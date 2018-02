Auerbacher Polizisten nehmen Einbrecher auf frischer Tat fest

Obdachlose wollten im Sportheim von Freihung übernachten: Verantwortlich für dutzende Straftaten - vor 1 Stunde

AUERBACH/FREIHUNG - Dass die Scheibe des Sportheims in Freihung eingeschlagen worden war, stellte ein Verantwortlicher am Dienstagnachmittag fest. Die herbeigerufene Polizei stellte im Gebäude zwei Einbrecher auf frischer Tat.

Bei den Tätern handelt es sich um ein Pärchen, welches es sich im Sportheim zur Übernachtung gemütlich gemacht hatte. Da die 36-jährige Frau im Streifenwagen kollabierte, musste sie durch den Rettungsdienst in polizeilicher Begleitung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Ihr Partner verbrachte die Nacht in polizeilichem Gewahrsam. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden schon in der Nacht zuvor in eine Hütte eingebrochen waren.

Insgesamt werden sich die Obdachlosen für dutzende Straftaten verantworten müssen, die sie in den vergangenen Wochen im Bereich Weiden, Vohenstrauß, Freihung und Amberg begangen haben.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.