Auerbacher Landesliga-Handballer hoffen auf Wunder

SV 08 tritt beim Tabellendritten TG Heidingsfeld an, der unbedingt in die Bayernliga will - vor 27 Minuten

AUERBACH - Im vorletzten Saisonspiel sind die Landesliga-Handballer des SV 08 zu Gast beim Tabellendritten TG Heidingsfeld. Der Heimatverein von Europameister Carsten Lichtlein war im Vorjahr als Vizemeister in der Relegation am TSV Ottobeuren gescheitert und will nun, teuer und prominent verstärkt, unbedingt den Aufstieg in die Bayernliga realisieren. Anpfiff im Würzburger Sportzentrum am Wiesenweg ist am Samstag, um 19.30 Uhr.

Haben prominente Spieler, die kräftig zupacken können: Die TG Heidingsfeld (in Rot) empfängt den SV 08 Auerbach (Florian Wehner in Blau). © Foto: Susanne Hess



Haben prominente Spieler, die kräftig zupacken können: Die TG Heidingsfeld (in Rot) empfängt den SV 08 Auerbach (Florian Wehner in Blau). Foto: Foto: Susanne Hess



Man schrieb das Jahr 1970, als Katja Ebstein mit ihrem Lied "Wunder gibt es immer wieder" Deutschland beim Grand Prix Eurovision de la Chanson vertrat und immerhin Platz drei ergatterte. Heute, fast ein halbes Jahrhundert später, gibt es den Grand Prix nicht mehr, er heißt jetzt Eurovision Song Contest, Deutschland belegte in den letzten Jahren regelmäßig hintere Plätze und Wunder werden in unserer medial aufgeklärten Zeit immer seltener.

Dennoch benötigen Trainer Matthias Schnödt und sein Team so ein Wunder, um bei der TG Heidingsfeld etwas Zählbares für ihren Kampf um den Klassenverbleib mitnehmen. Immerhin erwartet die Oberpfälzer ein Team, das bereits im Vorjahr die Runde als Vizemeister beendete und erst in der Aufstiegsrelegation scheiterte, sich aber für die laufende Saison noch einmal deutlich verstärkte. Felix Maier und Julius Weinhardt auf Außen, Matyas Varga im Tor, Dennis Orf, Andreas Hilpert und Tim Schräder im Rückraum und nicht zuletzt Kreisläufer Julian Bötsch vom Zweitligisten DjK Rimpar Wölfe sollten die Mannschaft auf das nächste Level heben.

Aber Namen allein bilden noch kein Team und so konnte die TG erst nach sechs Spieltagen einigermaßen den Sand aus dem Getriebe schütteln, hatte sie doch in den drei Auswärtsspielen bis dahin fünf Punkte liegen lassen. Auch wenn es danach besser lief, übergab Mitte Oktober Trainer Manfred Wirth nach drei Jahren sein Amt interimsweise an Trainer-Urgestein Artur Lichtlein, Vater von Deutschlands erfolgreichstem Handballer und Team-Paten Carsten Lichtlein. Dieser wiederum reichte den Stab weiter an Heiko Karrer, erfahrener Zweit- und Drittliga-Trainer sowie ehemaliger Nationalspieler.

Karrer saß im letzten Spiel vor Weihnachten ausgerechnet in der Helmut-Ott-Halle erstmals auf der Bank. Nach der Winterpause warteten die "Hätzfelder Bullen" mit einem weiteren Zugang auf. Rückraumspieler Marius "Sunshine" Hümpfer, den man in Auerbach noch aus vielen Duellen mit HaSpo Bayreuth kennt, kehrte zu seinem Heimatverein zurück und soll vorerst bis zum Saisonende bleiben und seine Erfahrungen aus vielen Bayernliga-Einsätzen einbringen. Dabei steht neben seinem wuchtigen Offensiv- vor allem sein äußerst zupackender Defensivstil im Vordergrund, weshalb er mit Julian Bötsch, der den Verein nach nur einer Saison in Richtung HSC Bad Neustadt wieder verlassen wird, einen der effektivsten Abwehr-Mittelblocks der Liga bildet. Addiert man noch mit Matyas Varga einen der besten Torhüter der Liga, dann verwundert es nicht, dass die TG mit gerade einmal 22 Gegentoren die mit weitem Abstand beste Abwehr stellt.

Aktuell werden jedoch auch Hümpfers Torjägerqualitäten und seine durchschnittlich vier Treffer pro Spiel gebraucht, denn mit Außen Felix Maier und Halblinks Dennis Orf, der mit 81 Toren bisher neben Maximilian Wirth (84) zweitbester Rückraumwerfer war, fallen zwei wichtige Schützen längerfristig verletzt aus.

147 Tore

Heiko Karrer kann jedoch aus dem Vollen schöpfen. Immerhin stehen ihm mit Julius Weinhardt (61 Tore) auf Außen und Julian Bötsch (92) zwei ausgezeichnete Werfer zur Verfügung, beide nur noch übertroffen von Gabor Farkas. Der 31-jährige ungarische Rechtsaußen führt mit insgesamt 147 Toren die interne Torschützenliste an und ist auch staffelweit unter den besten zehn Werfern zu finden.

Nimmt man die Erfahrung und die individuellen Fähigkeiten der "Hätzfelder" zusammen, dann sollte es im Hinblick auf den Bayernliga-Aufstieg eigentlich keine Frage des "ob", sondern nur des "wann" sein. Umso mehr verwundert es, dass die Unterfranken zu Beginn der Rückrunde erneute Dämpfer hinnehmen mussten und bei der HSG Fichtelgebirge zwei und gegen die SG Regensburg einen Punkt abgaben. Noch bitterer schmeckte jedoch die Niederlage am vergangenen Wochenende in Lauf, weshalb man nun zwei Punkte hinter dem begehrten Platz liegt.

Während Matthias Schnödt und sein Team auf ein Wunder hoffen, will man in Heidingsfeld ohne ein solches auskommen – zumal es offenbar nur Platz Drei einbringt. Den Auerbacher Fans jedenfalls steht ein wundervolles Wochenende bevor.

Wer nicht genug bekommen kann vom Handball, der sollte am Samstag ab 14 Uhr in der Helmut-Ott-Halle die "Zweite" des SV 08 Auerbach im Relegations-Hinspiel gegen den ATSV Kelheim unterstützen (siehe Artikel unten).

HARALD WEIDMANN