut.

Die vier Mädchen, die von ihren Erfahrungen als Lektoren berichten, sind meist auch in anderen Bereichen aktiv. Nadine und Sabrina Barth (beide 13 Jahre) singen ebenso wie Nora Deml (neun Jahre) im Kinderchor "Ain Karem". Nora ist zusätzlich noch Ministrantin. Sophia Biersack (13 Jahre) engagiert sich in der Jugendfeuerwehr für die Allgemeinheit.

Die Kinderlektoren-Gruppe besteht im Moment aus elf Mitgliedern von neun bis 14 Jahren. Es gibt keinen festen Plan. Vielmehr fragen die Verantwortlichen vor den Familiengottesdiensten oder anderen Terminen an, wer Zeit und Lust hat mitzumachen. Der Text zum Üben wird dann rechtzeitig per Mail gesendet. Daheim wird der Text dann mehrfach gelesen und laut und deutlich vorgetragen. "Wichtig ist, dass wir langsam und deutlich sprechen. Und dass die Hände ruhig am Ambo abgelegt werden", erzählen sie.

Einfacher als ein Referat

Und auch wenn sie aufgeregt sind: In der Kirche zu lesen sei einfacher als in der Schule ein Referat zu halten. Im Gottesdienst sei man konzentrierter und kenne weniger Leute. Vor der Klasse, wo alle Mitschüler bestens bekannt sind, bestehe eher die Gefahr zu lachen, meinen sie. Natürlich gibt es auch Gottesdienste, die besonders aufregend für die Kinder sind. Die Mädchen erinnern sich noch an die Amtseinführung von Pater Markus mit vielen Ehrengästen, Priestern und dem Bürgermeister in der ersten Reihe. "Da war ich sehr nervös."

Als die Kinderlektoren in Auerbach eingeführt wurden, haben Gabriele Endres-Bauer und Gerda Hörmann die Gruppe geleitet. Aktuell kümmern sich Birgit Barth, Christa Haslbeck und Brigitte Köser um die Lektoren. "Die Kinder machen ihren Dienst gerne und sind mit Begeisterung dabei", berichtet Birgit Barth freudig. Sie melden sich manchmal von selbst, wenn sie Zeit haben für die Lesung am Sonntag, und beteiligen sich auch an den anderen Aktionen. Dekan Markus Flasinski hat im Januar einen Kurs mit dem Titel "Begegnung mit der Bibel" mit den jungen Lektoren gestaltet. Gemeinsames Brotbacken oder Fahrradwallfahrten machten ebenso Spaß.

Viele gemeinsame Termine

Am Mittwoch, 18. Oktober, beteiligen sich die Kinderlektoren an der Gestaltung des Internationalen Rosenkranzgebets für Einheit und Frieden, an dem jährlich weltweit rund eine Million Kinder teilnehmen.

Erst Ende März waren einige Mitglieder beim Prayerfestival in Schwandorf. Und schon am Samstag, 13. Mai, folgt der nächste Höhepunkt: Die Gruppe beteiligt sich an der großen Wallfahrt "Patrona Bavariae" aller bayerischen Diözesen und fährt nach München, wo auch ein extra Programm für die jüngsten Christen geboten wird.

