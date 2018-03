Auerbacher Kaninchenzüchter weiß, worauf es ankommt

AUERBACH - Die Tiere im Stall von Franz Müller sind keine Osterhasen, aber mindestens genauso putzig. Gerne zeigt er Besuchern seine Kaninchen, lässt sie von den Kindern streicheln und informiert über sein Hobby. "Es ist eine Liebhaberei", sagt Müller und meint damit die Kaninchenzucht.

Wenn gefüttert wird, drängen sich die Kaninchenkinder des Auerbachers Franz Müller – hier die Rasse Kleinchinchilla – um den Fressnapf. © Brigitte Grüner



Seit 47 Jahren ist er Mitglied im Verein B853. Das ist die Nummer, die dem Kaninchenzuchtverein Auerbach zugeteilt ist. Auf den Notizen über den Nachwuchs und im Zuchtbuch, das Vereinsmitglied Helmut Bader am Computer führt, muss diese Nummer immer angegeben werden. Acht aktive Züchter gibt es derzeit im Verein. Alle haben ihre Tiere in der Kleingartenanlage des Vereins am Meiergraben untergebracht.

Die Stückzahl der gehaltenen Kaninchen ist unterschiedlich. Es gibt Mitglieder mit einem Pärchen und einem Wurf pro Jahr. Andere kümmern sich um insgesamt 100 Alt- und Jungtiere, berichtet Müller, der im Verein nicht nur Vorsitzender, sondern auch Zuchtwart und zusätzlich seit 36 Jahren Preisrichter bei Ausstellungen ist.

Viele Menschen sprechen von "Hasen", wenn sie die kleinen Nager bei in der Zuchtanlage oder bei einer Ausstellung sehen. Gezüchtet werden ausschließlich Kaninchen. Alle Rassen stammen von Wildkaninchen ab und haben durch Mutationen bei der Vererbung ihre besonderen Rassemerkmale bekommen.

Tragzeit beträgt 30 Tage

Eines aber ist bei allen Kaninchen gleich: Die Tragzeit beträgt bei 30 Tage. Die Jungen kommen blind und nackt auf die Welt. Man bezeichnet sie als Nesthocker. Erst nach etwa zehn Tagen können sie sehen und haben die ersten feinen Härchen bekommen.

Ganz anders ist es bei den Hasen, die es nur in der freien Wildbahn gibt. Die Häsin trägt ihre Jungen 40 Tage aus. Wenn sie zur Welt kommen, haben sie bereits ein Fell und können sehen. Sie sind so genannte Nestflüchter. Kaninchen und Hasen sind genetisch so unterschiedlich, dass sie sich nicht einmal paaren können, weiß Franz Müller.

Die Tiere beim Zuchtverein haben also mit dem Osterhasen überhaupt nichts zu tun. Das einzige "österliche" ist allenfalls das Nest, die kuschelig gepolsterte Mulde, in der die Jungtiere ihre ersten Tage verbringen. Wenn die angehende Kaninchenmutter anfängt, ein Nest herzurichten, merkt der Züchter, dass die Geburt bevorsteht. Er stellt eine Wurfkiste in den Stall, den das trächtige Kaninchen mit Stroh, Heu und Bauchfell polstert. Die Natur hat es so eingerichtet, dass das Fell am Bauch der Häsin zu dieser Zeit besonders locker sitzt.

Dieses Chinchilla-Baby ist erst acht Tage alt. Alle Kaninchen kommen blind und nackt auf die Welt. Mit auf dem Bild: Franz Müller. © Brigitte Grüner



Die Baby-Kaninchen haben es in der Nestmulde auch bei kalten Außentemperaturen warm. Sie lernen schon früh, nach jedem neugierigen Blick nach außen oder nach dem Trinken bei Mama ihr Nest wieder mit Heu und Fell zu bedecken. Sieben bis acht Wochen bleiben die Jungtiere bei der Mutter. Für den Züchter ist es ideal, wenn die Jungtiere im Februar oder März zur Welt kommen. So haben sie ausreichend Zeit, bis zu den Ausstellungen im Herbst auszureifen.

In Auerbach werden vor allem kleine und mittelgroße Rassen gezüchtet, erzählt Müller. Laut Tierschutzgesetz müssen die Tiere ausreichend Platz im Stall haben. Bei großen Rassen würden die vorhandenen Boxen nicht ausreichen. Die Züchter bauen diese aus Kostengründen meist selbst, geht doch schon das leckere Kraftfutter in’s Geld. Vor 30 Jahren kosteten 25 Kilogramm Futter noch sieben Mark, erinnert sich Müller. Heute legt der Züchter zwölf Euro für diese Menge auf den Tisch. Mindestens 25 Kilogramm frisst ein Tier pro Jahr.

Anstrengung vergessen

Eine Stunde pro Tag ist er mindestens auf der Zuchtanlage. Frisches Wasser brauchen die Tiere täglich. Auch gefüttert wollen sie werden. Und die Ställe müssen mindestens einmal pro Woche gesäubert werden.

Wenn gesunde Jungtiere mit schönen Rassemerkmalen geboren werden, ist für die Züchter die Anstrengung vergessen. In einem echten Osternest würde Franz Müller seine Kaninchen übrigens nicht gerne sehen. Ein Stoffhase sei für Kinder meist besser geeignet als ein echtes Tier, das womöglich ein paar Tage liebevoll gepflegt und danach vernachlässigt oder ausgesetzt wird.

BRIGITTE GRÜNER