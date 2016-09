Auerbacher Jugendwehr trainierte Vermisstensuche

AUERBACH - Üben, üben, üben gepaart mit einer Portion Gemeinschaftserlebnis und einer Prise „Abenteuerurlaub“: So könnte man die 24-Stunden-Übung der Auerbacher Jugendfeuerwehr beschreiben.

Wie lösche ich welchen Brand richtig? Bei einer 24-Stunden-Übung der Freiwilligen Feuerwehr Auerbach lernten die Jugendlichen unter anderem das Hantieren mit Feuerlöschern und den Umgang mit verschiedenen Geräten. © Feuerwehr



Gemäß dem Motto der Feuerwehr „Der Eintritt ist freiwillig, aber der Dienst ist Pflicht“, waren die vier Mädchen und zehn Jungen mit Feuereifer bei der Sache. Auf die 24-Stunden-Übung mit Übernachtung im Gerätehaus hatte sich die ganze Gruppe gefreut, erzählt Jugendwart Tobias Baumgart. Er hatte sich diese Idee bei den Kollegen in Sulzbach-Rosenberg abgeschaut.

Die Auerbacher Jugendlichen waren schnell für die Aktion zu begeistern und hatten sich schon im Vorfeld auf die Erlebnisse im Team und die von den Jugendwarten vorbereiteten Aufgaben gefreut. Baumgart wird bei der Jugendarbeit von Matthias Diertl unterstützt. Bei dieser umfangreichen Veranstaltung halfen außerdem die beiden Maschinisten Florian Raum und Martin Willner mit.

Schlaf gab es nur wenig

Bei der 24-Stunden-Übung ging es nicht um Nachwuchswerbung, sondern um gemeinsames Üben mit den jungen Leuten, die bereits Mitglieder der Jugendfeuerwehr sind. Trotzdem freuten sich die Organisatoren natürlich, dass eine weitere Interessentin gekommen war. Viel geschlafen haben die Jugendlichen und Betreuer in dieser Nacht nicht, galt es doch zwei technische Übungen sowie zwei Einsatzübungen zu absolvieren. Die erste davon befasste sich gegen 22.30 Uhr mit einer vermeintlichen Vermisstensuche am Festplatz. Um Mitternacht war dann eine Personenrettung nach einem fiktiven Radladerunfall in Welluck auf dem Gelände vom Andreas Waldmann angesetzt.

Beim Übernachten im Gerätehaus behalfen sich die jungen Leute mit Schlafsäcken und Isomatten, die sie auf einfachen Feldbetten platzierten. Geübt wurde in zwei Gruppen. Gruppe eins trainierte den richtigen Aufbau eines Beleuchtungsstativs mit Hilfe des Löschfahrzeugs 16. Die zweite Gruppe hatte den Vorteil, dass sie einen Rollwagen aus dem Gerätewagen-Logistik 2 nutzen konnte, der mit allem ausgestattet war, was für eine Beleuchtung nötig ist. Hilfreich war es, wenn die Teilnehmer schon wussten, dass dafür ein Stromerzeuger, ein Stativ, eine Lichtbrücke, zwei Flutlichtstrahler, ein Dreifachstecker, zwei Kabeltrommeln und diverse andere Kleinteile notwendig sind.

Neben den Übungen sollte aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen. So wurde passend zum sommerlichen Wetter ein provisorischer Feuerwehrpool mit 3 000 Litern Fassungsvermögen aufgestellt. Doch bevor es ins kühle Nass ging, bekamen die Jugendlichen noch eine Unterrichtseinheit in Sachen Feuerlöscher. Markus Held brachte den „Firetrainer“ des Landkreises mit. Damit können verschiedene Brände simuliert werden, unter anderem der Brand eines Elektrogerätes oder ein Fettbrand. Die Jugendlichen durften dann unter fachkundiger Anleitung mit Feuerlöschern die verschiedenen Brände bekämpfen. Dass man Fettbrände auf keinen Fall mit Wasser löschen darf, wurde den Feuerwehranwärtern mit Hilfe eines Versuches verdeutlicht. Als das Wasser in das brennende Fett schwappte, entstand eine riesige Stichflamme. Diesen Fehler werden die Jugendlichen nun sicher nicht mehr machen, wenn sie brennendes Fett vor sich haben.

Mit Taschenlampen

Nach dem Abendessen – die jungen Feuerwehrleute hatten sich Pizza gewünscht – gab es eine Übung zum richtigen Umgang mit Niederdruck-Hebekissen und das richtige Unterbauen der anzuhebenden Last standen auf dem Übungsplan. Gegen halb zehn am Abend tönte dann ein Gong durchs Gerätehaus, der das Signal für die Einsatzübung war. Umgezogen und aufgestellt in Zweierreihen bekamen die Jugendlichen das Szenario erklärt: Es handle sich um drei vermisste Personen auf dem angrenzenden Festplatz. Aufgeteilt in sechs Trupps, jeweils ausgestattet mit zwei Taschenlampen und einem Digitalfunkgerät, begann die Suche. Nach zirka einer Stunde konnten alle Einsatzkräfte gegen 22.15 Uhr ins Gerätehaus einrücken.

Doch die Ruhe währte nicht lange. Gegen 0.07 Uhr waren alle wieder hellwach, denn eine zweite Alarmübung stand auf dem Programm. Auf der Anfahrt wurde erklärt, was die nächste Aufgabe ist. Einsatzstichwort: Person unter Radlader. An der Einsatzstelle angekommen wurde im Handumdrehen die Beleuchtung aufgebaut, der Radlader angehoben, die Person befreit und abtransportiert. Gegen 0.44 Uhr rückten die Jugendfeuerwehrler wieder ein.

Tags darauf gab es nach dem Frühstück noch eine Schnitzeljagd über Funkgeräte. Was die Jugendlichen in diesen 24 Stunden gelernt haben, können sie ab 16 Jahren auch im Einsatz anwenden. Im Ernstfall dürfen Jugendliche ab 16 Jahren außerhalb des Gefahrenbereiches eingesetzt werden. „Das schreibt das Feuerwehrdienstgesetz so vor“, erklärt Tobias Baumgart, der regelmäßig alle zwei Wochen mit dem Nachwuchs übt.

Nachwuchs generieren

Auch wenn das Interesse der Jugendlichen und die Mitgliedszahlen der Jugendgruppen oft optimistisch stimmen, werden nicht alle automatisch zu volljährigen Mitgliedern der Wehr. „Im Erwachsenenalter entscheiden sich viele berufs- oder studienbedingt umzuziehen“, berichtet Baumgart. Bei einigen ändern sich auch die Interessen. „Gut ein bis zwei Drittel bleiben der Wehr meist erhalten“, so der Jugendwart.

