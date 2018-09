Auerbacher liefern sich in Rehau einen Handball-Krimi

Spieler deuten beim Auswärtssieg ihr enormes Potenzial an, machen es gegen Ende des Landesliga-Spiels dennoch unnötig spannend - vor 1 Stunde

AUERBACH/REHAU - Wie viel Lust die Handballer von Trainer Matthias Schnödt nach der langen und harten Vorbereitung hatten, konnte man ihnen zu Beginn ihres ersten Saisonspiels förmlich anmerken. Nach einem spannenden Landeliga-Spiel gewannen sie auswärts 25:24 gegen HSV 2012 Hochfranken.

Ziemlich schnell gingen die Handballer der SG Auerbach/Pegnitz (in Blau) in Führung. Am Ende holten die Gastgeber vom HSV Hochfranken aber auf und machten es richtig spannend. Foto: Michael Ott



Insbesondere in den ersten 20 Minuten der Partie zeigte die junge Mannschaft eines ihrer besten Auswärtsspiele der vergangenen Jahre. Ein ausgezeichnet funktionierendes Abwehr- und Torhüterspiel sowie geduldig vorgetragene Angriffe führten schnell dazu, dass sich die SG Auerbach/Pegnitz mit fünf Toren (4:9) absetzen konnte. Die Rückraumreihe um Thomas Wilke, Maxim Pankraz und Paul Neuß zeichnete sich in dieser Phase durch enorme Dynamik und eine bemerkenswerte Abschlussqualität aus.

Der Gastgeber reagierte und versuchte, durch einen vorgezogenen Abwehrspieler Unruhe in das bis dahin flüssige Spiel der Auerbacher zu bringen. Die taktische Maßnahme der Heimmannschaft fruchtete, die SG geriet aus dem Konzept und erlaubte es dem HSV Hochfranken durch ein Gros an technischen Fehlern vor der Pause noch einmal Morgenluft zu wittern. Zu viel Hektik und mangelndes Rücklaufverhalten hatten schließlich zur Konsequenz, dass man "nur" mit einem Fünf-Tore-Vorsprung den Gang in die Kabinen antrat.

Auch in Hälfte zwei hatte die SG große Schwierigkeiten, an die Leistung der ersten 20 Minuten anzuknüpfen. Halbherzige Einzelaktionen und unüberlegte Abschlüsse häuften sich, weshalb man die aufopferungsvoll kämpfenden Hausherren immer wieder zu einfachen Gegentoren aus der zweiten Welle einlud. Es machte zeitweise den Eindruck, als hätte man den bis dato hervorragend funktionierenden Match-Plan des Trainergespanns Schnödt/Hofmann ad acta gelegt und stattdessen durch individuelle Selbstbestimmung ersetzt.

Es kam wie es kommen musste: Aus einem Spiel, auf das die SG bereits kurz nach der Pause den Deckel hätte machen müssen, wurde ein Spiel, das auf Messers Schneide stand. Sechs Minuten vor Schluss gelang den Oberfranken der 21:21-Ausgleich und es schien, als würde sich das Momentum nun auf der Seite des HSV befinden. Die Schnödt-Truppe aber reagierte kämpferisch und wollte sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen.

Glücklicher Auswärtserfolg

Im Gegensatz zu zahlreichen Partien aus den vergangenen Spielzeiten wurde die 25:23-Führung nicht mehr aus der Hand gegeben und so verbuchte die SG am Ende einen glücklichen, aber durchaus verdienten 25:24-Auswärtserfolg.

"Mit den ersten zwanzig Minuten meiner Mannschaft bin ich hochzufrieden, danach haben wir immerhin ausreichend Fehlermaterial für die Videoanalyse produziert. Wir haben zwar bewiesen, welches enorme Potenzial in dieser Mannschaft steckt, müssen unsere Schwächephasen aber deutlich reduzieren", zeigte sich Schnödt nach der Partie nur bedingt glücklich. Für die SG geht es in der kommenden Trainingswoche darum, die Fehler schnell aufzuarbeiten, um den Fokus dann möglichst schnell auf die Mutter aller Derbys nächsten Samstag in Sulzbach zu legen.

SG Auerbach/Pegnitz: Kroher, Reger; Pankraz 12/6, Wilke 5, Neuß 2, Hofmann 2, Schnödt 1, Herold 1, Eckert 1, Kolb 1, Brendel-Suchanek, Weisser, Ziegler, Schalanda.

