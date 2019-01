Auerbacher Narren geben Vollgas

AUERBACH - "Wir werden heute Vollgas geben": Der Sitzungspräsident der Faschingsgesellschaft Auerbach, Daniel "Danny" Schuster, trat bei der ersten Prunksitzung am Samstag mehrmals auf das Gaspedal. Wobei man sich schwer vorstellen konnte, dass das närrische Spektakel noch kompakter und flotter präsentiert werden kann, wie das schon in den Vorjahren der Fall war. "Manege frei" hießt es für die über 100 Aktiven auf der Bühne des Kolpingsaals und für ein Publikum in bester Faschingslaune.

Schrill ging es zu bei diesem Auftritt im Kolpinghaus: Das Männerballett Happy Hoppers brachte einmal mehr einige Damen im Saal zum Kreischen. Foto: Klaus Trenz



Schuster, in seiner vierten Session als moderierender Präsident, war zu Beginn schon ein bisschen hippelig. Immerhin mussten insgesamt 24 Programmpunkte in einer akzeptablen Zeit über die Bühne gehen. Schusters Befürchtungen waren unbegründet: in knapp sechs Stunden konnte zum großen Finale geblasen werden, mit der Gewissheit ein zufriedenes Publikum zurückzulassen, das offenbar sogar noch mehr vertragen hätte. Letzteres ist irgendwie so etwas wie der zwölfte Mann beim Fußball: Die Auerbacher Narren hatten auch an diesem Samstag ein dankbares Publikum das mitgeht und die Stimmung befeuert.

Mit dem Prinzenpaar Gerald und Marina Lord und dem Kinderprinzenpaar Svenja Rippe und Elias Himmelhuber hat die Stadtgarde Tollitäten, die sich in das große Faschingsganze ideal einfügen: Redegewandt, humorvoll und neugierig auf das, was da noch kommen mag in dieser Faschingszeit.









Die jüngsten der Stadtgarden – die "Lollis" — machten wie immer den Anfang, schließlich müssen die Kinder irgendwann mal ins Bett gebracht werden. 40 Mädchen und ihre Trainerinnen nahmen sich des Mottos "Manege frei" an und eröffneten in bunten Kostümen den närrischen Zirkus. Den Funken, der auf das Publikum übersprang, hätte Hans-Walter Bottenbruch als "Politischer Zauberer" in der Bütt mit seinem Spott über die allgemeine Weltlage fast wieder gelöscht. Der Politzirkus ist offenbar doch zu ernst. Aber was sagte Schuster einige Minuten vorher als er Pumuckl zitierte? "Was sich reimt, ist immer gut."

Schlag auf Schlag

Das Programm ging Schlag auf Schlag. Jugend- und Juniorengarde überzeugten mit ihren Tänzen und der erste "Werbeblock" mit nicht immer vorteilhafter Reklame für Sponsoren der Prunksitzung sorgte für die ersten Lacher: Wenn Narren Werbung machen, dann muss man sich auf einiges gefasst machen – auch als Sponsor. Mandy Schmid und Josef Kreisl haben in dieser Bühnensaison ein Haus gebaut, was deren Geschlechterkampf aber kaum den Schwung genommen hat. Christoph Kasseckert schlüpfte in die Rolle des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder beziehungsweise in die eines "bayerischen Löwen" flankiert von Stefan Gitter, der als Hubert Aiwanger in sich gekehrt von einem buddhistischen Kloster zurückgekehrt ist. "Söder" kündigte an: "Sorgen wir dafür, dass alles so bleibt wie es nie war."

So wie er schon immer war und mit seinen Erinnerungen an seine Kindheit und vor allem an seinen Sportunterricht, präsentierte sich Andreas Götz: "Der Papa wird’s schon richten". Nach dem zweiten Werbeblock wirbelte die Aktivengarde über die Bühne und der Sketch "der tägliche Zirkus im Park" wurde noch vor der kurz gehaltenen Begrüßung der Ehrengäste und der obligatorischen Schunkelrunde eingebaut.

Es ging ohne Luft zu holen weiter. Das Männerballett Happy Hoppers brachte einmal mehr einige Damen im Saal zum Kreischen. Und Werner Müller sowie erneut Stefan Gitter als "Die toten Hosen" eine Reihe von Zuschauern zum Schenkelklopfen.

Mittlerweile eine Institution ist Martin Wagner als Bauchredner mit seiner Kamel-Puppe Kalle und ebenfalls wieder ins Programm genommen wurden die beiden Teenager Isa Gnan und Johanna Schuster. Als "Lästerschwestern" gab es auch dieses Mal jede Menge Witze über die Väter und auch das Auerbacher Kultur-Highlight von 2018 bekam sein Fett weg: "Sämtliche oberpfälzische Seniorenheime waren anwesend beim Konzert der Kastelruther Spatzen." Gerade noch jugendfrei zeigten sich Müller, Schuster und Robert Schmid als "drei Tenöre" am Klavier. Vielleicht bekommen sie es während der diesjährigen Session noch mit, mit welchem Körperteil man Klavier spielt.

Oben die Toten Hosen mit Werner Müller (l.) und Stefan Gitter. Foto: Klaus Trenz



So einfach wie mitreißend ist jedes Jahr die "Starparade". Schmid, Götz und Florian Himmelhuber rissen auch bei dieser Prunksitzung mit ihrer rockigen Playbackshow das Publikum von den Sitzen. Diese Stimmung auf dem Höhepunkt hatte die Schautanzgruppe mehr als verdient. Mit ihrer Mischung verschiedener Tanzstile und mit Elementen, die teilweise an modernes Tanztheater erinnerten, erzeugten sie die eine oder andere Gänsehaut. Die Tänzerinnen und Tänzer kamen nicht ohne Zugabe von der Bühne.

Neu in diesem Jahr war im Übrigen eine klares Bühnenbild. Das Gemälde ist einem schwarzen Hintergrund gewichen, der farbig und stimmig angestrahlt und der jeweiligen Programmnummer angepasst wurde. Das bringt vor allem die Tänze und so manche Nummer besser zur Geltung.

