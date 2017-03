Auerbacher Ott-Halle als Bienenstock

Aufbau-Impressionen von der am Samstag startenden NN-Handels- und Handwerksmesse "Frühlingserwachen" - vor 1 Stunde

AUERBACH - Lkw-Motoren brummen, Aufbauhelfer schleppen lange Bretter und kleine Kartons, eine junge Frau dekoriert das Foyer mit exotischen Pflanzen. Rund um die Auerbacher Helmut-Ott-Halle summt und brummt es wie in einem Bienenstock: Aufbau-Impressionen vom "Frühlingserwachen", das an diesem Samstag zum neunten Mal seine Pforten öffnet.

Hier wird der Frühling in die Auerbacher Helmut-Ott-Halle getragen: Wenn eine Messe „Frühlingserwachen“ heißt, dann gehört automatisch ganz viel Grün dazu. © Hans von Draminski



Hier wird der Frühling in die Auerbacher Helmut-Ott-Halle getragen: Wenn eine Messe „Frühlingserwachen“ heißt, dann gehört automatisch ganz viel Grün dazu. Foto: Hans von Draminski



Die große Handels- und Handwerksmesse der Nordbayerischen Nachrichten versammelt auf rund 2000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in Halle und Außengelände 84 regionale Unternehmen. Entsprechend dicht ist das Menschengewühl schon einen Tag vor dem offiziellen Startschuss.

Draußen, wo sonst Autos parken, nutzen nun Betriebe die Freiflächen, deren Angebot sich auf Outdoor-Aktivitäten konzentriert. Zum Beispiel das "Krippenbaustudio Böhner", das im Sommer diverse Gartenartikel im Portfolio hat und erst ab September das Sortiment dem Firmennamen angleicht. Ingrid Uhlenbusch und Birgit Sonntag heben gerade gemeinsam die Teile einer eisernen Gartenbank aus ihrem Transporter und fügen das durch die Kälte an diesem Freitagmorgen etwas widerspenstige Metall zu einer tragfähigen Sitzgelegenheit zusammen.

Auch oben in der Halle wird der Vorab-Besucher von metallischen Geräuschen empfangen: Mit einem kleinen Vorschlaghammer wird eine leicht verzogene Aluminiumtraverse für die Saalbeleuchtung gezielt und kraftvoll in Form geklopft.

Bunte Stände - hier mit speziellem Schaumwein - sollen die Besucher des "Frühlingserwachens" anziehen. © Hans von Draminski



Bunte Stände - hier mit speziellem Schaumwein - sollen die Besucher des "Frühlingserwachens" anziehen. Foto: Hans von Draminski



Nebenan schleppt Manfred Schubert zusammen mit seinem Kollegen Christian Büttner große Holzteile heran, mit denen der Messestand der Schreinerei Fritz Taubmann verkleidet werden soll. Der Chemnitzer Schubert und der Oberpfälzer Büttner sind sein eingespieltes Team: "Miteinander haben wir schon über 200 000 Reise-Kilometer abgespult", erzählt Christian Büttner augenzwinkernd.

Beim Aufbau des 9. NN-„Frühlingserwachens“ ging es konzentriert, aber entspannt zu. Hier wird eine Gartenbank aus Eisen zusammengeschraubt. © Hans von Draminski



Beim Aufbau des 9. NN-„Frühlingserwachens“ ging es konzentriert, aber entspannt zu. Hier wird eine Gartenbank aus Eisen zusammengeschraubt. Foto: Hans von Draminski



Einen Stand weiter balanciert Lena Heß, Auszubildende beim Auerbacher Händler "Leder-Sport Dörrzapf", auf einer Leiter und platziert nach Anweisung ihrer Chefin eine kleine Schuhkollektion im für die Messe aufgestellten Regal. Die sportlichen Treter mit den drei Streifen werden akkurat aufgereiht, farblich abgestimmt mit dem restlichen Sortiment. Ansonsten herrscht beim Auerbacher "Frühlingserwachen" 24 Stunden vor der Eröffnung der ganz normale Messewahnsinn. Es wird gebohrt und geschraubt, fleckige Ausstellungsstücke werden schnell und fachkundig gesäubert, kleine und große Bauteile für die Stände in den Saal gerollt, geschoben oder getragen.

Besonderer Oldtimer

Es wurde geschraubt und gehämmert und auch einmal nach Herzenslust geblödelt. © Hans von Draminski



Es wurde geschraubt und gehämmert und auch einmal nach Herzenslust geblödelt. Foto: Hans von Draminski



Im Foyer der Helmut-Ott-Halle parkt ein ganz besonderer Oldtimer: ein über 50 Jahre alter VW-Bus, der den Nürnberger Nachrichten, Mutterhaus der Nordbayerischen Nachrichten, einst als Ausliefer-Fahrzeug diente und heute ein blaugelber Hingucker nicht nur für Fans historischer Automobile ist.

Eine Runde "Posing" für den Fotografen darf auch sein. © Hans von Draminski



Eine Runde "Posing" für den Fotografen darf auch sein. Foto: Hans von Draminski



Am Zeitungskiosk daneben kann man Titelseiten-Star werden und mit einer Spur Glück beim NN-Quiz eine von sechs Viertages-Busreisen in die Schweiz inklusive Ausflug mit dem schmalspurigen Bernina-Express gewinnen. Dazu muss man mit offenen Augen über das Messegelände schlendern und die Buchstaben an den Ständen in der richtigen Reihenfolge in den Coupon auf der Rückseite der aktuellen NN-Messe-Sonderbeilage eintragen.

VONHANS VON DRAMINSKI