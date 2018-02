Auerbacher Polizei-Chef: "Es gibt nichts Ungewöhnliches"

Nach 38 Jahren als Polizist hat der neue Inspektionsleiter jetzt neuen Funktionsbereich - vor 33 Minuten

AUERBACH - Seit fast einem Vierteljahr ist Manfred Weiß nun Leiter der Auerbacher Polizeiinspektion. Die Nordbayerischen Nachrichten haben sich mit ihm über seine Ziele als Chef, die US-Armee und die Feierei zu Fasching und Silvester unterhalten.

Die Auerbacher Polizeiinspektion habe als ehemaliges Gerichtsgebäude aufgrund des Baustils und der Lage einen eigenen, eigentümlichen und liebenswerten Charme, findet Manfred Weiß. © Michael Müller



Die Auerbacher Polizeiinspektion habe als ehemaliges Gerichtsgebäude aufgrund des Baustils und der Lage einen eigenen, eigentümlichen und liebenswerten Charme, findet Manfred Weiß. Foto: Michael Müller



Herr Weiß, haben Sie sich schon in Auerbach eingelebt?

Manfred Weiß: Die Zeit erscheint mir noch gar nicht so lange. Die tägliche Routine geht mir schon flott und sicher von der Hand. Bei neuen Themen lese ich mich gleich ein, ich bin immer interessiert und versuche mir alles gleich anzueignen. Ich denke daher schon, dass ich mich eingelebt habe.

Was gefällt Ihnen gut, was nicht so gut?

Weiß: Ich bin in Rosenberg geboren und aufgewachsen, insofern ist mir die Struktur der Stadt und des Umlands eigentlich bekannt, was mir natürlich persönlich liegt. Problembehaftet ist die räumliche Ausdehnung des Zuständigkeitsbereichs und die Lage der Inspektion. Die Dienststelle selbst hat als ehemaliges Gerichtsgebäude aufgrund des Baustils und der Lage einen eigenen, eigentümlichen und liebenswerten Charme. Ich bin von den Kollegen offen und aufgeschlossen aufgenommen worden, das hat mich besonders gefreut. Die Station in Vilseck wird derzeit mit Unterstützung der Stadt Vilseck baulich verbessert. Diese ist ja der Inspektion Auerbach angeschlossen und gehört auch mit in meinen Verantwortungsbereich.

Wie äußern sich die Unterschiede zu Ihrer bisherigen Polizei-Tätigkeit?

Weiß: Ich war vorher in der Ausbildung tätig, habe zu 50 Prozent unterrichtet. Die Sachbearbeitung war auch unterrichtsbezogen. Die Führungsverantwortung lag bei zirka zehn Prozent. Jetzt liegt sie bei rund 70 Prozent, der Rest meiner Zeit verteilt sich auf Haushalt, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, um nur einige Aufgabenfelder zu nennen. Insgesamt lässt sich sagen, dass ich immer gerne in die Arbeit gegangen bin, von daher geht einem die Arbeit dann ganz anders von der Hand.

Wie verlief der Fasching aus Ihrer Sicht, vor allem mit Blick auf Vilseck und Freihung?

Weiß: Vilseck und Freihung sind ja Faschingshochburgen, das hatten wir schon bei der Planung des Wochenendes im Fokus. Auf alle Fälle waren wir nicht überrascht. Atypisch im Gegensatz zu den Vorjahren waren die Besucher, die sich und ihren Alkoholkonsum nicht im Griff hatten. An dieser Stelle meinen Dank an diejenigen, die den Fasching ausgelassen und friedlich feierten.

Die Zusammenarbeit mit der US-Armee soll intensiviert werden. Haben Sie schon Kontakte geknüpft oder sogar schon Gespräche geführt?

Weiß: Selbstverständlich, den ersten Termin habe ich schon eine Woche vor meinem Amtsantritt wahrgenommen und in der Zwischenzeit schon drei weitere. Die US-Amerikaner sind stolz darauf, dass sie ihren "eigenen Bavarian Police Officer", unseren Verbindungsbeamten bei der MP-Station Vilseck haben.

Welche Ziele verfolgen Sie als Auerbacher Inspektionsleiter?

Weiß: Ich werde natürlich die Ziele des Polizeipräsidiums umsetzen, wie zum Beispiel die Verbesserung der Verkehrssicherheit oder die Bekämpfung der Wohnungseinbruchs- oder Rauschgiftkriminalität. Ein Schwerpunkt lag in Auerbach immer in der Prävention wie die Verkehrserziehung in Kindergärten und Schulen, aber auch die Aufklärung über Gefahren und Straftaten im oder mit Hilfe des Internets. Weiterhin möchte ich die personelle Situation verbessern. Letztlich wäre auch noch eine umfangreiche Renovierung im Innenbereich der Inspektion in Auerbach von Nöten.

Hatten Sie schon ungewöhnliche Fälle zu bearbeiten?

Weiß: Aus der Erfahrung von 38 Dienstjahren gesehen, gibt es nichts Ungewöhnliches, aber ich weiß, was Sie meinen. Nein, das war noch nicht der Fall und ich hoffe für uns alle, dass so ein Fall auch nicht eintritt.

Manfred Weiß ist neuer Polizeichef von Auerbach. © Foto: Polizei



Manfred Weiß ist neuer Polizeichef von Auerbach. Foto: Foto: Polizei



Haben Sie die Parkplatzprobleme in der Stadt schon in den Griff bekommen, wie es sich Bürgermeister Joachim Neuß bei Ihrer Einführung erhofft hatte?

Weiß: Wenn ich durch die Stadt gehe und sehe eine Frau vor einem Geschäft parken, obwohl 30 Meter weiter drei Parkplätze frei sind und ich muss sie erst massiv überreden, richtig zu parken, dann würde ich nicht von einem Parkplatzproblem, sondern von mangelnder Parkmoral sprechen.

Was ist aus dem Reifenstecher, der in Auerbach und Umgebung sein Unwesen treibt, geworden?

Weiß: In meiner Amtszeit hatten wir bisher zwei Fälle, bei denen an Autos Reifen zerstochen wurden, am 20. und am 30. Januar. Die Tatorte lagen dabei aber über 20 Kilometer auseinander, ein Fall konnte schon geklärt werden, bei dem anderen laufen die Ermittlungen noch.

Was machen die Ermittlungen zu den Übergriffen in der Auerbacher Silvesternacht?

Weiß: Die Bilanz der Silvesternacht ist eher ernüchternd, was durchaus als Wortspiel gedacht ist. Die Erinnerung der Zeugen und Geschädigten reicht für zwei Anzeigen wegen Körperverletzung. Alkohol, gepaart mit Leichtsinn, sind der überwiegende Tenor in den Vernehmungen.

Interview: KERSTIN GOETZKE