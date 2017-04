Auerbacher Kfz-Zulieferer unter Strom

AUERBACH - Das vergangene Jahr lief ordentlich für ZF — doch der technologische Wandel der Branche setzt den Kfz-Zulieferer unter Druck. Jetzt macht der Vorstandschef Tempo — mit Folgen bis Nürnberg und Auerbach.

Der Autozulieferer ZF will den Trends hin zu E-Mobilität und autonomem Fahren mit einer stärkeren Verbindung von Mechanik und Elektronik begegnen. Foto: F.: dpa



Noch härter? Jörg Grotendorst, Leiter der ZF- Division E-Mobilität und damit auch von rund 1200 Beschäftigten am Standort Auerbach, hätte nichts dagegen. Egal ob Elektroautos, Digitalisierung oder automatisiertes Fahren: Alle großen Trends der Autoindustrie laufen derzeit auf ihn und seine Mitarbeiter zu — vorangetrieben nicht zuletzt von den Umweltauflagen der EU. "Ich persönlich würde mir sogar noch härtere Regularien wünschen", feuert er die Behörden denn auch an.

Der Kfz-Zulieferer ZF, er steht zunehmend unter Strom — und das nicht nur wegen der Produkte aus der Oberpfalz. Was 1915 als kleine "Zahnradfabrik" anfing (daher noch der Name), die Teile für Zeppeline fertigte — man ist schließlich aus Friedrichshafen —, hat sich nach Bosch und Continental zum drittgrößten Kfz-Zulieferer der Welt aufgeschwungen. Mit der Übernahme des fast gleichwertigen US-Rivalen TRW für 12,4 Mrd. Dollar vor zwei Jahren verwandelte sich ZF endgültig von der Getriebebude zum Global Player. 136 820 Mitarbeiter und 35,1 Mrd. Ã Umsatz bei 0,9 Mrd. Ã Gewinn weist die Bilanz für 2016 aus.

Das Problem ist nur, dass diese glorreiche Vergangenheit in der Gegenwart nur bedingt die Zukunft sichert. Denn stärker noch als bei der Konkurrenz hängt der Umsatz am klassischen Verbrennungsmotor — dessen Tage aus Sicht der meisten Experten gezählt sind. ZF-Chef Stefan Sommer spricht von einem "tiefgreifenden Wandel" durch Digitalisierung, Elektromobilität und automatisiertes Fahren, mit dem man konfrontiert sei.

Auf Grotendorst, der einst schon bei Conti in Nürnberg die Hybrid-Sparte aufbaute und noch immer hier wohnt, zählt sein Chef dabei besonders. "Aus Sicht von Auerbach ist die E-Mobilität ein Segen", erklärt Grotendorst, "das ist der Schlüsselstandort für unsere Antriebselektronik." Immer wichtiger werde diese für die alternativen Antriebe.

Gerade ein gutes Jahr alt ist die Division E-Mobilität. Auch an wendigen Start-ups beteiligt sich ZF inzwischen, ebenso gibt es eine Stelle mit dem schönen Namen "Chief Digital Officer". Es ist der übliche Instrumentenkasten, dessen sich ZF-Chef Sommer wie fast alle in der Branche bedient — in der Hoffnung, so den Wandel zu stemmen.

Doch weckt das auch Ängste. Nicht jeder Standort passt schon so ideal zu den Zukunftstrends wie Auerbach. Im Nürnberger ZF-Werk etwa gießen sie Getriebegehäuse. Wie den hier ebenfalls 1200 Beschäftigten wohl zumute ist, wenn sie dauernd lesen, dass Getriebe bei E-Autos nur noch eine untergeordnete Rolle spielen?

Genug Zeit verloren

Sommer weiß darum und setzt auf einen Mix aus Zuspruch und Druck. So verspricht er beispielsweise: "Für Getriebegehäuse gibt es eine Perspektive." Auch vollziehe sich der technologische Wandel ja nicht von heute auf morgen, sondern über ein, zwei Dekaden. Genug Zeit, "verträgliche Lösungen" zu finden. Dass am Ende aber jeder Standort zusehen muss, wie er wettbewerbsfähig bleibt, daran lässt Sommer keine Zweifel.

ZF soll keine Zeit mehr verlieren, wo man doch eh schon nicht aus der ersten Reihe gestartet ist. "Wir sind dabei, die Technologielücken, die wir noch haben, schnell zu füllen", sagt Sommer. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung steigerte der Kfz-Zulieferer 2016, gemessen am Umsatz, von 4,8 auf 5,5 Prozent. Mehr, als im Branchenschnitt, allerdings trotzdem noch weniger als Conti und vor allem Bosch (zuletzt 10,1 Prozent).

"Es geht darum, unsere Fabriken mit den richtigen, intelligenten mechanischen Lösungen zu füllen", erklärt der ZF-Sommer. Die Mixtur aus Hard- und Software soll auf die Märkte unwiderstehlich wirken. Jetzt müssen sie sie "nur" noch anrühren.

