Auerbacher lassen sich 's Altstadtfest nicht vermiesen

Nur Tanzlaune wollte heuer kaum aufkommen — Kulinarische Vielfalt lockte - vor 5 Stunden

AUERBACH - "Atemlos" im Nieselregen: So könnte man das Auerbacher Altstadtfest am Samstagabend in knappen Worten beschreiben. Viele Besucher trotzten den kühleren Temperaturen und dunklen Wolken und genossen die Festatmosphäre am Unteren Markt.

Viele Auerbacher genossen es, am Wochenende gemütlich mit Freunden zu feiern. Selbst mit dem leicht regnerischen Samstagabend konnten die beteiligten Gastronomen zufrieden sein. Die Auerbacher ließen sich ihr Altstadtfest auch vom Nieselregen nicht verderben. © Brigitte Grüner



Viele Auerbacher genossen es, am Wochenende gemütlich mit Freunden zu feiern. Selbst mit dem leicht regnerischen Samstagabend konnten die beteiligten Gastronomen zufrieden sein. Die Auerbacher ließen sich ihr Altstadtfest auch vom Nieselregen nicht verderben. Foto: Brigitte Grüner



In Tanzlaune kamen allerdings die wenigsten, obwohl die Gruppe "Aeroplane" zwar verspätet begann, aber gute Songs spielte. Der Frontmann versuchte immer wieder, die Menschen zu animieren. Erst bei "Atemlos" waren dann doch ein paar mitwippende Besucher vor der Bühne unterhalb des Rathauses. Einige Gäste – darunter die meist älteren Besucher aus der Partnerstadt Laneuveville – vermissten jedoch die gewohnten Stimmungs- und Schunkelrunden. Wer sich in Ruhe unterhalten wollte, war im Bereich unterhalb der Einfahrt zum Schlosshof gut aufgehoben, denn die rockigen Lieder waren in diesem Teil der Festmeile nur mehr als Hintergrundberieselung hörbar.

Hochsommerlicher Party-Abend

Am Freitagabend, der auch vom Wetter ein hochsommerlicher Party-Abend war, freuten sich viele Gäste über einen ruhigen Platz am Unteren Markt, während das jüngere Publikum die Nähe zu DJ Alex suchte. Am Samstag waren besonders die Familien schon am frühen Abend auf demFest. Viele rechneten damit, von einem Schauer bald vertrieben zu werden. Entsprechend schnell waren die Außengastronomie-Plätze unter den großen Sonnenschirmen belegt.

Die jüngsten Festbesucher freuten sich über das Karussell, während etwas Ältere an der Spicker- und Schießbude anstanden. © Brigitte Grüner



Die jüngsten Festbesucher freuten sich über das Karussell, während etwas Ältere an der Spicker- und Schießbude anstanden. Foto: Brigitte Grüner



Wer später kam, fand an Biertischen Platz. Groß war das kulinarische Angebot, das von Pizza über deutsche und griechische bis hin zu thailändischen Speisen reichte. Lange Schlangen zeigten, dass die Gäste das Angebot gerne annahmen. Die jüngsten Besucher freuten sich über eine Fahrt im Karussell, während die Jugendlichen lieber die Schießbude nutzten oder mit Darts auf Luftballons zielten. Sechs Mitarbeiter einer Security-Firma waren auf der Festmeile unterwegs und kontrollierten zu späterer Stunde die gut frequentierten Barzelte.

BRIGITTE GRÜNER