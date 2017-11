Auerbacher Lodes-Museum packt die Werke zusammen

Ende Januar wird Alte Münze verlassen — Umzug ins Schenkl-Haus soll mehr Besucher locken und Geld sparen - vor 1 Stunde

AUERBACH - Im Lodes-Museum Auerbach wird Ende Januar zusammengepackt. Die Dauerausstellung verlässt die Alte Münze.

Zum 31. Januar wird das Lodes-Museum Auerbach die Alte Münze verlassen. Die Auflösung des Mietvertrags zwischen Förderverein und Stadtrat ist bereits beschlossene Sache. © Brigitte Grüner



Zum 31. Januar wird das Lodes-Museum Auerbach die Alte Münze verlassen. Die Auflösung des Mietvertrags zwischen Förderverein und Stadtrat ist bereits beschlossene Sache. Foto: Brigitte Grüner



Die Präsentation der Werke des gebürtigen Auerbachers Rudolf Lodes ziehen in das ebenfalls historische "Schenkl-Haus". Der Förderverein Museum 34 hofft am neuen Standort auf mehr Besucher.

Auch der finanzielle Aspekt hat bei der Entscheidung des Vorstands eine Rolle gespielt. Die "Alte Münze" gehört dem Neuhauser Bauunternehmer Anton Eisenmann. Der Förderverein hatte zwei Stockwerke für die Ausstellung angemietet. Eigentümerin des Schenkl-Schulhauses ist die Spitalstiftung, die satzungsgemäß von der Stadt verwaltet wird. Die Stiftung kann zusätzliche Mieteinnahmen gut gebrauchen, steht doch die kostenintensive Sanierung des Bürgerspitals und der Umbau zu barrierefreien Wohnungen an.

Optische Hingucker

Ein Blick zurück: Mehrere Jahre war vergeblich nach Räumen für den Nachlass des zuletzt in München wohnenden Mediziners und Künstlers gesucht worden. Die Auerbacherin Monika Bock engagierte sich in dieser Phase sehr für das Projekt, hatte sie doch in ihrem früheren Café schon einige farbenprächtige Werke von Lodes präsentiert.

Farbige Ölbilder sind die optischen Hingucker des imposanten künstlerischen Lebenswerks des gebürtigen Auerbachers. Viele Bürger kennen vor allem Lodes’ Motive der Heimatstadt, während Kunstverständige häufig die fein gearbeiteten Holzschnitte bewundern.

Das Lodes-Museum war im Juni 2012 zusammen mit dem Museum 34 im sanierten Bürgerhaus in der ernsthaften Absicht eröffnet worden, dem künstlerischen Lebenswerk von Rudolf Lodes Raum zu geben und dies der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. "In den ersten beiden Jahren waren die Besucherzahlen durchaus interessant, seitdem ging die Zahl der Besucher stetig zurück", erklärt Bürgermeister und Vorsitzender des Museumsvereins, Joachim Neuß, die Situation.

Das neue Domizil für das Lodes-Museum ist das Erdgeschoss des Schenkl-Schulhauses, welches der Spitalstiftung gehört. © Foto: Brigitte Grüner



Das neue Domizil für das Lodes-Museum ist das Erdgeschoss des Schenkl-Schulhauses, welches der Spitalstiftung gehört. Foto: Foto: Brigitte Grüner



Das nachlassende Interesse führe auch dazu, dass es immer schwieriger werde, Ehrenamtliche zu finden, die bereit sind, den Sonntagnachmittag im Museum zu verbringen und – oft vergebens – auf Besucher zu hoffen.

"Allen, die sich in den letzten fünf Jahren dafür zur Verfügung gestellt haben, danke ich recht herzlich. Wir haben uns gemeinsam mit dem Kurator Josef Schaller und dem Förderverein Museum 34 für dieses sehenswerte künstlerische Kleinod engagiert, das zugleich den Reiz hatte, mit der Alten Münze auch ein architektonisches Juwel in der Stadt öffentlich zugänglich zu machen", betont der Bürgermeister.

Leider rechtfertige das nachlassende Interesse inzwischen nicht mehr die Mietkosten für die beiden Etagen in der "Alten Münze", sodass sowohl der Vorstand des Fördervereins als auch der Stadtrat beschlossen haben, den Mietvertrag für das Museum zum 31. Januar 2018 zu kündigen.

Und nun die gute Nachricht: Es wird weiterhin ein Lodes-Museum in der Stadt geben: Dieses wird in das Erdgeschoss des Schenkl-Schulhauses umziehen und dort nach Vereinbarung oder bei Veranstaltungen in der Innenstadt – beispielsweise an Marktsonntagen — geöffnet werden. Damit habe das Museum künftig noch eine bessere Sichtlage und könne auch barrierefrei erreicht werden.

Anton Eisenmann möchte die zwei Ebenen in der "Alten Münze" nach dem Auszug des Lodes-Museums wieder vermieten. sagte er auf Nachfrage der NN.

BRIGITTE GRÜNER