Auerbacher Rathaus: Das große Umräumen hat begonnen

Bauhof verlädt in luftiger Höhe kistenweise Aktenordner — Registratur kommt dauerhaft ins Schenkl-Haus - vor 50 Minuten

AUERBACH - Das große Umräumen hat begonnen. In luftiger Höhe transportieren Mitarbeiter des Bauhofes kistenweise die Registratur der Verwaltung vom Dachboden des Rathauses ins Schenkl-Haus.

Kisten voller Hängeregister. Für den Transport werden diese Mappen in Plastikboxen verstaut und durch das Fenster auf die Hebebühne verladen. Die allerdings kann nur ein bestimmtes Gewicht stemmen. © Michael Grüner



Leicht sind die Kartons mit den Registern oder den gesamten Ordnern nicht. Und auch die Hubbühne mit ihrem Scherenarm wird vor dem Fenster im dritten Stockwerk des Rathauses zur wackeligen Angelegenheit.

Mit acht Mann ist der Bauhof für die Aktion beschäftigt. Zwei Tage lang. "Wir müssen nicht nur transportieren, sondern auch Regale abbauen und wieder aufbauen", sagt Bauhof-Leiter Matthias Regn.

Doris Bundscherer, seit 2014 als Archivarin bei der Stadt beschäftigt, ist im Schenkl-Haus im Moment die ordnende Hand, die die Ordner wieder einsortiert und notfalls auch aussortiert. Die Unterlagen müssen in der Regel über Jahrzehnte oder gar dauerhaft aufbewahrt werden.

Die Registratur wird laut Geschäftsleiter Michael Bierl dauerhaft im Schenkl-Haus bleiben. Die Stadt hat dafür das Gebäude offiziell von der Spitalstiftung angemietet.

In der Registratur befinden sich zum Beispiel Kassenunterlagen, frühere Wahlunterlagen oder diverse Schriftsätze. Sie ist nicht mit dem Archiv zu verwechseln. Das befindet sich außerdem in eigenen Räumen in der Grundschule.

Im Moment wird im Schenkl-Haus das erste Stockwerk eingeräumt. Eine Etage höher werden Pläne und Unterlagen der Bauverwaltung eingelagert. Außerdem werden die Abteilungen der Verwaltung noch Zimmer zur Verfügung haben, in denen Material aus dem Register nach und nach gesichtet und eventuell auch aussortiert werden kann.

Maßarbeit: Auch die schweren Metallschränke, die weiterverwendet werden, kommen vom Rathaus-Boden in das neue Lager.



Der Umzug des Rathauses ist ein willkommener Anlass dafür. Außerdem hätte das Material ohnehin vom Dachboden geholt werden müssen, weil das Gewicht der Akten zu sehr auf die Bausubstanz des Rathauses gedrückt hat.

Und außerdem ist der Dachboden während der Sanierung des Rathauses nicht zugänglich.

MICHAEL GRÜNER