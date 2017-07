Auerbacher Künstler mischt sicht unter die Benediktiner

Joseph Henfling wurde vor 140 Jahren in Auerbach geboren — Sonderausstellung im Kloster Ettal - vor 1 Stunde

AUERBACH - Vor 140 Jahren, genau am 15. Februar 1877, kam im Haus mit der Nummer 278 (heute Bahnhofstraße 1) Joseph Henfling zur Welt. Dort wohnten seine Eltern Martin und Margarethe Henfling, eine geborene Dötsch aus Michelfeld, zur Miete. Kurz darauf erwarben sie das väterliche Anwesen 104a (heute Unterer Markt 2), das 1763 bis 1908 im Besitz dieser Familie war.

Auch die Stadt Auerbach besitzt einige Werke von Joseph Henfling, zum Beispiel dieses 1893 gemalte und von ihm „Der Hering Vetter. Ein Auerbacher Original“ benannte Portrait. © Repro: Rudi Weber



Talent und Neigung zur Kunst verdankte Joseph sicher seinem Vater Martin (1847-1897), der als Dekorations- und Kirchenmaler – gelegentlich wird er auch als "Herr Kunstmaler" bezeichnet – vor allem in seiner Heimatstadt Auerbach wirkte.

Die Eltern schickten ihren begabten Buben nach der Volksschule schon 1892 als 15-jährigen an die Kunstgewerbeschule nach Nürnberg, wo Joseph bald zu den drei besten Schülern zählte. Nach vier Jahren Ausbildung besuchte er von 1896 bis 1903 die Akademie der bildenden Künste in München. Zuletzt war er dort Meisterschüler des damals namhaften Malers und Zeichners Professor Wilhelm von Diez, zu dessen Schülern auch der berühmte Max Slevogt zählte.

1905 konnte sich Henfling den Traum nahezu aller Maler und bildenden Künstler erfüllen: Er unternahm eine längere Reise nach Italien und eine Fahrt nach Griechenland, um sich von den südlichen Gefilden künstlerisch inspirieren zu lassen.

Ab 1912 begann Henfling so richtig Erfolg zu haben. Im Zusammenhang mit seinen Ausstellungen im Münchner Glaspalast schrieb er unter anderem: "Meine Werke wurden beachtet und gekauft. Das Leben wurde hoffnungsvoll und schön."

Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, meldete sich der 37-jährige Joseph als Freiwilliger beim Militär. Im Dezember 1918 kehrte er nach München zurück, erholte sich von einer erlittenen Gasvergiftung und malte weiter.

Ein zweiwöchiger Aufenthalt im Benediktinerkloster Beuron, im Donautal bei Sigmaringen gelegen, brachte die Wende im Leben des jungen Künstlers: Joseph fasste den Entschluss, Mönch zu werden und ins Kloster zu gehen.

Ordensgelübde abgelegt

1929, bereits 52 Jahre alt, trat er in die bekannte Abtei Ettal ein, und legte dort am 13. Juli 1931 die Ordensgelübde als Benediktiner ab. In Verehrung des berühmten italienischen Malers und Dominikanermönchs Fra Angelico da Fiesole aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts nahm er den Namen Bruder Angelicus an.

In seiner neuen Heimat Kloster Ettal wirkte Henfling nun fast zwei Jahrzehnte nach der benediktinischen Regel "ora et labora" (bete und arbeite). Hier konnte er sein künstlerisches Schaffen auch als Ordensmann fortsetzen. Er zeichnete Skizzen zur Ausmalung von Kirchen und Kapellen, malte in den Klöstern Weltenburg, Scheyern, Niederalteich und Schweiklberg, und fertigte Portraits. Immer wieder, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, widmete er sich seiner eigentlichen Begabung und Leidenschaft — der Landschaftsmalerei.

Letzte Ruhestätte

Joseph Henfling, Frater Angelicus, starb an Allerseelen (2. November) 1950. Seine letzte Ruhestätte hat er im Kreuzgang der Klosterbasilika Ettal.

Er hinterließ ein umfangreiches künstlerisches Werk, das die Benediktiner nun in einer Auswahl präsentieren. Nach der Vernissage am 6. August ist die Ausstellung noch bis zum 3. Oktober 2017 im Westtrakt des Internats von Kloster Ettal zu sehen.

Weitere Infos im Internet unter www.ausstellung.kloster-ettal.de und www.weber-rudolf.de/henfling

RUDI WEBER